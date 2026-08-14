https://ukraina.ru/20260814/zakarpatskie-voenkomy-massovo-annuliruyut-bron-radi-plana-i-vzyatok-1082508703.html

Закарпатские военкомы массово аннулируют бронь ради плана и взяток

Закарпатские военкомы массово аннулируют бронь ради плана и взяток - 14.08.2026 Украина.ру

Закарпатские военкомы массово аннулируют бронь ради плана и взяток

В Береговском территориальном центре комплектования выявлено около 130 человек, у которых была оформлена отсрочка в системе "Резерв+", но её аннулировали и отправили людей в армию. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-14T23:02

2026-08-14T23:02

2026-08-14T23:02

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Части мобилизованных предлагали "решить вопрос" за взятку. Представители омбудсмена также обнаружили в ТЦК 11 незаконно удерживаемых мужчин и антисанитарные условия содержания. После проверки военкомат попытался отчитаться отремонтированным туалетом — выяснилось, что тот просто стоял запертым.Ранее старшего лейтенанта одного из районных ТЦК Ивано-Франковской области задержали за избиение солдата. Офицер среди ночи приехал в ТЦК в состоянии алкогольного опьянения (0,69 промилле) и решил "воспитать" 45-летнего военнослужащего, который нёс службу в наряде. Он унижал подчинённого, демонстрировал превосходство и применил физическую силу. В результате солдат получил закрытый разрыв левого акромиально-ключичного соединения и был прооперирован. Буйного офицера задержали, ему грозит до 12 лет лишения свободы - В Ивано-Франковской области пьяный офицер ТЦК искалечил подчинённого.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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