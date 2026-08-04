https://ukraina.ru/20260804/demonstratsiya-flaga-protiv-kogo-vvedeny-4-avgusta-sanktsii-ssha-i-chto-eto-znachit-1082143312.html

Демонстрация флага. Против кого введены 4 августа санкции США и что это значит

Демонстрация флага. Против кого введены 4 августа санкции США и что это значит - 04.08.2026 Украина.ру

Демонстрация флага. Против кого введены 4 августа санкции США и что это значит

Во вторник, 4 августа, стало известно, что США ввели санкции против ряда частных лиц и компаний, работающих в России.

2026-08-04T11:43

2026-08-04T11:43

2026-08-04T12:40

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На что тут стоит обратить внимание?1. Санкции введены против ряда организаций и структур Минобороны РФ. Например, в список попали Сухопутные войска, Главное ракетно-артиллерийское управление; Управление перспективных межвидовых исследований и специальных проектов, а также 1061-й центр материально-технического обеспечения всё того же МО.2. В этом же списке оказались ООО "Гедион Альфа", ООО "Интернэшнл Инвест Компани", то есть формально с Минобороны никак не связанные.3. Рестрикции наложены на пять граждан России, чьи имена известны узкому кругу лиц.4. Санкции введены 24 июля, а известно о них стало лишь 4 августа, то есть неделю спустя. Поэтому, они никак не связаны с голосованием в Сенате США, прошедшем 28 июля и предоставляющим право президенту США вводить 500-процентные пошлины в отношении стран и структур, которые импортируют в РФ материалы и оборудование или что-либо экспортируют из России (ресурсы, оборудование технологии), о которых мы писали подробнее здесь.На первый взгляд, список кажется несколько странным, если не сказать абсурдным. Почему в него попадают, например, Сухопутные войска, а не Генеральный штаб РФ или Военно-морской флот?Но не всё так просто. Попробуем проследить цепочку связей между отдельными гражданами РФ, гражданскими организациями, зарегистрированными как Общества с ограниченной ответственностью, и отдельными ведомствами Минобороны РФ.Что касается персональных данных, то тут очень сложно собрать сколько-нибудь сущностную информацию. Сам Госдеп США, вводя санкции, ее не раскрывает – нет анкетных данных, мест проживания и работы указанных лиц. А люди с похожими именами и фамилиями трудятся в разных сферах – в культуре, спорте, коммерции, сфере высоких технологий. Есть даже довольно известный артист, который вряд ли имеет какое-то отношение к военным действиям и не засвечен как участник каких-либо выступлений против США.Но что интересно, один из тех, кто попал в санкционный список, как стало известно автору, закончил один из электро-механических вузов Москвы и специализировался до недавнего времени на создании соответствующих электро-механических приборов неизвестного широкой публике назначения. Мы не называем его фамилию, поскольку задача данной статьи не популяризировать решение Госдепа США, а понять логику этого департамента.Несколько проще обстоит дело с организациями гражданского сектора, поскольку они зарегистрированы в соответствующих официальных реестрах. Впрочем, о них тоже известно немного, но есть сущностная информация, которая раскрывает всё, что нам необходимо знать.Итак, в пакет ограничений, наложенных Госдепом США, попала компания "Гидеон Альфа", базирующаяся в Ростове-на-Дону, и ООО "Интернэшнл инвесткомпани". По версии Госдепа, через эти структуры осуществлялись теневые закупки высокотехнологичного оборудования и компонентов двойного назначения в обход экспортного контроля для нужд Главного ракетно-артиллерийского управления МО, Сухопутных войск и непосредственно 1061-го центра материально-технического обеспечения всё того же Министерства обороны (все эти организации так же включены в санкционный список).И теперь остается понять, почему санкции введены 24 июля.Напомню, что накануне в течение нескольких суток российские войска вели мощный обстрел столицы Украины баллистическими ракетами и мощными дронами, разработанными в закрытых научно-исследовательских организациях РФ. Настолько мощными, что в некоторых городах Украины началась паника, хотя ракетным и дроновым ударам подвергались предприятия и структуры военного и двойного назначения. При этом очевидно, что удары наносились при помощи искусственного интеллекта, поскольку были необыкновенно скоординированными по месту и времени и очень точны по наведению, фактически не затрагивая гражданские объекты.А теперь о том, что известно из открытых источников об Управлении перспективных межвидовых исследований и специальных проектов МО РФ.Это высокотехнологичное и во многом секретное научно-исследовательское подразделение Министерства обороны России.Основные функции Управления следующие:- Военные инновации. Ведомство занимается поиском, отбором и финансированием прорывных научных разработок двойного и военного назначения.- Будущее вооружение. Оно курирует проекты в области искусственного интеллекта для армии, беспилотных систем (БПЛА), лазерного и гиперзвукового оружия, а также новых композитных материалов.- Межвидовые проекты. Управление координирует исследования, которые могут быть применены одновременно всеми видами войск — и Сухопутными, и Воздушно-космическими, и Военно-морским флотом.Отсюда становится понятным, почему Управление попало под санкции:включение этой научной структуры в черный список Госдепартамента обусловлено тем, что для создания перспективного вооружения российским ученым требуются передовые иностранные технологии, станки и сверхточные приборы.По версии Вашингтона, Управление перспективных исследований выступало главным конечным заказчиком в цепочках параллельного импорта, который организовывали попавшие под те же санкции физлица (Морозик, Гусев, Цибарев и др.) через коммерческие фирмы "Гидеон Альфа" и "Интернэшнл инвесткомпани".Учитывая, как мы уже указали выше, что один из попавших под санкционные списки специалистов, закончил электро-механический вуз и специализировался на создании соответствующих приборов и структур, то есть фактически ИИ и/или способов доставки ракет и дронов до целей, можно сделать следующие выводы:1. Согласно анализу Госдепартамента США, российская сеть снабжения функционировала как многоуровневая структура, закупавшая высокотехнологичные компоненты для ракетных программ и оружия через гражданские фирмы-посредники. Цепочка включала приобретение товаров компаниями "Гидеон Альфа" и "ИИК" под руководством частных лиц, с последующим распределением через 1061-й Центр материально-технического обеспечения для нужд Главного ракетно- артиллерийского управления Минобороны (МО) и Управления перспективных исследований МО.2. Поскольку удары по Киеву и городам Украины наносились военнослужащими Сухопутных войск, они (Сухопутные войска) так же попали в этот санкционный список.3. Все упомянутые в санкционном списке гражданские лица так же имеют отношение к поставкам и разработке средств поражения и компонентов для них.Теперь несколько слов о последствиях этих санкций.Во-первых, они вводятся на два года и, если руководство Госдепа их не продлит по истечению этого срока, они перестанут действовать. Автоматического продления на них нет.Во-вторых, все упомянутые в списке организации, как и гражданские лица теперь не смогут открыто производить закупки оборудования военного характера и двойного назначения. Что вовсе не помешает им действовать в обход санкций – зарегистрировать новые предприятия с другими неймами и в других российских юрисдикциях. Персональные имена так же здесь не имеют значения – вместо, условно говоря, Иванова будет действовать Петров.Ну, а поименованным в списке организациям МО все эти санкции вообще до лампочки.Тогда в чем же смысл введенных 24 июля санкций Госдепа США, о которых стало известно сегодня, 4 августа?Смысл в том, чтобы показать следующее:1. США, обеспечивая Украину разведданными для нанесения ударов вглубь РФ и соответствующими ракетами и оборудованием для нанесения ударов (хотя и за деньги Европейской коалиции желающих) против нанесения мощных ударов ВС РФ по военным предприятиям и предприятиям двойного назначения на Украине. Этот посыл направлен прежде всего Европе и непосредственно Украине: "Мы с вами, мы вас не бросаем".2. США хорошо осведомлены о системе поставок оборудования, чипов и закупок и создания прочих средств, необходимых для нанесения ударов по Украине, включая ИИ. В том числе и секретных данных о разработках и участниках этих исследований в России. Это уже посыл руководству РФ.3. Поскольку данные санкции фактически ни на что в РФ не влияют (разработки будут продолжаться, а закупки могут осуществляться другими структурами и организациями) сами санкции носят чисто демонстративный характер. Это так называемая "демонстрация флага" - и для Запада, и для России. Не более того.P.S. Открытым остается вопрос, откуда в США (непонятно, правда, насколько детально и точно) осведомлены о нашей системе закупок оборудования и секретных разработках. Но это, как говорится, уже другая тема и ответ на этот вопрос должны искать и наверняка ищут соответствующие российские службы.Но подробности этих расследований мы вряд ли узнаем в обозримом времени.

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россия, сша, украина, минобороны, сенат, мнения