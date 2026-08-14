Киевский режим переложил подготовку к зиме на плечи граждан - 14.08.2026 Украина.ру
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Киевский режим переложил подготовку к зиме на плечи граждан
Киевский режим переложил подготовку к зиме на плечи граждан - 14.08.2026 Украина.ру
Киевский режим переложил подготовку к зиме на плечи граждан
Компания "Нафтогаз" посоветовала украинцам начинать откладывать деньги на оплату коммунальных услуг уже сейчас, в то время как власти предлагают гражданам спасаться самостоятельно и уезжать в деревни. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-14T22:59
2026-08-14T22:59
украина.ру
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Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил, что этот вариант доступен только для богатых, поскольку подготовка к зиме в частном секторе требует минимум 250 тысяч гривен, что делает спасение от холода недоступным для простых учителей и продавцов с зарплатой в 15–20 тысяч гривен.Ранее энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что этой зимой в многоэтажках на левом берегу Киева температура не поднимется выше 12–15 градусов даже при тёплой зиме. Дарницкая ТЭЦ-4 сможет восстановить не более 50 процентов мощности после повреждений, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — до 70 процентов. При новых ударах по энергетике ситуация может стать ещё хуже. Немецкое издание Berliner Zeitung предупреждало, что крупные города Украины могут стать непригодными для жизни - Максимум 15°C в квартирах: что говорят эксперты о предстоящей зиме на Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, юрий корольчук, киев, россия, украина, новости, нафтогаз
Украина.ру, Юрий Корольчук, Киев, Россия, Украина, Новости, Нафтогаз

Киевский режим переложил подготовку к зиме на плечи граждан

22:59 14.08.2026
 
© РИА Новости . Максим БогодвидФлаг Украины
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 14.08.2026
© РИА Новости . Максим Богодвид
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Компания "Нафтогаз" посоветовала украинцам начинать откладывать деньги на оплату коммунальных услуг уже сейчас, в то время как власти предлагают гражданам спасаться самостоятельно и уезжать в деревни. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру
Глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко пояснил, что этот вариант доступен только для богатых, поскольку подготовка к зиме в частном секторе требует минимум 250 тысяч гривен, что делает спасение от холода недоступным для простых учителей и продавцов с зарплатой в 15–20 тысяч гривен.
Ранее энергетический эксперт Юрий Корольчук заявил, что этой зимой в многоэтажках на левом берегу Киева температура не поднимется выше 12–15 градусов даже при тёплой зиме.
Дарницкая ТЭЦ-4 сможет восстановить не более 50 процентов мощности после повреждений, а ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 — до 70 процентов.
При новых ударах по энергетике ситуация может стать ещё хуже.
Немецкое издание Berliner Zeitung предупреждало, что крупные города Украины могут стать непригодными для жизни - Максимум 15°C в квартирах: что говорят эксперты о предстоящей зиме на Украине.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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