https://ukraina.ru/20260815/prakh-natsionalistov-v-kieve-ukraina-priblizhaet-voynu-s-polshey-1082509907.html

Прах националистов в Киеве: Украина приближает войну с Польшей

Прах националистов в Киеве: Украина приближает войну с Польшей - 15.08.2026 Украина.ру

Прах националистов в Киеве: Украина приближает войну с Польшей

11 августа в Роттердаме, на кладбище «Кросвейк», состоялась эксгумация останков Евгения Коновальца — одного из основателей и первого руководителя Организации... Украина.ру, 15.08.2026

2026-08-15T06:37

2026-08-15T06:37

2026-08-15T06:37

мнения

украина

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польша

коновалец

владимир зеленский

андрей мельник

кабинет министров

офис президента

оун

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11 августа в Роттердаме, на кладбище «Кросвейк», состоялась эксгумация останков Евгения Коновальца — одного из основателей и первого руководителя Организации украинских националистов (ОУН)*.Решение о возвращении его останков в Украину было принято украинскими властями заранее: в мае о подобных планах заявляла заместитель руководителя Офиса президента Ирина Верещук, а 15 июля Кабинет министров официально распорядился перезахоронить Коновальца на территории Национального военного мемориального кладбища.Организацией процесса, по поручению Владимира Зеленского, занимались Офис президента, Министерство иностранных дел и Украинский институт национальной памяти.13 августа прах Коновальца доставили на Украину и перезахоронили с государственными и военными почестями. В украинской официальной трактовке это возвращение на родину одного из руководителей «украинского освободительного движения».Однако само решение имеет гораздо более широкий политический смысл. Киев возвращает из европейского изгнания не просто останки исторического деятеля, а фигуру, вокруг которой современная украинская власть последовательно выстраивает новую систему национальной памяти.Более того, Коновалец оказывается в одном ряду с другими фигурами украинского националистического движения, чьи имена и символы сегодня используются государством для формирования исторической легитимации современной Украины.Здесь возникают вопросы, которые гораздо важнее самой церемонии перезахоронения: зачем именно сейчас украинской власти понадобилось возвращать Коновальца на Украину? И какие политические последствия может иметь превращение его могилы в государственный символ?Особенно если учитывать, что одновременно Киев продвигает создание Национального пантеона, а в как бы союзнической Варшаве к самой идее такого пантеона относятся очень плохо.Проблема в том, что историческая память перестаёт быть исключительно вопросом прошлого. Она становится инструментом сегодняшней политики, причём действующим сразу в нескольких направлениях: внутри Украины, в отношениях с Польшей и в формировании той картины украинской государственности, которую нынешняя власть хочет оставить после себя.Для этих целей клептоманов с Банковой Коновалец — персонаж почти образцовый. Один из создателей и первый руководитель ОУН*, человек, из политического гнезда которого вышли и Мельник, и Бандера, и не счесть числа упырей помельче.Ещё раньше были плен для австрийского унтер-офицера, «Сечевые стрельцы», кровавое подавление восстания на заводе «Арсенал» в Киеве, погромы под крылом у Петлюры… Следом — терроризм и ОУН*, убийство католических священников и польских чиновников, работа на немецкую разведку…А закончилось всё в 1938 году в Роттердаме, когда советский разведчик Павел Судоплатов передал Коновальцу знаменитую коробку конфет со взрывчаткой.И теперь этого человека торжественно возвращают на Украину. Коновалец становится частью большой государственной программы по созданию нового украинского пантеона. До него перезахоронили Андрея Мельника, дальше ожидаются Бандера, Скоропадский, кенотафы Мазепы с Шухевичем…Зеленскому очень важно кинуть кость тем, кого он боится – радикальным украинским националистам и неонацистам, пропитавших собой армию и силовые органы.При этом никакого тайного сговора, который мерещится многим комментаторам, Киева с Варшавой здесь нет. Даже наоборот: Киеву на польское мнение по этому поводу попросту плевать. Невозможно одновременно героизировать Коновальца и делать вид, что не понимаешь, кем он является для поляков.ОУН* во времена Коновальца творила террор на территории польского государства. По приказу Коновальца организовала убийство министра внутренних дел Польши Бронислава Перацкого и многих других деятелей. Поэтому польская реакция предсказуема — особенно сегодня, когда историческая тема стала одним из инструментов внутренней политики Польши.Зеленский собственными руками делает подарок Навроцкому и польским правым, им даже ничего придумывать не надо. Киев берёт основателя ОУН* и торжественно возвращает его останки на Украину. Украинцам предлагают видеть в Коновальце героя национально освободительной борьбы. А полякам напоминают о человеке, при котором украинские националисты вели террористическую деятельность против польского государства.Обе эти исторические памяти теперь сталкиваются не в 1930-х, а в политике 2026 года.А дальше начинается история значительно опаснее самого перезахоронения. Однажды раскрученный маховик национальной ненависти невозможно остановить по команде. Да, джина можно выпустить из бутылки ради выборов, рейтингов и политической мобилизации, но вот загнать обратно — почти невозможно.Мы уже видели это на Украине. Русских и украинцев десятилетиями, извините за жаргонизм, разводили при помощи тем языка, истории, памятников, героев, церкви, трактовок прошлого… Каждый отдельный конфликт казался небольшим. А потом выяснилось, что из этих маленьких конфликтов выросла пропасть. Теперь очень похожий механизм начинает работать уже между украинцами и поляками.Тем более материал есть с обеих сторон. Киев героизирует ОУН*, Варшава отвечает «волынской резнёй». Польские политики всё жестче говорят об украинских беженцах и мужчинах призывного возраста, Украина в свою очередь совершенно не собирается переписывать собственный национальный пантеон ради хороших отношений с Польшей.Пока это политика. Но следующим этапом вполне может стать улица.Не нужно представлять себе сотни тысяч депортированных или массовые польско-украинские погромы — достаточно сотен отдельных историй. Кого-то попытались выслать, где-то подрались поляки и украинцы, произошло нападение, потом ответное…Каждая такая история попадает в медиа, получает национальную окраску и становится новым аргументом для политиков. Так конфликт начинает кормить сам себя.Но существует ещё более неприятная перспектива. Война когда-нибудь закончится, на Украине останется огромное количество людей с боевым опытом, оружием, надломленной психикой и привычкой решать вопросы силой. Государство при этом совершенно точно не станет сильнее. Скорее наоборот: реальная перспектива — криминализация, вооружённые группировки и постепенная анархизация на остатках территории бывшей УССР.И вот тогда возникает вопрос: куда пойдёт радикальный украинский национализм после войны? Сегодня его главный враг — Россия. Но если политическая ситуация изменится, старые исторические претензии никуда не денутся. А Польша для украинского национализма — совсем не союзник.Там Коновалец, ОУН*, межвоенная Польша, Галичина, Волынь и огромный пласт взаимных счётов. А дальше — очень вероятное крушение украинской государственности и поляки на Западной Украине с «гуманитарной» миссией. Всё, как в 1920-21 годы: история повторяется.* Организация запрещена в России

https://ukraina.ru/20260812/konovalets-melnik-bandera-zachem-zelenskiy-svozit-v-kiev-prakh-otkrovennykh-natsistov-1082430379.html

https://ukraina.ru/20260805/ot-nyurnberga-do-kieva-rossiya-vynesla-prigovor-bandere-i-shukhevichu-1082200882.html

https://ukraina.ru/20260811/moya-polsha-lezhit-v-polyakh-i-lesakh-volyni-pochemu-varshava-unizhaetsya-pered-kievom-1082386235.html

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мнения, украина, киев, польша, коновалец, владимир зеленский, андрей мельник, кабинет министров, офис президента, оун