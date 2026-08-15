Дроны ваши, идеи наши? Клупов объяснил, почему России на СВО не обойтись без помощи Китая - 15.08.2026 Украина.ру
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Дроны ваши, идеи наши? Клупов объяснил, почему России на СВО не обойтись без помощи Китая
Дроны ваши, идеи наши? Клупов объяснил, почему России на СВО не обойтись без помощи Китая - 15.08.2026 Украина.ру
Дроны ваши, идеи наши? Клупов объяснил, почему России на СВО не обойтись без помощи Китая
Проблемы формирования в России Войск беспилотных систем — это комплексная проблема инженерной мысли страны. Мы сейчас переживаем последствия 1990х годов. Если бы тогда мы не разрушили наш научно-производственный потенциал, нам было бы проще выходить на этот уровень без помощи Китая
2026-08-15T04:00
2026-08-15T04:00
новости
россия
китай
украина
дроны
робот
сво
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем КлуповНе секрет, что мы многое тянем оттуда, потому что у нас нет технологий, которые мы могли бы применять для создания беспилотных систем, отметил эксперт."С другой стороны, все, что придумывают наши "кулибины" и более серьезные инженеры, притворяется в жизнь там. То есть идеи все равно наши. Просто саму схему отдают в Китай, чтобы они железно произвели. Хотя, конечно, много вопросов по ценообразованию", - рассуждает Клупов.Развитие БПЛА вытеснило армейскую авиацию по многим задачам. Огневое поражение, поддержка войск, транспорт и специальные задачи (РЭБ, разведка, ретрансляция, корректировка огня). Беспилотники пока только транспортом не занимаются. В том смысле, что пока еще не придумали мощные гексакоптеры для эвакуации раненых воздушным способом. Тут должен пройти очередной этап технического развития. Что-то должно выстрелить, добавил он.Впрочем, НРТК тоже заняли свою нишу. И в области огневого поражения, и по всестороннему обеспечению, и по ретрансляторам, и по минированию местности. Они уже во многих местах заменили человека. Не говоря уже о море. Сами видите, как наши воздушные дроны наносят удары по судам и портовой инфраструктуре Украины, заключил собеседник издания.Полностью текст интервью можно прочитать здесь.
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новости, россия, китай, украина, дроны, робот, сво
Новости, Россия, Китай, Украина, дроны, робот, СВО

Дроны ваши, идеи наши? Клупов объяснил, почему России на СВО не обойтись без помощи Китая

04:00 15.08.2026
 
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© РИА Новости . Станислав Красильников
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Проблемы формирования в России Войск беспилотных систем — это комплексная проблема инженерной мысли страны. Мы сейчас переживаем последствия 1990х годов. Если бы тогда мы не разрушили наш научно-производственный потенциал, нам было бы проще выходить на этот уровень без помощи Китая
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем Клупов
Рустем Клупов - РИА Новости, 1920, 06.08.2026
6 августа, 19:45
Рустем Клупов: Россия близка к тому, чтобы изолировать поле боя на Украине без ударов по мостам на ДнепреМашина уже вытесняет человека с поля боя: на море, на земле, в воздухе. Да, пока мы говорим: "Земля не может считаться твоей, пока там не ступил сапог солдата". Но через какое-то время несколько дронов смогут контролировать эту территорию. А потом придут роботы, которые будут добывать там полезные ископаемые
Не секрет, что мы многое тянем оттуда, потому что у нас нет технологий, которые мы могли бы применять для создания беспилотных систем, отметил эксперт.
"С другой стороны, все, что придумывают наши "кулибины" и более серьезные инженеры, притворяется в жизнь там. То есть идеи все равно наши. Просто саму схему отдают в Китай, чтобы они железно произвели. Хотя, конечно, много вопросов по ценообразованию", - рассуждает Клупов.
Развитие БПЛА вытеснило армейскую авиацию по многим задачам. Огневое поражение, поддержка войск, транспорт и специальные задачи (РЭБ, разведка, ретрансляция, корректировка огня). Беспилотники пока только транспортом не занимаются. В том смысле, что пока еще не придумали мощные гексакоптеры для эвакуации раненых воздушным способом. Тут должен пройти очередной этап технического развития. Что-то должно выстрелить, добавил он.
Впрочем, НРТК тоже заняли свою нишу. И в области огневого поражения, и по всестороннему обеспечению, и по ретрансляторам, и по минированию местности. Они уже во многих местах заменили человека. Не говоря уже о море. Сами видите, как наши воздушные дроны наносят удары по судам и портовой инфраструктуре Украины, заключил собеседник издания.
Полностью текст интервью можно прочитать здесь.
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