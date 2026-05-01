Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом
Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом - 01.05.2026 Украина.ру
Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом
Американский политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
2026-05-01T12:29
2026-05-01T12:29
2026-05-01T12:29
По словам Карлсона, неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине и затянуло его за счет американских и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинских мужчин. Он добавил, что такие потери населения дополнятся расхищением Западом сельскохозяйственных территорий Украины, что фактически легализовал глава киевского режима Владимир Зеленский.Ранее уведомлялось, что Такер Карлсон признал, что будет долго испытывать угрызения совести из-за собственного вклада в возвращение к власти президента США Дональда Трампа, поскольку политика последнего ведет страну к катастрофе. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность. Президент России Владимир Путин пояснял, что украинский народ стал жертвой устремлений США и Европы сохранить свое доминирование.По словам российского лидера, Запад, поощряя геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил население Украины в пушечное мясо - Карлсон извинился за призывы голосовать за Трампа. Главные новости к этому часу.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина.ру, такер карлсон, новости, украина, запад, россия, дональд трамп, владимир зеленский
Украина.ру, Такер Карлсон, Новости, Украина, Запад, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский
Такер Карлсон заявил, что Украина как нация прекратит существование из-за затягивания конфликта Западом
Американский политический обозреватель Такер Карлсон заявил, что западные элиты привели Украину к уничтожению, затянув конфликт с Россией. Об этом 1 мая сообщил телеграм-канал Украина.ру
По словам Карлсона, неоконсервативное лобби поддерживает конфликт на Украине и затянуло его за счет американских и европейских налогоплательщиков до такой степени, что погибло огромное число украинских мужчин.
"Таким образом, Украина как нация — та нация, что существовала пять лет назад, — прекратит существование. Точка", — признался журналист.
Он добавил, что такие потери населения дополнятся расхищением Западом сельскохозяйственных территорий Украины, что фактически легализовал глава киевского режима Владимир Зеленский.
Ранее уведомлялось, что Такер Карлсон признал, что будет долго испытывать угрызения совести из-за собственного вклада в возвращение к власти президента США Дональда Трампа, поскольку политика последнего ведет страну к катастрофе.
"Вы, я и все остальные, кто поддерживал его. Вы писали для него речи. Я проводил за него кампанию. Я имею в виду, что мы, безусловно, причастны к этому… Вы, я и миллионы людей, подобных нам, — причина того, что происходит прямо сейчас. Так что я действительно думаю, что сейчас самое время побороться нам с нашей собственной совестью. Мы будем мучиться из-за этого еще долго. Я буду. И я хочу извиниться за то, что вводил людей в заблуждение не намеренно", — сказал Карлсон.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Украина давно превратилась в колонию Запада и рискует окончательно утратить свою государственность.
Президент России Владимир Путин пояснял, что украинский народ стал жертвой устремлений США и Европы сохранить свое доминирование.
По словам российского лидера, Запад, поощряя геноцид и террор на Донбассе, фактически превратил население Украины в пушечное мясо - Карлсон извинился за призывы голосовать за Трампа.