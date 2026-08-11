Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание - 11.08.2026 Украина.ру
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Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание - 11.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 11 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-11T01:37
2026-08-11T01:39
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росавиация
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аэропорты
аэропорт
ограничения
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Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 10 августа и в ночь на 11 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (17:30 мск), Ярославля (21:02 мск), Саратова (1:03 мск).Кроме того, подмосковный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов на фоне объявления в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедший день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Ярославль, Калужская область, Саратовская область, аэропорты, аэропорт, ограничения, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, опасность, угроза

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание

01:37 11.08.2026 (обновлено: 01:39 11.08.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкАэропорты Москвы и Московской области
Аэропорты Москвы и Московской области - РИА Новости, 1920, 11.08.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
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Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 11 августа сообщает в своём телеграм-канале
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 10 августа и в ночь на 11 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (17:30 мск), Ярославля (21:02 мск), Саратова (1:03 мск).
Кроме того, подмосковный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов на фоне объявления в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедший день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА.
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