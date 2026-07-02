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Косачев высказался о компромиссах по Украине
Косачев высказался о компромиссах по Украине - 02.07.2026 Украина.ру
Косачев высказался о компромиссах по Украине
Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
2026-07-02T12:03
2026-07-02T12:03
2026-07-02T12:23
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Сенатор отметил, что у России по украинскому конфликту есть готовность и к возобновлению переговоров, и к обсуждению всего комплекса вопросов, и к достижению каких-то компромиссов. При этом он подчеркнул, что компромиссов не может быть в главном — устранении первопричин конфликта. Косачев напомнил, что российская сторона показала готовность к компромиссам еще в 2014-2015 годах во время заключения Минских соглашений. Также являлись готовностью к компромиссам предложения президента России Владимира Путина от декабря 2021 года, касающиеся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе. Москва, подчеркнул Косачев, была согласна говорить на все эти темы, но ее предложения были отвергнуты.О позиции Киева - в материале "Никакого компромисса": Зеленский сорвал инициативу Мерца по Украине и ЕС на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, европа, косачев, владимир путин, фридрих мерц, совет федерации, ес, украина.ру
Новости, Россия, Украина, Европа, Косачев, Владимир Путин, Фридрих Мерц, Совет Федерации, ЕС, Украина.ру
Косачев высказался о компромиссах по Украине
12:03 02.07.2026 (обновлено: 12:23 02.07.2026)
Россия не пойдет на компромиссы, связанные с устранением первопричин начала украинского конфликта, заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев
Сенатор отметил, что у России по украинскому конфликту есть готовность и к возобновлению переговоров, и к обсуждению всего комплекса вопросов, и к достижению каких-то компромиссов.
При этом он подчеркнул, что компромиссов не может быть в главном — устранении первопричин конфликта.
"Моя личная убежденность как гражданина Российской Федерации по этим вопросам: соблюдения прав людей, обеспечения безопасности Российской Федерации — никаких компромиссов быть просто не может", — заявил сенатор.
Косачев напомнил, что российская сторона показала готовность к компромиссам еще в 2014-2015 годах во время заключения Минских соглашений. Также являлись готовностью к компромиссам предложения президента России Владимира Путина от декабря 2021 года, касающиеся обсуждения взаимных гарантий и конструкции коллективной безопасности в Европе. Москва, подчеркнул Косачев, была согласна говорить на все эти темы, но ее предложения были отвергнуты.