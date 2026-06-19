Лавров объяснил, для чего Европе нужна заморозка украинского конфликта - 19.06.2026 Украина.ру
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Лавров объяснил, для чего Европе нужна заморозка украинского конфликта
Лавров объяснил, для чего Европе нужна заморозка украинского конфликта - 19.06.2026 Украина.ру
Лавров объяснил, для чего Европе нужна заморозка украинского конфликта
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" объяснил, почему европейские страны стремятся добиться прекращения огня на Украине
2026-06-19T09:31
2026-06-19T10:45
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По его словам, они хотят сохранить действующую власть в Киеве и не допустить ухудшения положения украинской армии. Он заверил, что Европа хочет "заморозить" конфликт без выяснения его первопричин и сразу же ввести на Украину армию британо-французской "коалиции желающих". Накануне Лавров в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь", написал, что европейские страны намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 году. Издание Politico также сообщило, что контакты Евросоюза (ЕС) с Россией в последние недели были краткими и не касались "сути дела", но демонстрировали, что у ЕС есть "особые интересы, которые необходимо отстаивать". Об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.
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новости, россия, европа, украина, сергей лавров, ес, украина.ру, мир без границ
Новости, Россия, Европа, Украина, Сергей Лавров, ЕС, Украина.ру, Мир без границ

Лавров объяснил, для чего Европе нужна заморозка украинского конфликта

09:31 19.06.2026 (обновлено: 10:45 19.06.2026)
 
© РИА Новости . Пелагия Тихонова / Перейти в фотобанкВизит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белоруссию
Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
© РИА Новости . Пелагия Тихонова
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье "Украина, Европа и глобальная безопасность" объяснил, почему европейские страны стремятся добиться прекращения огня на Украине
По его словам, они хотят сохранить действующую власть в Киеве и не допустить ухудшения положения украинской армии.
Он заверил, что Европа хочет "заморозить" конфликт без выяснения его первопричин и сразу же ввести на Украину армию британо-французской "коалиции желающих".
Накануне Лавров в статье, опубликованной в журнале "Международная жизнь", написал, что европейские страны намерены тянуть время всеми способами, чтобы подготовиться к конфликту с Россией в 2030 году.
Издание Politico также сообщило, что контакты Евросоюза (ЕС) с Россией в последние недели были краткими и не касались "сути дела", но демонстрировали, что у ЕС есть "особые интересы, которые необходимо отстаивать".
Об антироссийских настроениях - в материале Нелегитимные санкции ЕС осуждает не только Россия на сайте Украина.ру.
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