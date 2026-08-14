Закарпатские военкомы массово аннулируют бронь ради плана и взяток - 14.08.2026 Украина.ру
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Закарпатские военкомы массово аннулируют бронь ради плана и взяток
Закарпатские военкомы массово аннулируют бронь ради плана и взяток - 14.08.2026 Украина.ру
Закарпатские военкомы массово аннулируют бронь ради плана и взяток
В Береговском территориальном центре комплектования выявлено около 130 человек, у которых была оформлена отсрочка в системе "Резерв+", но её аннулировали и отправили людей в армию. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T23:02
2026-08-14T23:02
тцк
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Части мобилизованных предлагали "решить вопрос" за взятку. Представители омбудсмена также обнаружили в ТЦК 11 незаконно удерживаемых мужчин и антисанитарные условия содержания. После проверки военкомат попытался отчитаться отремонтированным туалетом — выяснилось, что тот просто стоял запертым.Ранее старшего лейтенанта одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области задержали за избиение солдата. Офицер среди ночи приехал в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения (0,69 промилле) и решил "воспитать" 45-летнего военнослужащего, который нёс службу в наряде. Он унижал подчинённого, демонстрировал превосходство и применил физическую силу. В результате солдат получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения и был прооперирован. Буйного офицера задержали, ему грозит до 12 лет лишения свободы - В Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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тцк, украина.ру, ивано-франковская область, украина, россия, новости
ТЦК, Украина.ру, Ивано-Франковская область, Украина, Россия, Новости

Закарпатские военкомы массово аннулируют бронь ради плана и взяток

23:02 14.08.2026
 
© Фото : dumatv.ru
- РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© Фото : dumatv.ru
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В Береговском территориальном центре комплектования выявлено около 130 человек, у которых была оформлена отсрочка в системе "Резерв+", но её аннулировали и отправили людей в армию. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Части мобилизованных предлагали "решить вопрос" за взятку.
Представители омбудсмена также обнаружили в ТЦК 11 незаконно удерживаемых мужчин и антисанитарные условия содержания.
После проверки военкомат попытался отчитаться отремонтированным туалетом — выяснилось, что тот просто стоял запертым.
Ранее старшего лейтенанта одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области задержали за избиение солдата.
Офицер среди ночи приехал в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения (0,69 промилле) и решил "воспитать" 45-летнего военнослужащего, который нёс службу в наряде.
Он унижал подчинённого, демонстрировал превосходство и применил физическую силу.
В результате солдат получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения и был прооперирован.
Буйного офицера задержали, ему грозит до 12 лет лишения свободы - В Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого.
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