Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260501/taker-karlson-zayavil-chto-ukraina-kak-natsiya-prekratit-suschestvovanie-iz-za-zatyagivaniya-konflikta-1078508551.html
Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом
Американский политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T12:29
украина.ру
такер карлсон
новости
украина
запад
россия
дональд трамп
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072107090_0:0:800:450_1920x0_80_0_0_2523bb337e437b410700021c06625b47.jpg
По словам Карлсона, неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине и затянуло его за счет американских и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинских мужчин. Он добавил, что такие потери населения дополнятся расхищением Западом сельскохозяйственных территорий Украины, что фактически легализовал глава киевского режима Владимир Зеленский.Ранее уведомлялось, что Такер Карлсон признал, что будет долго испытывать угрызения совести из-за собственного вклада в возвращение к власти президента США Дональда Трампа, поскольку политика последнего ведет страну к катастрофе. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность. Президент России Владимир Путин пояснял, что украинский народ стал жертвой устремлений США и Европы сохранить свое доминирование.По словам российского лидера, Запад, поощряя геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил население Украины в пушечное мясо.
украина
запад
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/18/1072107090_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_c6c092aed8ef1036cd8ed1eb5669ce96.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
12:29 01.05.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкThe Wall Street Journal на протяжении нескольких месяцев замалчивает материалы о коррупции со стороны Андрея Ермака —Такер Карлсон
The Wall Street Journal на протяжении нескольких месяцев замалчивает материалы о коррупции со стороны Андрея Ермака —Такер Карлсон - РИА Новости, 1920, 01.05.2026
© telegram ukr_2025_ru
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Американский политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
По словам Карлсона, неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине и затянуло его за счет американских и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинских мужчин.
"Таким образом, Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование. Точка", — признался журналист.
Он добавил, что такие потери населения дополнятся расхищением Западом сельскохозяйственных территорий Украины, что фактически легализовал глава киевского режима Владимир Зеленский.
Ранее уведомлялось, что Такер Карлсон признал, что будет долго испытывать угрызения совести из-за собственного вклада в возвращение к власти президента США Дональда Трампа, поскольку политика последнего ведет страну к катастрофе.
"Вы, я и все остальные, кто поддерживал его. Вы писали для него речи. Я проводил за него кампанию. Я имею в виду, что мы, безусловно, причастны к этому… Вы, я и миллионы людей, подобных нам, — причина того, что происходит прямо сейчас. Так что я действительно думаю, что сейчас самое время побороться нам с нашей собственной совестью. Мы будем мучиться из-за этого еще долго. Я буду. И я хочу извиниться за то, что вводил людей в заблуждение не намеренно", — сказал Карлсон.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.
Президент России Владимир Путин пояснял, что украинский народ стал жертвой устремлений США и Европы сохранить свое доминирование.
По словам российского лидера, Запад, поощряя геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил население Украины в пушечное мясо - Карлсон извинился за призывы голосовать за Трампа. Главные новости к этому часу.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руТакер КарлсонНовостиУкраинаЗападРоссияДональд ТрампВладимир Зеленский
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
