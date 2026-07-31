https://ukraina.ru/20260731/yuriy-knutov-rossiya-ostavit-ukrainu-bez-dronov-i-raket-esli-izoliruet-ee-ot-polshi-i-rumynii-1082049319.html

Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии

Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии - 31.07.2026 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии

После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. То есть работать по транспортным узлам, мостам, выводить из строя тепловозы. Только таким образом мы сможем резко снизить количество дронов и ракет, которые получает Украина, и ускорить продвижение наших войск в Донбассе.

2026-07-31T19:28

2026-07-31T19:28

2026-07-31T19:56

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Российские военные уничтожили завод американской компании Terminal Autonomy в Киеве, который выпускал том числе ударные дроны AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout. Как сообщает The Guardian, это был первый прямой удар по компании из США, которая работает на ВПК Украины.- Юрий Альбертович, насколько сильно уничтожение этого предприятия ослабит наступательный потенциал Украины, учитывая, что самым массовым дальнобойным украинским беспилотником для ударов вглубь территории России является FP-1, серийно выпускаемый компанией Fire Point?- На американском предприятии выпускались беспилотники с элементами искусственного интеллекта, высокотехнологичные, но дорогостоящие. Они применялись для уничтожения наиболее важных целей или для ведения разведки. Теперь американская компания задумается, стоит ли продолжать свою деятельность на Украине. Возможно, она вынесет производство за пределы страны в одно из европейских государств. На время, может быть, на полгода производство будет приостановлено.- Польша и Украина заявляют, что в ночь на 30 июля в 100 километрах от украинской границы на польской территории упала российская авиационная ракета Х-101. Причём якобы украинский пилот до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16. Если это была российская ракета, почему она сбилась с курса? Или все же границу Польши могла пересечь ракета-перехватчик украинской ПВО?- Вряд ли это была украинская ракета, так как размер воронки приличный, примерно 10 метров. Противовоздушные ракеты таких боевых частей не имеют. Если это была российская ракета, то она могла уйти с курса под воздействием РЭБ, хотя помехозащищённость у наших ракет высокая.Но я бы обратил внимание на другое. Украина выпускает дроны Ан-196 "Лютый" с дальностью полета свыше тысячи километров. Эти дроны производятся на территории Польши. Каждый день они убивают мирных граждан. Не просто падают и оставляют воронки, а уничтожают гражданские объекты, склады, автобусы с детьми. Так что Польша получила то, что заслуживает. И эта ракета должна была прилететь на заводы, которые эти дроны производят.- Украина приостановила атаки на российские НПЗ. Сейчас противник сконцентрировался я на уничтожении логистических центров Wildberries. Сообщается, что ВСУ этой ночью уже попытались атаковать склад OZON в Татарстане. На каких еще целях попытается сосредоточить свои усилия противник?- После попытки срыва снабжения топливом российских граждан. Зеленский еще в мае заявил о том, что необходимо сделать так, чтобы население России потребовало заключить мир. Затем последовали удары по Старобельску, пассажирским автобусам. То есть сразу была внедрена тактика террора. Россия приняла меры, чтобы сорвать атаки по мирным объектам и защите НПЗ. В результате Украина переключилась на гражданские объекты, которые не прикрыты ПВО. Удары по Wildberries это удар по малому бизнесу. Таким образом Украина пытается вызвать протестные настроения накануне осенних выборов в Госдуму. Кроме того, здесь возникают финансовые проблемы, так как нужно выплачивать компенсации, что будет способствовать инфляции. Это экономическая провокация, которая не имеет никакого отношения к Вооруженным силам России. Следующим этапом могут стать удары по структурам, которые связаны с продовольственным снабжением. Мы должны предпринять все возможные меры, чтобы подобных ударов не допустить.- По данным украинских СМИ, организация дальнобойных ударов по территории России обходится Украине в 12 млрд долларов в год или 12% оборонного бюджета. Как сделать цену воздушный атак на Россию неподъемной для киевского режима и его западных спонсоров?- Так как Украина перешла красные линии, связанные с ударами пор мирному населению, ответ должен быть соответствующий. Необходимо изолировать район боевых действий. То есть имеется в виду не полное физическое окружение, а окружение с помощью артиллерии, дронов, ФАБов. Перехватываются пути снабжения, изолированная группировка изматывается и начинается ее уничтожение. Сейчас так освобождается Славянско-Краматорская агломерация.Точно так же нужно действовать в отношении всей Украины. Ее нужно изолировать от остального мира. По главным заводам России работают украинские дроны и ракеты "Фламинго" FP-5. Базовые предприятия Украины находятся на территории Европы. По европейской территории мы работать не будем, потому что это чревато третьей мировой войной.Как мы можем обезопасить себя от ударов беспилотников, в том числе последней модификации FP-1 с дальностью полета 3400 километров? Мы уже изолировали Черноморское побережье. Из-за этого суда разгружались в четырёх румынских портах. Теперь они тоже закрыты, потому что Дунай обмелел из-за жары. Дунайские порты и раньше принимали в пять раз меньше грузов, чем черноморские.Теперь мы должны перерезать транспортный коридор из Румынию на Украину. То есть работать по транспортным узлам, автомобильным, железнодорожным мостам, выводить из строя тепловозы. Так в годы Великой Отечественной войны проводилась операция "Рельсовая война" во время Курской битвы и операции "Багратион".Так же мы должны перерезать транспортный коридор, идущий из Польши. Только таким образом мы сможем резко снизить количество дронов и ракет, которые получает Украина, и ускорить продвижение наших войск в Донбассе.- Есть мнение, что радиолокационные головки самонаведения противокорабельных ракет не всегда могут выделить цели на фоне портовых сооружений и других объектов. Поэтому удары по судам в Черном море наносят "Герани-4"? Можно ли решить проблему, чтобы использовать более мощные средства поражения?- Вопрос стоит о системе наведения. Использование оптических головок могло бы сыграть более существенную роль. Например, на крылатых ракетах западных стран стоит система наведения, которая строится на цифровых картах. Они закладываются в память головки самонаведения и информация с помощью видеоизображения сравнивается с цифровыми данными, которые заложены в память бортового компьютера. За счет этого ракета точно наводится на объект и поражает его.Сейчас внедряются системы, которые позволяют поражать движущиеся объекты. Внедрение подобных систем в наши крылатые ракеты могло бы привести к тому, что боевые части в 350 кг отрабатывали по судам, которые везут киевскому режиму оружие. Тогда бы ракеты решали проблему вывода из строя целого судна.- Если говорить о ситуации на поле боя, кто больше создает проблем нашим войскам, операторы ударных дронов или операторы дронов ПВО?- Сложности создают, конечно, дроноводы, которые ведут охоту на наших военнослужащих. Но мы отработали тактику, когда наших военных прикрывают, как минимум, два дрона. Один из них передает информацию на пункт управления штурмового подразделения, оттуда поступает корректировка движения нашей штурмовой группе. Если противник выдвигается на перехват, второй дрон его уничтожает, а на смену ему вылетает еще один дрон. Такое прикрытие позволяет расчистить путь.Но есть еще и метод использования дронов войсковой ПВО, которые сажают дроны противника. Таким образом создается зона, свободная от беспилотников противника. Иногда дроноводы создают засаду в населенном пункте и расчищают путь штурмовой группе. Роль и тех и других представителей сил беспилотных систем велика.

https://ukraina.ru/20260731/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-armiya-rf-naraschivaet-udary-proryvaya-front-na-klyuchevykh-uchastkakh-1082013733.html

https://ukraina.ru/20260731/1082001445.html

https://ukraina.ru/20260729/zachem-zelenskomu-nuzhno-vozdushnoe-peremirie-1081952544.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, польша, россия, юрий кнутов, нпз, украина.ру, the guardian, f-16