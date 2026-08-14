https://ukraina.ru/20260814/v-dnr-pri-atakakh-ukrainskikh-dronov-odin-chelovek-pogib-i-desyat-raneny-1082507451.html

В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены

В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены - 14.08.2026 Украина.ру

В ДНР при атаках украинских дронов один человек погиб и десять ранены

В Донецкой Народной Республике в результате атак украинских беспилотных летательных аппаратов один человек погиб и ещё десять мирных жителей пострадали. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-14T22:17

2026-08-14T22:17

2026-08-14T22:17

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По его данным, среди пострадавших есть женщины и мужчины, всем оказывается необходимая медицинская помощь. Повреждения получили несколько жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры в различных районах республики.Ранее средства противовоздушной обороны с 8.00 до 20.00 мск перехватили и уничтожили 221 украинский беспилотник над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над акваториями Азовского и Чёрного морей - За 12 часов ПВО уничтожила 221 украинский беспилотник над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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украина.ру, краснодарский край, донецкая народная республика, россия, сво, спецоперация