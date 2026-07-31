Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны - 31.07.2026 Украина.ру
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Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны
Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны - 31.07.2026 Украина.ру
Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны
Решение о передаче на Украину польских МиГ-29 будет принято "максимум в течение нескольких недель". Об этом заявили замминистра нацобороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, сообщило 31 июля radiozet.pl
2026-07-31T12:47
2026-07-31T12:47
новости
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Польша предлагала Украине передать старые советские истребители взамен на сотрудничество по программе дронов. Переговоры шли непросто, останавливались и теперь украинская сторона вернулась к вопросу, направив Варшаве конкретное предложение."Уже несколько дней на столе лежит конкретный ответ от украинской стороны относительно того, какие дроны они могут предоставить. Мы отправляем МиГи, украинская сторона передает дроны. Сегодня на столе именно такое предложение", – сказала Собковяк-Чарнецкая.Польская сторона думает над тем, на какие дроны они обменять МиГ-29, сказала чиновница. Она сообщила также, что после анализа вице-премьер - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш примет решение."Мы отправляем МиГи, а украинская сторона предоставляет дроны. Такое предложение сегодня на столе", — уточнила Собковяк-Чарнецкая.Ранее польские СМИ сообщали о прекращении переговоров ввиду отказа Украины передавать современные дробовые технологии взамен на выработавшие свой ресурс МиГ-29, поставленные в Польскую Народную Республику ещё во времена СССР. Истребители эксплуатировались ВВС Польши с конца 80-х, выработали свой ресурс и подлежали списанию. Модернизация представлялась Варшаве слишком дорогой и неоправданной, особенно с учётом закупок американских военных самолётов в рамках обязательств по НАТО.Владимир Зеленский готов был принять МиГ-29 в дар с условием, что кто-то поможет модернизировать утиль ВВС Польши. Варшава отказалась фиксировать этот проект. Переговоры зашли в тупик и прекратились в период обострения двусторонних отношений под формальным предлогом обнаружения польскими политиками многолетней практики героизации на Украине бандеровцев, осуществлявших геноцид поляков в прошлом веке. Ранее в новостях: Польские чиновники комментируют поставки Patriot на УкраинуБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, польша, украина, болгария, генштаб, ввс, миг-29, варшава, владимир зеленский, нато, украина.ру, волынская резня, ес, украина-нато, военная помощь украине
Новости, Польша, Украина, Болгария, Генштаб, ВВС, МиГ-29, Варшава, Владимир Зеленский, НАТО, Украина.ру, Волынская резня, ЕС, Украина-НАТО, военная помощь Украине

Польша меняет советские МиГ-29 на украинские дроны

12:47 31.07.2026
 
© commons.wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© commons.wikimedia.org / Ministerstwo Obrony Narodowej
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Решение о передаче на Украину польских МиГ-29 будет принято "максимум в течение нескольких недель". Об этом заявили замминистра нацобороны Польши Магдалена Собковяк-Чарнецкая, сообщило 31 июля radiozet.pl
Польша предлагала Украине передать старые советские истребители взамен на сотрудничество по программе дронов. Переговоры шли непросто, останавливались и теперь украинская сторона вернулась к вопросу, направив Варшаве конкретное предложение.
"Уже несколько дней на столе лежит конкретный ответ от украинской стороны относительно того, какие дроны они могут предоставить. Мы отправляем МиГи, украинская сторона передает дроны. Сегодня на столе именно такое предложение", – сказала Собковяк-Чарнецкая.
Польская сторона думает над тем, на какие дроны они обменять МиГ-29, сказала чиновница. Она сообщила также, что после анализа вице-премьер - министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш примет решение.
"Мы отправляем МиГи, а украинская сторона предоставляет дроны. Такое предложение сегодня на столе", — уточнила Собковяк-Чарнецкая.
Ранее польские СМИ сообщали о прекращении переговоров ввиду отказа Украины передавать современные дробовые технологии взамен на выработавшие свой ресурс МиГ-29, поставленные в Польскую Народную Республику ещё во времена СССР.
Истребители эксплуатировались ВВС Польши с конца 80-х, выработали свой ресурс и подлежали списанию. Модернизация представлялась Варшаве слишком дорогой и неоправданной, особенно с учётом закупок американских военных самолётов в рамках обязательств по НАТО.
Владимир Зеленский готов был принять МиГ-29 в дар с условием, что кто-то поможет модернизировать утиль ВВС Польши. Варшава отказалась фиксировать этот проект. Переговоры зашли в тупик и прекратились в период обострения двусторонних отношений под формальным предлогом обнаружения польскими политиками многолетней практики героизации на Украине бандеровцев, осуществлявших геноцид поляков в прошлом веке.
Ранее в новостях: Польские чиновники комментируют поставки Patriot на Украину
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Выживание: как "диктатор без выборов" пытается удержаться у власти? Хроника событий на утро 31 июля
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