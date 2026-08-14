https://ukraina.ru/20260814/belousov-zayavil-ob-osvobozhdenii-kurskoy-oblasti-glavnye-novosti-k-etomu-chasu-1082506814.html

Белоусов заявил об освобождении Курской области. Главные новости к этому часу

Белоусов заявил об освобождении Курской области. Главные новости к этому часу - 14.08.2026 Украина.ру

Белоусов заявил об освобождении Курской области. Главные новости к этому часу

Министр обороны России Андрей Белоусов заявил, что бесстрашные корейские воины плечом к плечу с Вооружёнными силами России освободили Курскую область от неонацистских формирований Киева. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.р

2026-08-14T21:18

2026-08-14T21:18

2026-08-14T21:18

совбез

госдума

минобороны

андрей белоусов

россия

курская область

украина

владимир путин

александр бортников

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/11/1081588534_0:67:2500:1474_1920x0_80_0_0_4cc26a9140e5f4be91e1a8b62494d5e6.jpg

В Курске планируют осенью открыть памятник, посвящённый подвигу корейских и российских военнослужащих.Пасечник: снабжение продуктами прифронтовых районов ЛНР идет, несмотря на удары. Обстановка остаётся напряжённой; Крупное отключение электроэнергии произошло в Алма-Ате перед шоу Канье Уэста. В городе собрались пробки и не работали светофоры; Telegraph: в Великобритании за 24 часа минимум три поезда сошли с рельсов; СМИ: в США предложили запретить доступ граждан России к национальным лабораториям министерства энергетики США.Ранее президент России Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности дополнительные меры антитеррористической защищённости объектов инфраструктуры. Доклад представил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников. В совещании участвовали председатель Госдумы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, глава Минобороны Андрей Белоусов, руководитель Службы внешней разведки Сергей Нарышкин и вице-премьер Александр Новак - Путин обсудил с Совбезом антитеррористическую защищенность инфраструктуры.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

курская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

совбез, госдума, минобороны, андрей белоусов, россия, курская область, украина, владимир путин, александр бортников, новости