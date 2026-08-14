https://ukraina.ru/20260814/v-dnr-pri-atakakh-ukrainskikh-dronov-odin-chelovek-pogib-i-desyat-raneny-1082507451.html
В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены
В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены - 14.08.2026 Украина.ру
В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены
В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов один человек погиб и ещё десять мирных жителей пострадали. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T22:17
2026-08-14T22:17
2026-08-14T22:17
украина.ру
краснодарский край
донецкая народная республика
россия
сво
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082105591_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_33ab4baa7d3b73cd6b2c69954b1a4142.jpg
По его данным, среди пострадавших есть женщины и мужчины, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения получили несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в различных районах республики.Ранее средства противовоздушной обороны с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей - За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
краснодарский край
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/03/1082105591_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_929c4bc4677988f80ef4ae17c4b4b7c1.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, краснодарский край, донецкая народная республика, россия, сво, спецоперация
Украина.ру, краснодарский край, Донецкая Народная Республика, Россия, СВО, Спецоперация
В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены
В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов один человек погиб и ещё десять мирных жителей пострадали. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру