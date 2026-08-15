https://ukraina.ru/20260815/1082503558.html

Дроны ваши, идеи наши? Клупов объяснил, почему России на СВО не обойтись без помощи Китая

Дроны ваши, идеи наши? Клупов объяснил, почему России на СВО не обойтись без помощи Китая - 15.08.2026 Украина.ру

Дроны ваши, идеи наши? Клупов объяснил, почему России на СВО не обойтись без помощи Китая

Проблемы формирования в России Войск беспилотных систем — это комплексная проблема инженерной мысли страны. Мы сейчас переживаем последствия 1990х годов. Если бы тогда мы не разрушили наш научно-производственный потенциал, нам было бы проще выходить на этот уровень без помощи Китая

2026-08-15T04:00

2026-08-15T04:00

2026-08-15T04:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Герой России, полковник, ветеран военной разведки Рустем КлуповНе секрет, что мы многое тянем оттуда, потому что у нас нет технологий, которые мы могли бы применять для создания беспилотных систем, отметил эксперт."С другой стороны, все, что придумывают наши "кулибины" и более серьезные инженеры, притворяется в жизнь там. То есть идеи все равно наши. Просто саму схему отдают в Китай, чтобы они железно произвели. Хотя, конечно, много вопросов по ценообразованию", - рассуждает Клупов.Развитие БПЛА вытеснило армейскую авиацию по многим задачам. Огневое поражение, поддержка войск, транспорт и специальные задачи (РЭБ, разведка, ретрансляция, корректировка огня). Беспилотники пока только транспортом не занимаются. В том смысле, что пока еще не придумали мощные гексакоптеры для эвакуации раненых воздушным способом. Тут должен пройти очередной этап технического развития. Что-то должно выстрелить, добавил он.Впрочем, НРТК тоже заняли свою нишу. И в области огневого поражения, и по всестороннему обеспечению, и по ретрансляторам, и по минированию местности. Они уже во многих местах заменили человека. Не говоря уже о море. Сами видите, как наши воздушные дроны наносят удары по судам и портовой инфраструктуре Украины, заключил собеседник издания.Полностью текст интервью можно прочитать здесь.

https://ukraina.ru/20260806/1082254350.html

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новости, россия, китай, украина, дроны, робот, сво