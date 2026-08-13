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В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ

В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру

В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ

Боевики из латиноамериканских наркокартелей зарабатывают наемничеством в ВСУ, а украинские военные инструкторы подрабатывают в "горячих точках" на других континентах. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ

2026-08-13T18:33

2026-08-13T18:33

2026-08-13T18:33

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В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе обращено внимание на боевую "обкатку" боевиков из латиноамериканских наркокартелей в составе ВСУ в качестве наёмников. В 2024-2026 годах такое "обучение" прошли тысячи мужчин из стран Латинской Америки. "Многие погибли, некоторые ещё принимают участие в боевых действиях, - отметила Захарова. - Ряду представителей криминалитета, в том числе с опытом управления дронами, киевский режим помог вернуться домой. Понятно, где теперь члены наркокартелей, выступающие против законных властей и правоохранительных органов, будут применять полученный опыт".В комментарии официального представителя МИД РФ отмечен также и "встречный процесс". В частности, более 500 украинских инструкторов прибыли в страны Латинской Америки, и ещё несколько сотен – Ближнего Востока. "Пресса отмечает, что даже европейские криминальные группировки получили в 2025-2026 гг. от ВСУ более 5 тыс. ударных БПЛА. С учётом участившихся в разных странах инцидентов с неопознанными беспилотниками, можно констатировать нарастание угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру. Плоды военной накачки режима Зеленского теперь вынуждены пожинать и непосредственные кураторы Киева", - сообщила Захарова."Подчеркнём – неонацистский киевский режим представляет угрозу всему международному сообществу. Он неоднократно демонстрировал, что способен на проведение террористических и диверсионных операций и провокаций "под чужим флагом", - сказано в комментарии МИД РФ.Там также указан рост свидетельств "прямой вовлечённости стран НАТО в террористическую деятельность киевского режима". Захарова отметила, что в СМИ широко разошлись полученные хакерами документальные подтверждения того, "как называемые специалисты в области гибридных угроз из связанных с НАТО структур, в частности некий Барт де Вахтер, снабжали СБУ данными о "приоритетных" целях на территории России, включая координаты объектов ТЭК и торговых судов, выполняющих перевозки в интересах России, которые затем подвергались атакам БПЛА и безэкипажных катеров".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, россия, латинская америка, ближний восток, мария захарова, вооруженные силы украины, нато, наркогруппировки, иностранные наемники, терроризм, сбу