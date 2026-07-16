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США снова готовят интервенцию на Кубу - CBS

США снова готовят интервенцию на Кубу - CBS - 16.07.2026 Украина.ру

США снова готовят интервенцию на Кубу - CBS

Военное министерство США изучает варианты действий против Кубы, включая десантирование на Остров Свободы нескольких тысяч американских солдат. Об этом сообщает 15 июля сообщило издание CBS News

2026-07-16T13:06

2026-07-16T13:06

2026-07-16T13:35

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"В последние недели военные планировщики рассматривали ряд вариантов возможных действий против острова, включая воздушно-десантную операцию под руководством армии с участием тысяч американских солдат, которую должна была провести 101-я воздушно-десантная дивизия — единственное подразделение, подготовленное для выполнения такой задачи, как сообщили несколько американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений", - сказано в публикации.Источники телеканала сообщили, что президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона не дали оснований для выводов о принятии решения о начале такой военной операции."Любая операция против Кубы столкнет Пентагон со значительной проблемой, поскольку большая часть внимания американских военных и некоторые из их наиболее ценных наступательных возможностей уже задействованы в других областях", - отметил телеканал.Также он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио предпочитает дипломатический вариант перехода власти на Кубе к новому правительству во главе с технократами, готовыми к экономическим реформам. Этот процесс застопорился, несмотря на усиление финансового давления на кубинских военных и их конгломерат GAESA, разветвленную, контролируемую военными холдинговую компанию, которую Соединенные Штаты называют трастовым фондом в 18 миллиардов долларов."Пентагон перебросил авиацию, разведывательные службы и другие ресурсы из других географических регионов на Ближний Восток для поддержания операций против Ирана. Официальные лица, беседовавшие с CBS News, заявили, что переориентация на Кубу в данный момент маловероятна, учитывая возобновление военных операций против Ирана на прошлой неделе", - сообщил телеканал.Также он отметил "трения" между Трампом и военачальниками США, включая главу Пентагона. Причиной стали разногласия в войне против Ирана. Актуальное интервью: Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, сша, иран, куба, дональд трамп, пентагон, марко рубио, украина.ру, война, ближний восток, мир без границ