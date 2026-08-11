https://ukraina.ru/20260811/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-tri-aeroporta-vnukovo-korrektiruet-raspisanie-1082375555.html

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание - 11.08.2026 Украина.ру

Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 11 августа сообщает в своём телеграм-канале

2026-08-11T01:37

2026-08-11T01:37

2026-08-11T01:39

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Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 10 августа и в ночь на 11 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (17:30 мск), Ярославля (21:02 мск), Саратова (1:03 мск).Кроме того, подмосковный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов на фоне объявления в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедший день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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