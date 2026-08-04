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Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошиться

Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошиться - 04.08.2026 Украина.ру

Андрей Суздальцев: Евросоюз считает себя империей, но когда Украина рухнет, он начнет крошиться

В обороне Украины есть несколько слабых мест. Мы их неоднократно прощупывали, но почему-то не доводили до конца. То ли не хватало политической воли. То ли кто-то пугался и начинал лоббировать: "Не надо их трогать". Но если мы этот процесс доведем до конца, это будет 90% победы.

2026-08-04T18:30

2026-08-04T18:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Андрей Суздальцев.- Андрей Иванович, Зеленский 40 дней назад объявил о начале операции, которая должна была заставить Россию принять украинские условия "мира". За это время своего поста лишился глава Минобороны Украины, ВСУ утратили контроль над Константиновкой и другими населёнными пунктами, вдобавок российские военные нарастили удары по грузоперевозкам в акватории черного моря и портовой инфраструктуре. Рассчитывали ли в Киеве на такой мощный ответ России?- Они прекрасно понимали, что ответ будет. Но чем больше мы бьем по военной инфраструктуре, логистике заводам ВПК, тем больше счетов предоставляет администрация Зеленского Западу. То, что обломки ракет падают на дома, страдают люди, их не волнует.Были неприятные для нашего бизнеса удары по складам, транзитным хабам компании "Вайлдбериз". Но трагедия, которая произошла на пляже в Архипо-Осиповке, это демонстративный удар по русскому народу. Расчет был на то, что население возмутится "бездействием властей".Именно так действовали американцы в 1999 году, когда били по гражданским объектам в Югославии, рассчитывая на восстание. Власть там сменилась, но это произошло уже в мирное время. То же самое ожидалось и во время агрессии против Ирана.Меня поражает то, что они ведь очень неплохо знают Россию. Некоторые из них жили или родились там. В чем был смысл этих "40 дней" для меня, как для аналитика остается загадкой. Почему мы должны были сесть за стол переговоров? Из-за "Вайлдбериза"? Это серьезная тема, это часть экономики России. Но как это могло содействовать их целям? Мы сядем за стол переговоров, когда будут приняты наши условия. Поэтому за эти 40 дней была сделана попытка принудить нас к переговорам по западному образцу. Кроме того, западным спонсорам демонстрировалось, что именно украинцы знают внутренние проблемы России, они добьются своего и им надо в очередной раз немного помочь.- При этом Дональд Трамп сперва обещал выдать лицензию на производство ракет для системы "Пэтриот", а потом эту идею отложил. Мог ли российский ответ повлиять на его позицию?- Тут есть некоторая игра Трампа. Он рассчитывал на то, что Россия испугается. Тем более, им больше нечем нам грозить, кроме "Пэтриота". Сколько они нас страшили "Джавелинами" и "Абрамсами?". А F-16 вообще подавался как победа Украины. Где эти F-16? Полетают и исчезают сразу.Тем не менее, все это рассчитано на то, чтобы усадить нас за стол переговоров на условиях Евросоюза и Украины. Чтобы мы пошли им на уступки. А уступки там колоссальные. Вплоть до репараций.Есть еще один нюанс, о котором у нас мало говорят. Украина в 1990- х была развитым государствам с работающей экономикой, новыми заводами и неплохими городами. Россия была в гораздо худшем положении после выхода из СССР. Но украинский политический класс приложил невероятные усилия, чтобы это разворовать и разгромить. Причем это демонстративно делалось. Мы даже приходили в ужас. Люди день и ночь вкалывали, чтобы все это растащить.А сейчас Украина окончательно превратилась в страну третьего мира – в осколок Бангладеш. Во всяком случае, такая у нее промышленность. Учитывая, как они собирают дроны из китайских комплектующих. Мужики с отвертками и с паяльниками сидят. Больше ничего там нет."Пэтриот" - это очень сложные ракеты. Они твердотопливные. Заливать туда топливо – это целое дело. Там можно и сгореть заживо. Чтобы это запустить, надо не просто заводы строить, а создавать новый класс технической интеллигенции. На это нужны годы. И Трамп это понимает. Да и американские компании упираются, которым он поручил лицензию передать.Тем более, учитывая специфику Украины, вся эта техническая документация будет передана Москве. Мы ее так или иначе получим. В общем, передавать это нельзя. Там передавать нечего. Да и некому. Украина все эти чертежи мгновенно продаст. Они же продают все, что приходит им с Запада.Тем не менее, Трампу надо как-то удерживать позицию, что Украина вроде как побеждает. Если она побеждает, политика Трампа правильная. "Мы посадим Россию за стол переговоров". Рубио об этом прямо говорит. Но на самом деле это такая дымовая завеса. "Мы для России все сделали, а Россия неблагодарная".В общем, мы сейчас наблюдаем новый этап информационной кампании против нас. Посмотрим, как она будет разворачиваться.- По поводу ситуации в Черном море. С одной стороны, очевидно, что существенной части украинской экономики - зерновому экспорту - был нанесен мощнейший удар в виду того, что сухогрузы отказываются теперь заходить в их порты. С другой стороны, складывается впечатление, что в Черном море установился статус-кво, когда его никто полностью не контролирует. Насколько это приближает поражение киевского режима?- В обороне Украины есть несколько слабых мест. Мы их неоднократно прощупывали, но почему-то не доводили до конца. То ли не хватало политической воли. То ли кто-то пугался и начинал лоббировать: "Не надо их трогать". Но если мы этот процесс доведем до конца, это будет 90% победы. Давайте их еще раз перечислим.Мосты через Днепр. Пограничные переходы с европейскими странами. Если их полностью перекрыть, Украина рухнет через пару месяцев. И, конечно, надо отрезать киевский режим от моря. Не просто перекрыть порты. Это сложно. Когда порты бомбят, их тут же начинают ремонтировать. Но мы можем перекрыть судоходство, подмигивая страховым компаниям, которые начинают вводить крупные пошлины. То есть именно страховщики перекрывают акваторию.Нам отрезать Украину от моря крайне необходимо. Они вывозят не только пшеницу. На первом месте у них кукуруза, а на втором – растительное масло. А у нас пшеница первая. Мы только потом везем кукурузу и растительное масло. Это однотипные поставки. Но ведь и наш экспорт затормозился. В этом плане вы правильно сказали про статус-кво.У Украины еще есть вариант вывоза продукции через польскую границу. Но это очень тяжело. Это большие объемы. Для этого нужно иметь кучу фур и работающую железную дорогу. Нам тоже несладко. Да, у нас есть дальневосточные и балтийские порты, но до них далеко. Какие-то варианты ищут, но это все равно плохо.В чем еще проблема? Сейчас никакой новой зерновой сделки быть не может. Мы это уже пробовали. Ни одну сделку Украина не выдерживала – тут же начинала бить нам в спину. И если мы на это второй раз не пойдем, нам ничего не остается, кроме как отрезать киевский режим от моря.Надо заминировать одесские порты и окончательно доломать мост через Затоку. Да, мы обрушили у него один пролет, но украинцы его ремонтируют бешеными темпами. И этот вопрос надо довести до конца.То же самое касается энергетики. Мы многое сделали, чтобы оставить Украину без электричества. Но не доделали. Более того, мы сожгли немало АЗС, но ВСУ сейчас заправляются с помощью автоцистерн. Топливо у нее еще есть. А если мы оставим их без света и топлива, это будет 90% победы. Но мы это не можем довести до конца уже пятый год. .- Все же 80% энергетических мощностей Украины уже уничтожены, как заявил министр энергетики Шмыгаль.- Никогда нельзя верить украинским властям. Они могут сказать, что уже 120% уничтожено. У них есть спонсоры. Чем больше они будут жаловаться, тем больше им поставят. Они сидят под кондиционерами и спокойно заправляют свои машины. Так что давайте хотя бы что-то одно доделаем.- Западные СМИ предрекают распад "коалиции желающих" после ухода Макрона в следующем году и ухода Мерца по итогам осенних выборов в Германии. Если это произойдет, то как это может повлиять на поддержку Украины со стороны ключевых европейских стран?- "Коалиция желающих" - это не какой-то значимый военно-политический фактор. Это личное мнение стран, которые в конфликте России и Украины выступили на стороне Украины. Этот союз ничего такого не дал. Не появились совместные военные подразделения. Много чего не было реализовано из многочисленных разговоров о баллистике и крылатых ракетах.В общем, это больше демонстрация для антироссийского электората Европы, что они что-то предпринимают для поддержки Украины. Не более того. Конечно, эта коалиция частично распадется. Тем не менее, это не будет мешать работе других программ, в которые были вложены огромные деньги.Понятно, что идет ротация властей в Евросоюзе. Это хорошо. Но Европа по-прежнему говорит о подготовке к войне с Россией и позиционирует себя как империю, которая собирается обрасти новыми территориями и ресурсами. Эта тенденция до сих пор не сорвана. Более того, этот антироссийский курс цементирует Евросоюз. Они сами создавали себе общего врага, провоцируя Россию начать боевые действия. Правда, теперь они понимают, что если Украины проиграет, то Евросоюз начнет крошиться. И этого они страшно боятся.О ситуации в зоне СВО - Полковник Геннадий Алехин: Армия РФ готова зажать Великий Бурлук в тиски и начать наступление на Чугуев

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интервью, украина, россия, запад, дональд трамп, андрей суздальцев, владимир зеленский, ес, украина.ру, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, фридрих мерц