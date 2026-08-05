США в ходе конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ракет ПРО - 05.08.2026 Украина.ру
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США в ходе конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ракет ПРО
США в ходе конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ракет ПРО - 05.08.2026 Украина.ру
США в ходе конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ракет ПРО
Армия США за время конфликта с Ираном израсходовала почти 80% запасов ракет ключевой системы противоракетной обороны, их количество сократилось до "опасно низкого" уровня. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в ночь на 5 августа сообщает телеканал CNN
2026-08-05T01:58
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"Американские военные исчерпали почти 80% своих ракет-перехватчиков для ключевой системы противоракетной обороны [комплексов THAAD], в то время как высшее военное командование США предупреждает, что запасы боеприпасов Пентагона находятся на "опасно низком" уровне", — говорится в сообщении.Телеканал отмечает, что согласно свежим данным из отчета об инвентаризации, с началом боевых действий на Ближнем Востоке США также израсходовали и около половины зенитных ракет системы Patriot.По утверждению CNN, советники президента США Дональда Трампа уже как минимум во второй раз за последние недели поднимали вопрос низких запасов ключевых противоракет. Опасения в связи с истощением ключевых арсеналов озвучивались в ходе обсуждений возможной эскалации конфликта и перед недавним решением Трампа отменить новые удары по Ирану.Центр стратегических и международных исчислений (CSIS) подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля Соединённые Штаты израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Это привело к сокращению запасов ракет Patriot с 2,3 тысячи до примерно 760–830 единиц, арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234–278 ракет.Ранее сообщалось, что США израсходовали почти весь запас дальнобойных ракет ATACMS и PrSM за время операции против Ирана.Подробнее о конфликте на Ближнем Востоке - в материале Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, США, Пентагон, Дональд Трамп, CNN, Иран, Ближний Восток, удар по Ирану, война в Иране, военная эскалация, ракеты, ПРО, ПВО, Мир без границ

США в ходе конфликта с Ираном израсходовали почти 80% запасов ракет ПРО

01:58 05.08.2026 (обновлено: 02:00 05.08.2026)
 
© commons.wikimedia.orgПуск ракеты комплекса ПРО THAAD
Пуск ракеты комплекса ПРО THAAD - РИА Новости, 1920, 05.08.2026
© commons.wikimedia.org
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Армия США за время конфликта с Ираном израсходовала почти 80% запасов ракет ключевой системы противоракетной обороны, их количество сократилось до "опасно низкого" уровня. Об этом со ссылкой на осведомленные источники в ночь на 5 августа сообщает телеканал CNN
"Американские военные исчерпали почти 80% своих ракет-перехватчиков для ключевой системы противоракетной обороны [комплексов THAAD], в то время как высшее военное командование США предупреждает, что запасы боеприпасов Пентагона находятся на "опасно низком" уровне", — говорится в сообщении.
Телеканал отмечает, что согласно свежим данным из отчета об инвентаризации, с началом боевых действий на Ближнем Востоке США также израсходовали и около половины зенитных ракет системы Patriot.
По утверждению CNN, советники президента США Дональда Трампа уже как минимум во второй раз за последние недели поднимали вопрос низких запасов ключевых противоракет. Опасения в связи с истощением ключевых арсеналов озвучивались в ходе обсуждений возможной эскалации конфликта и перед недавним решением Трампа отменить новые удары по Ирану.
Центр стратегических и международных исчислений (CSIS) подсчитал, что в ходе противостояния с Ираном в период с 27 февраля по 27 июля Соединённые Штаты израсходовали от 1,5 до 1,6 тысячи ракет Patriot и около 200 перехватчиков THAAD. Это привело к сокращению запасов ракет Patriot с 2,3 тысячи до примерно 760–830 единиц, арсенал THAAD уменьшился с 452 до 234–278 ракет.
Ранее сообщалось, что США израсходовали почти весь запас дальнобойных ракет ATACMS и PrSM за время операции против Ирана.
Подробнее о конфликте на Ближнем Востоке - в материале Иран дает сдачи. Американцы обвиняют Москву и Пекин.
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