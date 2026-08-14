https://ukraina.ru/20260814/belousov-zayavil-ob-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1082506814.html
Белоусов заявил об освобождении Курской области. Главные новости к этому часу
Белоусов заявил об освобождении Курской области. Главные новости к этому часу - 14.08.2026 Украина.ру
Белоусов заявил об освобождении Курской области. Главные новости к этому часу
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что бесстрашные корейские воины плечом к плечу с Вооружёнными силами России освободили Курскую область от неонацистских формирований Киева. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.р
2026-08-14T21:18
2026-08-14T21:18
2026-08-14T21:18
совбез
госдума
минобороны
андрей белоусов
россия
курская область
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владимир путин
александр бортников
новости
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В Курске планируют осенью открыть памятник, посвящённый подвигу корейских и российских военнослужащих.Пасечник: снабжение продуктами прифронтовых районов ЛНР идет, несмотря на удары. Обстановка остаётся напряжённой; Крупное отключение электроэнергии произошло в Алма-Ате перед шоу Канье Уэста. В городе собрались пробки и не работали светофоры; Telegraph: в Великобритании за 24 часа минимум три поезда сошли с рельсов; СМИ: в США предложили запретить доступ граждан России к национальным лабораториям министерства энергетики США.Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности дополнительные меры антитеррористической защищённости объектов инфраструктуры. Доклад представил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. В совещании участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Новак - Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность инфраструктуры.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
совбез, госдума, минобороны, андрей белоусов, россия, курская область, украина, владимир путин, александр бортников, новости
Совбез, Госдума, Минобороны, Андрей Белоусов, Россия, Курская область, Украина, Владимир Путин, Александр Бортников, Новости
Белоусов заявил об освобождении Курской области. Главные новости к этому часу
Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что бесстрашные корейские воины плечом к плечу с Вооружёнными силами России освободили Курскую область от неонацистских формирований Киева. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.р
В Курске планируют осенью открыть памятник, посвящённый подвигу корейских и российских военнослужащих.
Пасечник: снабжение продуктами прифронтовых районов ЛНР идет, несмотря на удары. Обстановка остаётся напряжённой;
Крупное отключение электроэнергии произошло в Алма-Ате перед шоу Канье Уэста. В городе собрались пробки и не работали светофоры;
Telegraph: в Великобритании за 24 часа минимум три поезда сошли с рельсов;
СМИ: в США предложили запретить доступ граждан России к национальным лабораториям министерства энергетики США.
Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности дополнительные меры антитеррористической защищённости объектов инфраструктуры.
Доклад представил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников.
В совещании участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Новак - Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность инфраструктуры. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.