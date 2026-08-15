https://ukraina.ru/20260815/arkheologicheskiy-front-rossiyskaya-arkheologiya-razvivaetsya-vopreki-zhestkomu-davleniyu-zapada-1082495267.html

Археологический фронт: российская археология развивается вопреки жесткому давлению Запада

Археологический фронт: российская археология развивается вопреки жесткому давлению Запада - 15.08.2026 Украина.ру

Археологический фронт: российская археология развивается вопреки жесткому давлению Запада

15 августа на постсоветском пространстве отмечают День археолога. Современный профессиональный праздник зародился после войны стараниями известных учёных – Гали Украина.ру, 15.08.2026

2026-08-15T05:36

2026-08-15T05:36

2026-08-15T05:36

археология

эксклюзив

украина

крым

запад

наука

правозащитники

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15 августа на постсоветском пространстве отмечают День археолога. Современный профессиональный праздник зародился после войны стараниями известных учёных – Гали Корзухиной и Артемия Арциховского.Поначалу это была неформальная дата, приуроченная к середине августа, когда у археологов наступал разгар полевого сезона. Но впоследствии она стала знаковым научным событием, когда подводятся рабочие итоги всего прошедшего года.Нынешний год стал для российской археологии беспрецедентным, поскольку ей пришлось напрямую столкнуться с политикой в условиях стремительно меняющихся реалий современного мира. 4 декабря в Варшаве арестовали Александра Бутягина – одного из самых известных современных антиковедов, руководителя археологической экспедиции, которая более четверти века исследует боспорский город Мирмекий, расположенный в черте современной Керчи.Бутягина задержали после того, как он въехал на территорию Европейского союза, чтобы читать публичные лекции о древнеримских Помпеях. Александр Михайлович – специалист мирового уровня, неоднократно участвовал в мероприятиях на территории разных стран мира. Но эта поездка оказалась ловушкой. Археолога арестовали по негласному запросу Украины, предъявив ему обвинения в проведении археологических раскопок в Крыму после 2014 года, по факту которых против него было заведено уголовное дело.Украинские и польские власти вменяли в вину археологу его профессиональную научную деятельность – ничего подобного не происходило в течение многих десятилетий.Работа Бутягина имела огромное значение для исследования античного наследия северного Причерноморья, получая высокую оценку международного археологического сообщества. Бутягин помог сохранить древние памятники, защитив их от разрушения и разграбления "черными копателями". И то, что европейские чиновники пытались представить его преступником, свидетельствует: агрессивная русофобия распространяется сейчас на все стороны общественной жизни – не исключая науку.Поляки собирались экстрадировать Бутягина на территорию Украины, хотя это напрямую угрожало жизни учёного. Условия его содержания в Польше расценивались правозащитниками как очень тяжёлые. Археолог был освобождён только 28 апреля, по итогам обмена гражданскими лицам между Польшей и Белоруссией. Но эта история позволила сделать необходимый и важный вывод. Коллективный Запад развернул против России тотальную войну, где фронт проходит буквально везде – в спорте, кинематографе, музыке и даже в такой прикладной науке, как археология.Дело Бутягина заставило говорить, что Украина оказывает на российских археологов серьёзное давление, о котором почти не писали вплоть до этого резонансного инцидента. Хотя целый ряд известных специалистов, занимавшихся раскопками на территории Крыма, стали за последнее время жертвами незаконного судебного преследования со стороны украинской власти.Уголовные дела против российских учёных, которые ведут раскопки на территории аннексированного Крыма, начали возбуждать еще в 2017 году, при Петре Порошенко* – в ходе строительства автотрассы "Таврида", которое сопровождалось масштабными археологическими исследованиями. До 2014 года в этом регионе не было ни нормальных дорог, ни раскопок.В эпоху Зеленского процесс окончательно поставили на поток. Украинские националистические "активисты", получающие гранты от государства и западных НКО, скрупулёзно фиксируют научную деятельность, которую проводят на полуострове российские археологи. И в результате против выдающихся учёных заводят абсурдные по своей сути дела, пытаясь выдавить их из профессии, которой посвятили жизнь эти специалисты."В Киеве создали некие ресурсы и организации, которые отслеживают такие моменты, связанные с археологией, и они практически всех крымских археологов записали в преступники. И я тоже в этих списках значусь, и не только в этих", – рассказал об этом журналистам научный сотрудник Института археологии Крыма Российской академии наук Эмиль Сейдалиев, который занимается исследованием средневекового городища Солхат в современном городе Старый Крым.Буквально на днях ему объявили дистанционное "подозрение" в офисе генпрокурора Украины, обвиняя этого известного археолога в "нарушении законов и обычаев войны". Эмиль Сейдалиев проводит мирные археологические раскопки – вместе с известным учёным Марком Крамаровским, руководителем Старокрымской (Золотоордынской) археологической экспедиции, которому тоже выписали в Киеве незаконное "подозрение". Однако режим Зеленского собирается поступить с ними по примеру Бутягина, закрывая учёным дорогу в Европу, где им грозит преследование со стороны спонсоров украинской власти.Работа российским археологом требует сегодня настоящего гражданского мужества, чтобы не поддаваться системному давлению, организованному Украиной при поддержке европейцев. Любое посещение раскопок на территории Крыма, либо же участие в научных конференциях на территории Севастополя, Симферополя и Керчи может обернуться для учёных преследованием и травлей.Тем не менее, российские специалисты выдержали это испытание с честью. Они продолжают работу, игнорируя угрозы, не обращая внимание на террористические атаки беспилотников и ракет. За последнее время российская археологическая наука достигла значительных успехов – наглядно демонстрируя, что Украина и Запад не смогут пресечь ее развитие путем блокады и изоляции.По данным Института археологии Крыма РАН, на территории Крымского полуострова работают сразу шесть крупных научных экспедиций, которые изучают памятники разных эпох. Мы не будем рассказывать об их последних находках, чтобы не облегчать работу украинским грантоедам. Однако в Краснодарском крае, на другой стороне Керченского пролива, тоже проходят полномасштабные раскопки в поселениях античного времени, где были сделаны находки мирового значения.Фанагорийская экспедиция Института археологии РАН продолжает обследовать здание уникальной древней синагоги – одного из самых старых иудейских храмов за пределами Израиля, который действовал в первом веке нашей эры. Античный полис был в то время одним из центров Боспорского царства, которое соперничало с Римом за влияние в Чёрном море, а его торговые контакты простирались вплоть до современных Испании, Франции и Египта.Синагога Фанагории – выдающийся памятник архитектуры римской эпохи. Она богато украшена мраморными барельефами и колонами. Находка иудейского религиозного центра произвела сенсацию в международном масштабе. Это позволило историкам доказать, что древняя Иудея поддерживала связи с Причерноморьем еще в те далекие времена, что позволяет понять, каким образом иудаизм распространился впоследствии на территориях Хазарского каганата.Не менее активные работы проходят на территории соседнего античного полиса Гермонасса, известного в древнерусское время под названиями Тамань и Тмутаракань.Археологическая экспедиция Пушкинского музея раскапывает на берегах Керченского пролива богатую усадьбу римского времени, но в этой археологической локации встречаются памятники самых разных эпох. Таманское городище – один из немногих непрерывно заселенных археологических памятников Восточной Европы. На его территории встречаются последовательно сменяющие друг друга следы греческих колонистов, Римской империи, Византии, Хазарии, Киевской Руси, половцев, Золотой Орды, Генуи, Турецкой Порты и Российской империи. Культурный слой Гермонассы достигает 12 метров – древняя Тьмутаракань считается учеными очень перспективной в свете предстоящих раскопок.Анапская археологическая экспедиция Института археологии РАН провела масштабные раскопки винодельческого квартала, располагавшегося в еще одном античном городе –древнегреческой Горгиппии. Поселение виноделов обнаружили на территории санатория. Его здания дошли до нашего времени практически в полной сохранности. Помимо домов там раскопали сразу четыре винодельни, где производили кубанское вино. Его разливали в амфоры и развозили на кораблях в другие античные полисы, далеко за пределы Чёрного моря.Специалисты называют этот квартал самым большим винодельческим центром, который удалось найти в последнее время в границах римско-греческой Ойкумены. И это закономерно привлекает внимание иностранных специалистов, отмечающих научное и культурное значение находок в Анапе.При этом российские археологи совершают открытия не только на теплом юге. Сейчас завершается сезон раскопок в Великом Новгороде, где археологам удалось обнаружить уникальную монету – сребреник князя Владимира Святославича, который был отчеканен в период крещения Руси и предварительно датируется 988 годом.В Калининградской области учёные нашли сразу шестьдесят серебряных дирхемов, отчеканенных во времена легендарного халифа Харуна ар-Рашида, представителя династии Аббасидов, и попавших на Балтику вместе с викингами. А в Рязанcком кремле раскопки позволили отыскать средневековые деревянные гусли – старинный музыкальный инструмент, на котором аккомпанировали во время праздничных пиршеств.Российская археология может праздновать свой профессиональный день с гордостью, потому что доказала миру свою научную состоятельность. Работающие на территории Крыма специалисты доказали свою стойкость, продолжая свои исследования вопреки давлению со стороны Запада. А предстоящая активизация археологических раскопок позволит сделать немало новых открытий, которые, несомненно, вызовут внимание во всем мире – вопреки противодействию со стороны Киева.* Член объединения, включённого в перечень экстремистов и террористов РосфинмониторингаЧитайте о том, в каких условиях содержали захваченного российского ученого: Польские власти разрешили арестованному российскому археологу переписку

https://ukraina.ru/20260428/segodnya-butyagin-zavtra---leps-evropa-arestuet-lyubogo-rossiyanina-1078402979.html

https://ukraina.ru/20260429/eto-osnova-nashey-istorii-arkheolog-fayfert-ob-osvobozhdenii-butyagina-i-stepnykh-indeytsakh-donbassa-1078424755.html

https://ukraina.ru/20250802/1066306842.html

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Виктор Смольский

археология, эксклюзив, украина, крым, запад, наука, правозащитники