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В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ
В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ - 13.08.2026 Украина.ру
В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ
Боевики из латиноамериканских наркокартелей зарабатывают наемничеством в ВСУ, а украинские военные инструкторы подрабатывают в "горячих точках" на других континентах. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ
2026-08-13T18:33
2026-08-13T18:33
2026-08-13T18:33
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латинская америка
ближний восток
мария захарова
вооруженные силы украины
нато
наркогруппировки
иностранные наемники
терроризм
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В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе обращено внимание на боевую "обкатку" боевиков из латиноамериканских наркокартелей в составе ВСУ в качестве наёмников. В 2024-2026 годах такое "обучение" прошли тысячи мужчин из стран Латинской Америки. "Многие погибли, некоторые ещё принимают участие в боевых действиях, - отметила Захарова. - Ряду представителей криминалитета, в том числе с опытом управления дронами, киевский режим помог вернуться домой. Понятно, где теперь члены наркокартелей, выступающие против законных властей и правоохранительных органов, будут применять полученный опыт".В комментарии официального представителя МИД РФ отмечен также и "встречный процесс". В частности, более 500 украинских инструкторов прибыли в страны Латинской Америки, и ещё несколько сотен – Ближнего Востока. "Пресса отмечает, что даже европейские криминальные группировки получили в 2025-2026 гг. от ВСУ более 5 тыс. ударных БПЛА. С учётом участившихся в разных странах инцидентов с неопознанными беспилотниками, можно констатировать нарастание угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру. Плоды военной накачки режима Зеленского теперь вынуждены пожинать и непосредственные кураторы Киева", - сообщила Захарова."Подчеркнём – неонацистский киевский режим представляет угрозу всему международному сообществу. Он неоднократно демонстрировал, что способен на проведение террористических и диверсионных операций и провокаций "под чужим флагом", - сказано в комментарии МИД РФ.Там также указан рост свидетельств "прямой вовлечённости стран НАТО в террористическую деятельность киевского режима". Захарова отметила, что в СМИ широко разошлись полученные хакерами документальные подтверждения того, "как называемые специалисты в области гибридных угроз из связанных с НАТО структур, в частности некий Барт де Вахтер, снабжали СБУ данными о "приоритетных" целях на территории России, включая координаты объектов ТЭК и торговых судов, выполняющих перевозки в интересах России, которые затем подвергались атакам БПЛА и безэкипажных катеров".Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Взрывы в Севастополе: гибель пиротехников и охранника и убийство военнослужащего. Итоги 13 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, латинская америка, ближний восток, мария захарова, вооруженные силы украины, нато, наркогруппировки, иностранные наемники, терроризм, сбу
Новости, Россия, Латинская Америка, Ближний Восток, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, НАТО, наркогруппировки, иностранные наемники, терроризм, СБУ
В МИД РФ рассказали об участии НАТО в СВО и наёмниках ВСУ
Боевики из латиноамериканских наркокартелей зарабатывают наемничеством в ВСУ, а украинские военные инструкторы подрабатывают в "горячих точках" на других континентах. Об этом 13 августа заявили в МИД РФ
В комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой об украинском кризисе обращено внимание на боевую "обкатку" боевиков из латиноамериканских наркокартелей в составе ВСУ в качестве наёмников. В 2024-2026 годах такое "обучение" прошли тысячи мужчин из стран Латинской Америки.
"Многие погибли, некоторые ещё принимают участие в боевых действиях, - отметила Захарова. - Ряду представителей криминалитета, в том числе с опытом управления дронами, киевский режим помог вернуться домой. Понятно, где теперь члены наркокартелей, выступающие против законных властей и правоохранительных органов, будут применять полученный опыт".
В комментарии официального представителя МИД РФ отмечен также и "встречный процесс". В частности, более 500 украинских инструкторов прибыли в страны Латинской Америки, и ещё несколько сотен – Ближнего Востока.
"Пресса отмечает, что даже европейские криминальные группировки получили в 2025-2026 гг. от ВСУ более 5 тыс. ударных БПЛА. С учётом участившихся в разных странах инцидентов с неопознанными беспилотниками, можно констатировать нарастание угрозы экспорта украинского терроризма по всему миру. Плоды военной накачки режима Зеленского теперь вынуждены пожинать и непосредственные кураторы Киева", - сообщила Захарова.
"Подчеркнём – неонацистский киевский режим представляет угрозу всему международному сообществу. Он неоднократно демонстрировал, что способен на проведение террористических и диверсионных операций и провокаций "под чужим флагом", - сказано в комментарии МИД РФ.
Там также указан рост свидетельств "прямой вовлечённости стран НАТО в террористическую деятельность киевского режима".
Захарова отметила, что в СМИ широко разошлись полученные хакерами документальные подтверждения того, "как называемые специалисты в области гибридных угроз из связанных с НАТО структур, в частности некий Барт де Вахтер, снабжали СБУ данными о "приоритетных" целях на территории России, включая координаты объектов ТЭК и торговых судов, выполняющих перевозки в интересах России, которые затем подвергались атакам БПЛА и безэкипажных катеров".
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