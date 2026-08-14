https://ukraina.ru/20260814/v-polshe-zhenschiny-napali-na-ukrainskikh-muzhchin-u-nochnogo-zavedeniya-1082508867.html
В Польше женщины напали на украинских мужчин у ночного заведения
В Польше женщины напали на украинских мужчин у ночного заведения - 14.08.2026 Украина.ру
В Польше женщины напали на украинских мужчин у ночного заведения
В Польше у одного из ночных заведений две местные жительницы, услышав украинскую речь, начали оскорблять мужчин, требовать от них возвращаться на Украину, а затем перешли к плевкам и драке. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T23:12
2026-08-14T23:12
2026-08-14T23:12
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Один из пострадавших оказался сотрудником заведения. Обеих женщин — 35 и 36 лет — задержала полиция. Дело рассматривают в том числе на предмет национальной ненависти/Ранее бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил против передачи Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США. Он назвал это неприемлемым, заявив, что ракеты приобретались для защиты польского воздушного пространства, а не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу безопасность страны. В июле премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что Польша передала для ВСУ пять ракет PAC-3. Владимир Зеленский заявлял, что тратит много времени на просьбы о боеприпасах для ЗРК Patriot - Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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украина.ру, вооруженные силы украины, владимир зеленский, польша, украина, сша, новости
Украина.ру, Вооруженные силы Украины, Владимир Зеленский, Польша, Украина, США, Новости
В Польше женщины напали на украинских мужчин у ночного заведения
В Польше у одного из ночных заведений две местные жительницы, услышав украинскую речь, начали оскорблять мужчин, требовать от них возвращаться на Украину, а затем перешли к плевкам и драке. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Один из пострадавших оказался сотрудником заведения.
Обеих женщин — 35 и 36 лет — задержала полиция.
Дело рассматривают в том числе на предмет национальной ненависти/
Ранее бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак выступил против передачи Украине ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot производства США.
Он назвал это неприемлемым, заявив, что ракеты приобретались для защиты польского воздушного пространства, а не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их, ставя под угрозу безопасность страны.
В июле премьер-министр Польши Дональд Туск сообщал, что Польша передала для ВСУ пять ракет PAC-3.
Владимир Зеленский заявлял, что тратит много времени на просьбы о боеприпасах для ЗРК Patriot - Экс-глава МО Польши Блащак выступил против передачи Украине ракет к Patriot. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.