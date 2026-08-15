https://ukraina.ru/20260815/1082505175.html

Это было важной вехой. Эксперт о том, в каком городе ВС РФ обязательно начнут выносить мосты через Днепр

Это было важной вехой. Эксперт о том, в каком городе ВС РФ обязательно начнут выносить мосты через Днепр - 15.08.2026 Украина.ру

Это было важной вехой. Эксперт о том, в каком городе ВС РФ обязательно начнут выносить мосты через Днепр

Удары по мосту в Затоке было важной вехой в части разрушения украинской логистики самым радикальным способом. Уничтожение мостов в Славянске через Казенный Торец тоже показывают, что работа в этом направлении ведется. И еще одной краеугольной вехой станет изоляция левобережной части Запорожья

2026-08-15T04:30

2026-08-15T04:30

2026-08-15T04:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, президент фонда исторических и научных исследований "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей АнпилоговЭксперт пояснил, что в Запорожье есть несколько капитальных мостов. Старый мост Преображенского, который идет через Хортицу. Новый автомобильный мост. Арочный мост. И дамба Днепрогэс."Саму дамбу взрывать не надо. Но там есть два перехода. Один мостовой переход через шлюзовую камеру, который расположен ближе к левому берегу. Вот там можно нанести удар, чтобы уничтожить мосты над шлюзовыми камерами. Да, там его еще можно восстановить. Но есть еще совсем неприятный мостовой переход в самом водохранилище. Он на левом берегу и за дамбой. На карте видно, как маленький кусочек Днепра отсекается мостовым переходом. Его тоже можно уничтожить. В этом случае дамба будет цела. А выведенные из строя два этих мостовых перехода позволят изолировать западную часть Запорожья от восточной", - уточнил Анпилогов.Если все это будет сделано, оборона города со стороны ВСУ будет в значительной степени затруднена, заключил собеседник издания.Полностью текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

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новости, россия, славянск, запорожье, всу, мосты, днепр, логистика, сво, алексей анпилогов, вооруженные силы украины