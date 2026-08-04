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"Тактика террора": эксперт рассказал о новых целях Украины после ударов по НПЗ

"Тактика террора": эксперт рассказал о новых целях Украины после ударов по НПЗ - 04.08.2026 Украина.ру

"Тактика террора": эксперт рассказал о новых целях Украины после ударов по НПЗ

Россия приняла меры, чтобы сорвать атаки по мирным объектам и защите НПЗ. В результате Украина переключилась на гражданские объекты, которые не прикрыты ПВО. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-08-04T17:51

2026-08-04T17:51

2026-08-04T17:54

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Ранее Украина приостановила атаки на российские НПЗ, и теперь противник сосредоточился на уничтожении логистических центров Wildberries.Журналист поинтересовался, на каких ещё целях попытается сосредоточить свои усилия Киев после попытки срыва снабжения топливом российских граждан.Отвечая на вопрос, Кнутов напомнил, что Владимир Зеленский ещё в мае заявил о необходимости сделать так, чтобы население России потребовало заключить мир. "Затем последовали удары по Старобельску, пассажирским автобусам. То есть сразу была внедрена тактика террора", — подчеркнул аналитик.Кнутов отметил, что Россия приняла все необходимые меры, чтобы сорвать атаки по мирным объектам и защитить НПЗ. "В результате Украина переключилась на гражданские объекты, которые не прикрыты ПВО. Удары по Wildberries — это удар по малому бизнесу", — констатировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.Если у врага произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеют оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, ВС РФ могут продвинуться очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.

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