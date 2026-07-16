США снова готовят интервенцию на Кубу - CBS - 16.07.2026 Украина.ру
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США снова готовят интервенцию на Кубу - CBS
США снова готовят интервенцию на Кубу - CBS - 16.07.2026 Украина.ру
США снова готовят интервенцию на Кубу - CBS
Военное министерство США изучает варианты действий против Кубы, включая десантирование на Остров Свободы нескольких тысяч американских солдат. Об этом сообщает 15 июля сообщило издание CBS News
2026-07-16T13:06
2026-07-16T13:35
новости
сша
иран
куба
дональд трамп
пентагон
марко рубио
украина.ру
война
ближний восток
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"В последние недели военные планировщики рассматривали ряд вариантов возможных действий против острова, включая воздушно-десантную операцию под руководством армии с участием тысяч американских солдат, которую должна была провести 101-я воздушно-десантная дивизия — единственное подразделение, подготовленное для выполнения такой задачи, как сообщили несколько американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений", - сказано в публикации.Источники телеканала сообщили, что президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона не дали оснований для выводов о принятии решения о начале такой военной операции."Любая операция против Кубы столкнет Пентагон со значительной проблемой, поскольку большая часть внимания американских военных и некоторые из их наиболее ценных наступательных возможностей уже задействованы в других областях", - отметил телеканал.Также он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио предпочитает дипломатический вариант перехода власти на Кубе к новому правительству во главе с технократами, готовыми к экономическим реформам. Этот процесс застопорился, несмотря на усиление финансового давления на кубинских военных и их конгломерат GAESA, разветвленную, контролируемую военными холдинговую компанию, которую Соединенные Штаты называют трастовым фондом в 18 миллиардов долларов."Пентагон перебросил авиацию, разведывательные службы и другие ресурсы из других географических регионов на Ближний Восток для поддержания операций против Ирана. Официальные лица, беседовавшие с CBS News, заявили, что переориентация на Кубу в данный момент маловероятна, учитывая возобновление военных операций против Ирана на прошлой неделе", - сообщил телеканал.Также он отметил "трения" между Трампом и военачальниками США, включая главу Пентагона. Причиной стали разногласия в войне против Ирана. Актуальное интервью: Федор Лукьянов: Полумерами не обойтись — Европа, уже не скрывая, воюет против РоссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, сша, иран, куба, дональд трамп, пентагон, марко рубио, украина.ру, война, ближний восток, мир без границ
Новости, США, Иран, Куба, Дональд Трамп, Пентагон, Марко Рубио, Украина.ру, война, Ближний Восток, Мир без границ

США снова готовят интервенцию на Кубу - CBS

13:06 16.07.2026 (обновлено: 13:35 16.07.2026)
 
© РИА Новости . А. Лапин / Перейти в фотобанкМитинг протеста против агрессии на Кубе у посольства США в Москве.
Митинг протеста против агрессии на Кубе у посольства США в Москве. - РИА Новости, 1920, 16.07.2026
© РИА Новости . А. Лапин
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Военное министерство США изучает варианты действий против Кубы, включая десантирование на Остров Свободы нескольких тысяч американских солдат. Об этом сообщает 15 июля сообщило издание CBS News
"В последние недели военные планировщики рассматривали ряд вариантов возможных действий против острова, включая воздушно-десантную операцию под руководством армии с участием тысяч американских солдат, которую должна была провести 101-я воздушно-десантная дивизия — единственное подразделение, подготовленное для выполнения такой задачи, как сообщили несколько американских чиновников, знакомых с ходом обсуждений", - сказано в публикации.
Источники телеканала сообщили, что президент США Дональд Трамп и руководство Пентагона не дали оснований для выводов о принятии решения о начале такой военной операции.
"Любая операция против Кубы столкнет Пентагон со значительной проблемой, поскольку большая часть внимания американских военных и некоторые из их наиболее ценных наступательных возможностей уже задействованы в других областях", - отметил телеканал.
Также он отметил, что госсекретарь США Марко Рубио предпочитает дипломатический вариант перехода власти на Кубе к новому правительству во главе с технократами, готовыми к экономическим реформам. Этот процесс застопорился, несмотря на усиление финансового давления на кубинских военных и их конгломерат GAESA, разветвленную, контролируемую военными холдинговую компанию, которую Соединенные Штаты называют трастовым фондом в 18 миллиардов долларов.
"Пентагон перебросил авиацию, разведывательные службы и другие ресурсы из других географических регионов на Ближний Восток для поддержания операций против Ирана. Официальные лица, беседовавшие с CBS News, заявили, что переориентация на Кубу в данный момент маловероятна, учитывая возобновление военных операций против Ирана на прошлой неделе", - сообщил телеканал.
Также он отметил "трения" между Трампом и военачальниками США, включая главу Пентагона. Причиной стали разногласия в войне против Ирана.
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