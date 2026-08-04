Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев - 04.08.2026 Украина.ру
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Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев
Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев - 04.08.2026 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
2026-08-04T11:17
2026-08-04T12:47
эксклюзив
спецоперация
россия
харьковская область
чугуев
геннадий алехин
вооруженные силы украины
артиллерия
рсзо
дроны
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Значимым успехом российской армии под Харьковом стало освобождение Белого Колодезя. На протяжении долгого времени поселок был главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе, где противник накапливал резервы, складировал боеприпасы и военную технику. Наши армейские подразделения подготовили и провели комплексную войсковую операцию, которая началась задолго до начала активных боевых действий. Эффективно сработала наша авиация, артиллеристы, реактивщики, подразделения РХБЗ и, естественно, операторы различных беспилотных систем, которые расчищали дорогу штурмовикам группировки "Север".В ходе боев за Белый Колодезь нашим военнослужащим противостояли украинские подразделения из состава 57 и 159-х отдельных механизированных бригад, 113 бригада теробороны, а также отряды пограничников, укомплектованные, в том числе "офицерским" составом. Завершили разгром окруженного противника подразделения 128-й мотострелковой бригады, и штурмовики 71-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ. Освобождение населенного пункта не только позволяет нашим бойцам увеличить полосу безопасности в Харьковской области, но и вынуждает противника полностью пересмотреть свою стратегию на данном участке фронта, где враг уже приступил к выстраиванию обороны на южных границах Волчанского района.Западный фланг Бурлукского направления основательно просел. Противник потерял контроль над рядом мелких населенных пунктов вдоль рек Северский Донец и Волчья, лишился резервов. На восточном фланге подразделения ВС РФ, наступая от Ивашкино, заняли населённый пункт Устиновка. Противник оставляет занимаемые позиции, теряет личный состав и технику. Участились случаи сдачи в плен.Повторюсь, освобождение Белого Колодезя лишает ВСУ важного логистического хаба, что вынудит их пересматривать схему снабжения и отодвигать линию обороны, что даёт возможность ВС РФ почти вплотную подойти к следующему населённому пункту — Петропавловке. А в ближайшей перспективе вести наступление в сторону Чугуева. Это крайне важный населенный пункт региона.Во-первых, там находится учебный центр бывшего училища МВД тыла, ставший в годы независимой Украины училищем Нацгвардии. Есть крупный военный аэродром. Сейчас он не используется, однако там можно развернуть вертолетные площадки подскока. Также там есть ангары, учебные классы и хорошо оборудованная база.Во-вторых, лесная зона ближе к Северскому Донцу. Там на базе советских пионерлагерей и домов отдыха организованы базы подготовки теробороны и наемников. Перед тем как их отправить на фронт, именно там проводятся боевое слаживание, стрельбы.И я не сомневаюсь, что наступление будет сосредоточено именно на Чугуеве.На соседнем участке фронта армия России наступает в Казачьей Лопани и окрестностях. По резервам ВСУ в Прудянке, отработала российская авиация — уничтожен личный состав 2-го батальона 475-го штурмового полка. Противник пытается перебрасывать сюда резервы — в том числе за счёт Купянска, чтобы не допустить окружения группировки в районе Варваровки. Из района Ивашек расширяется плацдарм, есть выход на окраины Купино. Взятие Купино и Ивановки оставит группировку ВСУ на севере Харьковской области без наземного снабжения — только дроновое, что при логистическом плече в 30–40 км практически нереализуемо.ВСУ усилили удары по гражданским объектам. ВС РФ уничтожают противника и технику. Подробнее - в материале Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20260803/1082097786.html
россия
харьковская область
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
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4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, спецоперация, россия, харьковская область, чугуев, геннадий алехин, вооруженные силы украины, артиллерия, рсзо, дроны
Эксклюзив, Спецоперация, Россия, Харьковская область, Чугуев, Геннадий Алехин, Вооруженные силы Украины, артиллерия, РСЗО, дроны

Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев

11:17 04.08.2026 (обновлено: 12:47 04.08.2026)
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Украина.ру
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Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру
Значимым успехом российской армии под Харьковом стало освобождение Белого Колодезя. На протяжении долгого времени поселок был главным логистическим центром ВСУ в Волчанском районе, где противник накапливал резервы, складировал боеприпасы и военную технику. Наши армейские подразделения подготовили и провели комплексную войсковую операцию, которая началась задолго до начала активных боевых действий. Эффективно сработала наша авиация, артиллеристы, реактивщики, подразделения РХБЗ и, естественно, операторы различных беспилотных систем, которые расчищали дорогу штурмовикам группировки "Север".
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
В ходе боев за Белый Колодезь нашим военнослужащим противостояли украинские подразделения из состава 57 и 159-х отдельных механизированных бригад, 113 бригада теробороны, а также отряды пограничников, укомплектованные, в том числе "офицерским" составом. Завершили разгром окруженного противника подразделения 128-й мотострелковой бригады, и штурмовики 71-й гвардейской мотострелковой дивизии ВС РФ. Освобождение населенного пункта не только позволяет нашим бойцам увеличить полосу безопасности в Харьковской области, но и вынуждает противника полностью пересмотреть свою стратегию на данном участке фронта, где враг уже приступил к выстраиванию обороны на южных границах Волчанского района.
Западный фланг Бурлукского направления основательно просел. Противник потерял контроль над рядом мелких населенных пунктов вдоль рек Северский Донец и Волчья, лишился резервов. На восточном фланге подразделения ВС РФ, наступая от Ивашкино, заняли населённый пункт Устиновка. Противник оставляет занимаемые позиции, теряет личный состав и технику. Участились случаи сдачи в плен.
Повторюсь, освобождение Белого Колодезя лишает ВСУ важного логистического хаба, что вынудит их пересматривать схему снабжения и отодвигать линию обороны, что даёт возможность ВС РФ почти вплотную подойти к следующему населённому пункту — Петропавловке. А в ближайшей перспективе вести наступление в сторону Чугуева. Это крайне важный населенный пункт региона.
Во-первых, там находится учебный центр бывшего училища МВД тыла, ставший в годы независимой Украины училищем Нацгвардии. Есть крупный военный аэродром. Сейчас он не используется, однако там можно развернуть вертолетные площадки подскока. Также там есть ангары, учебные классы и хорошо оборудованная база.
Во-вторых, лесная зона ближе к Северскому Донцу. Там на базе советских пионерлагерей и домов отдыха организованы базы подготовки теробороны и наемников. Перед тем как их отправить на фронт, именно там проводятся боевое слаживание, стрельбы.
И я не сомневаюсь, что наступление будет сосредоточено именно на Чугуеве.
На соседнем участке фронта армия России наступает в Казачьей Лопани и окрестностях. По резервам ВСУ в Прудянке, отработала российская авиация — уничтожен личный состав 2-го батальона 475-го штурмового полка. Противник пытается перебрасывать сюда резервы — в том числе за счёт Купянска, чтобы не допустить окружения группировки в районе Варваровки. Из района Ивашек расширяется плацдарм, есть выход на окраины Купино. Взятие Купино и Ивановки оставит группировку ВСУ на севере Харьковской области без наземного снабжения — только дроновое, что при логистическом плече в 30–40 км практически нереализуемо.
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ВСУ усилили удары по гражданским объектам. ВС РФ уничтожают противника и технику. Подробнее - в материале Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа
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ЭксклюзивСпецоперацияРоссияХарьковская областьЧугуевГеннадий АлехинВооруженные силы УкраиныартиллерияРСЗОдроны
 
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