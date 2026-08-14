В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены - 14.08.2026 Украина.ру
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В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены
В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены - 14.08.2026 Украина.ру
В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены
В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов один человек погиб и ещё десять мирных жителей пострадали. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T22:17
2026-08-14T22:17
украина.ру
краснодарский край
донецкая народная республика
россия
сво
спецоперация
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По его данным, среди пострадавших есть женщины и мужчины, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения получили несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в различных районах республики.Ранее средства противовоздушной обороны с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей - За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
краснодарский край
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украина.ру, краснодарский край, донецкая народная республика, россия, сво, спецоперация
Украина.ру, краснодарский край, Донецкая Народная Республика, Россия, СВО, Спецоперация

В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены

22:17 14.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета БПЛА "Жмиль-Ц" на Добропольском направлении СВО
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов один человек погиб и ещё десять мирных жителей пострадали. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
По его данным, среди пострадавших есть женщины и мужчины, всем оказывается необходимая медицинская помощь.
Повреждения получили несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в различных районах республики.
Ранее средства противовоздушной обороны с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей - За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России.
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