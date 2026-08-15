https://ukraina.ru/20260815/1082504927.html
Москитной логистике пришел конец? Эксперт рассказал, из каких районов Украины исчезли все АЗС
Москитной логистике пришел конец? Эксперт рассказал, из каких районов Украины исчезли все АЗС - 15.08.2026 Украина.ру
Москитной логистике пришел конец? Эксперт рассказал, из каких районов Украины исчезли все АЗС
Украинские НПЗ за прошедшие годы мы вывели из строя. Большая часть крупных нефтебаз длительного хранения мы тоже повыбивали. Поэтому киевский режим вынужден был перейти к "москитной логистике", фактически начав использовать АЗС как распределенную сеть переброски моторного топлива для нужд ВСУ
2026-08-15T05:30
2026-08-15T05:30
2026-08-15T05:30
новости
украина
днепропетровск
алексей анпилогов
вооруженные силы украины
сво
бензин
топливо
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей АнпилоговКак бы там ни было, у каждой заправки есть мощное насосное оборудование и парк резервуаров, который позволяет использовать их как временное хранилище. Всего на Украине около 5 тысяч АЗС. Этого достаточно, чтобы заменить железнодорожную логистику и хранение на крупных нефтебазах, пояснил аналитик."По последним данным, мы полностью вывели из строя 800 из 5 тысяч заправок. В основном это касается Левобережья. На магистралях вроде "Днепропетровск-Харьков" их уже нет в принципе", - подчеркнул Анпилогов.Сейчас вся логистика ВСУ основана на использовании гражданских АЗС. И они сразу же становятся военными целями. Тут все элементарно. Если вы используете склады "Новой почты" для переправки дронов и даже бронетранспортеров, по ним будут бить. Если вы используете подземные парковки торговых центров для производства ракет "Фламинго", они станут нашей законной целью. Если на ваших АЗС открыто заправляются танки, их тоже будут выбивать, заключил собеседник издания.Полностью текст интервью можно прочитать здесь.
https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html
украина
днепропетровск
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, днепропетровск, алексей анпилогов, вооруженные силы украины, сво, бензин, топливо
Новости, Украина, Днепропетровск, Алексей Анпилогов, Вооруженные силы Украины, СВО, Бензин, топливо
Москитной логистике пришел конец? Эксперт рассказал, из каких районов Украины исчезли все АЗС
Украинские НПЗ за прошедшие годы мы вывели из строя. Большая часть крупных нефтебаз длительного хранения мы тоже повыбивали. Поэтому киевский режим вынужден был перейти к "москитной логистике", фактически начав использовать АЗС как распределенную сеть переброски моторного топлива для нужд ВСУ
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов
Как бы там ни было, у каждой заправки есть мощное насосное оборудование и парк резервуаров, который позволяет использовать их как временное хранилище. Всего на Украине около 5 тысяч АЗС. Этого достаточно, чтобы заменить железнодорожную логистику и хранение на крупных нефтебазах, пояснил аналитик.
"По последним данным, мы полностью вывели из строя 800 из 5 тысяч заправок. В основном это касается Левобережья. На магистралях вроде "Днепропетровск-Харьков" их уже нет в принципе", - подчеркнул Анпилогов.
Сейчас вся логистика ВСУ основана на использовании гражданских АЗС. И они сразу же становятся военными целями. Тут все элементарно. Если вы используете склады "Новой почты" для переправки дронов и даже бронетранспортеров, по ним будут бить. Если вы используете подземные парковки торговых центров для производства ракет "Фламинго", они станут нашей законной целью. Если на ваших АЗС открыто заправляются танки, их тоже будут выбивать, заключил собеседник издания.
Полностью текст интервью можно прочитать здесь.