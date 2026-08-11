https://ukraina.ru/20260811/rosaviatsiya-iz-za-ugrozy-bpla-zakryla-dlya-poltov-tri-aeroporta-vnukovo-korrektiruet-raspisanie-1082375555.html
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание - 11.08.2026 Украина.ру
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 11 августа сообщает в своём телеграм-канале
2026-08-11T01:37
2026-08-11T01:37
2026-08-11T01:39
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Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 10 августа и в ночь на 11 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (17:30 мск), Ярославля (21:02 мск), Саратова (1:03 мск).Кроме того, подмосковный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов на фоне объявления в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедший день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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украина.ру, новости, россия, росавиация, ярославль, калужская область, саратовская область, аэропорты, аэропорт, ограничения, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, опасность, угроза
Украина.ру, Новости, Россия, Росавиация, Ярославль, Калужская область, Саратовская область, аэропорты, аэропорт, ограничения, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, опасность, угроза
Росавиация из-за угрозы БПЛА закрыла для полётов три аэропорта. Внуково корректирует расписание
01:37 11.08.2026 (обновлено: 01:39 11.08.2026)
Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в трёх аэропортах России. Об этом Росавиация в ночь на 11 августа сообщает в своём телеграм-канале
Росавиация из-за угрозы БПЛА вечером 10 августа и в ночь на 11 августа ввела временные ограничения на полёты в аэропортах Калуги (17:30 мск), Ярославля (21:02 мск), Саратова (1:03 мск).
Кроме того, подмосковный аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полетов на фоне объявления в регионах режима опасности (тревоги) по БПЛА.
Ранее сообщалось, что силы ПВО за прошедший день сбили над регионами России 215 украинских БПЛА. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.