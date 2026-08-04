Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России - 04.08.2026 Украина.ру
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Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России
Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России - 04.08.2026 Украина.ру
Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России
Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова рассказала о ходе переговоров по обмену пленными и возвращению гражданских лиц. Об этом 4 августа она заявила журналистам на форуме "Территория смыслов"
2026-08-04T16:29
2026-08-04T16:29
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"Переговоры непростые, но наша задача — вернуть всех наших бойцов домой, вернуть всех гражданских домой. И мы к этой задаче идём", — сказала омбудсмен.По её словам, сейчас согласовываются два списка: с одной стороны, в связке с Минобороны и спецслужбами — список военнопленных, с другой — список гражданских лиц, которые "физически не могут вернуться домой из-за текущей ситуации"."Зачастую мы передаём списки, кого мы готовы отдать, а Украина не всегда своих забирает", — назвала Лантратова одну из главных сложностей в переговорном процессе.Ранее в новостях: Лантратова сообщила о подготовке обмена гражданскими лицами с Украиной
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новости, украина, минобороны, россия
Новости, Украина, Минобороны, Россия

Лантратова: Украина не всегда готова забирать своих граждан из России

16:29 04.08.2026
 
© РИА НовостиОмбудсмен Яна Лантратова
Омбудсмен Яна Лантратова - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости
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Уполномоченная по правам человека Яна Лантратова рассказала о ходе переговоров по обмену пленными и возвращению гражданских лиц. Об этом 4 августа она заявила журналистам на форуме "Территория смыслов"
"Переговоры непростые, но наша задача — вернуть всех наших бойцов домой, вернуть всех гражданских домой. И мы к этой задаче идём", — сказала омбудсмен.
По её словам, сейчас согласовываются два списка: с одной стороны, в связке с Минобороны и спецслужбами — список военнопленных, с другой — список гражданских лиц, которые "физически не могут вернуться домой из-за текущей ситуации".
"Зачастую мы передаём списки, кого мы готовы отдать, а Украина не всегда своих забирает", — назвала Лантратова одну из главных сложностей в переговорном процессе.
Ранее в новостях: Лантратова сообщила о подготовке обмена гражданскими лицами с Украиной
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