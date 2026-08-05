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Глава Пентагона отрицает истощение американских ракетных запасов

Глава Пентагона отрицает истощение американских ракетных запасов - 05.08.2026 Украина.ру

Глава Пентагона отрицает истощение американских ракетных запасов

Военный министр США Пит Хегсет в соцсети X обвинил CNN во лжи из-за информации о том, что американские военные на 80 процентов исчерпали запасы ракет-перехватчиков с начала конфликта с Ираном

2026-08-05T12:02

2026-08-05T12:02

2026-08-05T12:02

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иран

сша

пентагон

пит хегсет

украина.ру

тегеран

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"Этот баннер неправда, CNN. Позор вам. Мы недостаточно ненавидим фейковые СМИ", - возмутился Хегсет.Ранее CNN сообщил, что Пентагон израсходовал большую часть перехватчиков для ключевых систем противоракетной обороны, уточнив, что эти арсеналы оказались особенно истощены за время противостояния с Тегераном. По данным источников телеканала, знакомых с последним отчетом, с начала эскалации американские военные использовали почти 80 процентов своих ракет THAAD и примерно половину перехватчиков Patriot.Система THAAD — это комплексы мобильного базирования, предназначенные для перехвата баллистических ракет средней и меньшей дальности на самых дальних подступах. Каждая противоракета THAAD — это штучный, высокотехнологичный продукт стоимостью в миллионы долларов. Потеря 80 процентов таких перехватчиков фактически оставляет сами США и их базы на Ближнем Востоке беззащитными перед массированными ракетными ударами.Комплексы Patriot — основная и самая массовая система ПВО армии США и их союзников. Они защищают объекты от самолетов, крылатых ракет и тактических баллистических ракет на средних дистанциях. Израсходование половины запасов этих ракет-перехватчиков означает, что Пентагон столкнется с жестким дефицитом при попытке одновременно снабжать собственные базы, Израиль и других союзников.Подробнее - в материале США в ходе конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ракет ПРО на сайте Украина.ру.

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новости, иран, сша, пентагон, пит хегсет, украина.ру, тегеран