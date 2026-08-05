https://ukraina.ru/20260805/glava-pentagona-otritsaet-istoschenie-amerikanskikh-raketnykh-zapasov-1082195208.html
Глава Пентагона отрицает истощение американских ракетных запасов
Глава Пентагона отрицает истощение американских ракетных запасов - 05.08.2026 Украина.ру
Глава Пентагона отрицает истощение американских ракетных запасов
Военный министр США Пит Хегсет в соцсети X обвинил CNN во лжи из-за информации о том, что американские военные на 80 процентов исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном
2026-08-05T12:02
2026-08-05T12:02
2026-08-05T12:02
новости
иран
сша
пентагон
пит хегсет
украина.ру
тегеран
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065253300_0:225:3108:1973_1920x0_80_0_0_37832d0110e208f9af4a94683524e1a9.jpg
"Этот баннер неправда, CNN. Позор вам. Мы недостаточно ненавидим фейковые СМИ", - возмутился Хегсет.Ранее CNN сообщил, что Пентагон израсходовал большую часть перехватчиков для ключевых систем противоракетной обороны, уточнив, что эти арсеналы оказались особенно истощены за время противостояния с Тегераном. По данным источников телеканала, знакомых с последним отчетом, с начала эскалации американские военные использовали почти 80 процентов своих ракет THAAD и примерно половину перехватчиков Patriot.Система THAAD — это комплексы мобильного базирования, предназначенные для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на самых дальних подступах. Каждая противоракета THAAD — это штучный, высокотехнологичный продукт стоимостью в миллионы долларов. Потеря 80 процентов таких перехватчиков фактически оставляет сами США и их базы на Ближнем Востоке беззащитными перед массированными ракетными ударами.Комплексы Patriot — основная и самая массовая система ПВО армии США и их союзников. Они защищают объекты от самолетов, крылатых ракет и тактических баллистических ракет на средних дистанциях. Израсходование половины запасов этих ракет-перехватчиков означает, что Пентагон столкнется с жестким дефицитом при попытке одновременно снабжать собственные базы, Израиль и других союзников.Подробнее - в материале США в ходе конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ракет ПРО на сайте Украина.ру.
иран
сша
тегеран
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0f/1065253300_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1a503d720514fe5f27b44bec79b59405.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, иран, сша, пентагон, пит хегсет, украина.ру, тегеран
Новости, Иран, США, Пентагон, Пит Хегсет, Украина.ру, Тегеран
Глава Пентагона отрицает истощение американских ракетных запасов
Военный министр США Пит Хегсет в соцсети X обвинил CNN во лжи из-за информации о том, что американские военные на 80 процентов исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном
"Этот баннер неправда, CNN. Позор вам. Мы недостаточно ненавидим фейковые СМИ", - возмутился Хегсет.
Ранее CNN сообщил, что Пентагон израсходовал большую часть перехватчиков для ключевых систем противоракетной обороны, уточнив, что эти арсеналы оказались особенно истощены за время противостояния с Тегераном.
По данным источников телеканала, знакомых с последним отчетом, с начала эскалации американские военные использовали почти 80 процентов своих ракет THAAD и примерно половину перехватчиков Patriot.
Система THAAD — это комплексы мобильного базирования, предназначенные для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на самых дальних подступах. Каждая противоракета THAAD — это штучный, высокотехнологичный продукт стоимостью в миллионы долларов. Потеря 80 процентов таких перехватчиков фактически оставляет сами США и их базы на Ближнем Востоке беззащитными перед массированными ракетными ударами.
Комплексы Patriot — основная и самая массовая система ПВО армии США и их союзников. Они защищают объекты от самолетов, крылатых ракет и тактических баллистических ракет на средних дистанциях. Израсходование половины запасов этих ракет-перехватчиков означает, что Пентагон столкнется с жестким дефицитом при попытке одновременно снабжать собственные базы, Израиль и других союзников.