https://ukraina.ru/20260804/yuriy-knutov-ukraina-pereshla-krasnye-linii-i-ee-nuzhno-izolirovat-ot-vsego-mira-1082164669.html

Юрий Кнутов: Украина перешла красные линии и ее нужно изолировать от всего мира

Юрий Кнутов: Украина перешла красные линии и ее нужно изолировать от всего мира - 04.08.2026 Украина.ру

Юрий Кнутов: Украина перешла красные линии и ее нужно изолировать от всего мира

Украина перешла красные линии, нанося удары по мирному населению России, поэтому ответ должен быть соответствующим. Необходимо изолировать ее от остального мира, перекрывая пути снабжения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов

2026-08-04T18:26

2026-08-04T18:26

2026-08-04T18:26

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Отвечая на вопрос о том, как сделать удары по России неподъёмными для Киева, Кнутов подчеркнул, что Украина давно перешла красные линии."Так как Украина перешла красные линии, связанные с ударами по мирному населению, ответ должен быть соответствующий. Необходимо изолировать район боевых действий", — пояснил эксперт.По мнению Кнутова, речь идёт не о полном физическом окружении, а о перекрытии путей снабжения с помощью артиллерии, дронов и фугасных авиабомб (ФАБ)."Перехватываются пути снабжения, изолированная группировка изматывается и начинается её уничтожение. Сейчас так освобождается Славянско-Краматорская агломерация", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что так же нужно действовать в отношении всей Украины, которую необходимо изолировать от остального мира."По главным заводам России работают украинские дроны и ракеты "Фламинго" FP-5. Базовые предприятия Украины находятся на территории Европы. По европейской территории мы работать не будем, потому что это чревато третьей мировой войной", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.Про ситуацию на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев" на сайте Украина.ру.

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