https://ukraina.ru/20260814/tsifrovaya-prachechnaya-kak-na-ukraine-ukrali-pozhertvovaniya-dlya-vsu-1082508178.html

Цифровая прачечная: как на Украине украли пожертвования для ВСУ

Цифровая прачечная: как на Украине украли пожертвования для ВСУ - 14.08.2026 Украина.ру

Цифровая прачечная: как на Украине украли пожертвования для ВСУ

На Украине расследуют масштабный распил пожертвований из проекта Aid For Ukraine, который активно пиарил экс-глава Министерства обороны Михаил Фёдоров. Об этом сообщил 14 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-14T22:54

2026-08-14T22:54

2026-08-14T22:54

украина.ру

вооруженные силы украины

верховная рада

владимир зеленский

михаил федоров

украина

сша

киев

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Из собранных на армию 42 миллионов долларов более 10 миллионов в биткоинах осели на криптокошельке подставной украинки с официальным доходом всего в 37 тысяч гривен. Деньги выводили через P2P-переводы и карты третьих лиц. Параллельно исчезли ещё несколько миллионов долларов, которые якобы ушли в США на закупку дронов.Ранее Михаил Фёдоров, отправленный в отставку с поста главы Минобороны Украины, выдвинул ультиматум Владимиру Зеленскому, потребовав восстановить его в должности в течение 12 дней. В случае отказа или затягивания вопроса у него есть запасные варианты действий. Свой план он раскроет после 18 августа, когда Верховная рада вернётся с каникул. В июле в Киеве и ряде других городов прошли митинги против отставки Фёдорова.Зеленский объяснил смену министра обороны провалом реформы военкоматов - "Есть план B, C и D": Федоров выдвинул ультиматум Зеленскому.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, вооруженные силы украины, верховная рада, владимир зеленский, михаил федоров, украина, сша, киев