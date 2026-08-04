https://ukraina.ru/20260804/lantratova-ukraina-ne-vsegda-gotova-zabirat-svoikh-grazhdan-iz-rossii-1082158021.html

Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России

Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России - 04.08.2026 Украина.ру

Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России

Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова рассказала о ходе переговоров по обмену пленными и возвращению гражданских лиц. Об этом 4 августа она заявила журналистам на форуме "Территория смыслов"

2026-08-04T16:29

2026-08-04T16:29

2026-08-04T16:29

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"Переговоры непростые, но наша задача — вернуть всех наших бойцов домой, вернуть всех гражданских домой. И мы к этой задаче идём", — сказала омбудсмен.По её словам, сейчас согласовываются два списка: с одной стороны, в связке с Минобороны и спецслужбами — список военнопленных, с другой — список гражданских лиц, которые "физически не могут вернуться домой из-за текущей ситуации"."Зачастую мы передаём списки, кого мы готовы отдать, а Украина не всегда своих забирает", — назвала Лантратова одну из главных сложностей в переговорном процессе.Ранее в новостях: Лантратова сообщила о подготовке обмена гражданскими лицами с Украиной

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, минобороны, россия