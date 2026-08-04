"Могла уйти с курса из-за РЭБ": Кнутов рассказал об инциденте с упавшей в Польше ракетой - 04.08.2026 Украина.ру
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"Могла уйти с курса из-за РЭБ": Кнутов рассказал об инциденте с упавшей в Польше ракетой
"Могла уйти с курса из-за РЭБ": Кнутов рассказал об инциденте с упавшей в Польше ракетой - 04.08.2026 Украина.ру
"Могла уйти с курса из-за РЭБ": Кнутов рассказал об инциденте с упавшей в Польше ракетой
Упавшая на польской территории ракета оставила воронку около 10 метров, что не характерно для ракет ПВО. Есть версия, что упавший боеприпас мог сбиться с курса под воздействием РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
2026-08-04T16:38
2026-08-04T16:58
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Польша и Украина заявляют, что в ночь на 30 июля в 100 километрах от украинской границы на польской территории якобы упала российская авиационная ракета Х-101. Причём украинский пилот якобы до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16.Отвечая на вопрос о боеприпасе, упавшем в Польше, Кнутов заявил, что вряд ли это была украинская ракета ПВО. "Вряд ли это была украинская ракета, так как размер воронки приличный, примерно 10 метров. Противовоздушные ракеты таких боевых частей не имеют", — уточнил собеседник Украина.ру.Он предположил, что упавшее средство поражения могло уйти с курса под воздействием средств РЭБ. "Если это была российская ракета, то она могла уйти с курса под воздействием РЭБ, хотя помехозащищённость у наших ракет высокая", — отметил он.Эксперт подчеркнул, что Варшава сама виновата в произошедшем. Потому что Украина выпускает дроны Ан-196 "Лютый" с дальностью свыше тысячи километров, и эти дроны производятся на территории Польши, напомнил Кнутов."Каждый день они убивают мирных граждан. Так что Польша получила то, что заслуживает. И эта ракета должна была прилететь на заводы, которые эти дроны производят", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.Если у врага произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеют оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, ВС РФ могут продвинуться очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
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"Могла уйти с курса из-за РЭБ": Кнутов рассказал об инциденте с упавшей в Польше ракетой

16:38 04.08.2026 (обновлено: 16:58 04.08.2026)
 
© REUTERS / Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
- РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© REUTERS / Fot. Jakub Orzechowski / Agencja Wyborcza.pl
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Упавшая на польской территории ракета оставила воронку около 10 метров, что не характерно для ракет ПВО. Есть версия, что упавший боеприпас мог сбиться с курса под воздействием РЭБ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов
Польша и Украина заявляют, что в ночь на 30 июля в 100 километрах от украинской границы на польской территории якобы упала российская авиационная ракета Х-101. Причём украинский пилот якобы до последнего пытался сбить эту ракету, но развернулся за 20 секунд до границы с Польшей, чтобы его самого не сбил польский F-16.
Отвечая на вопрос о боеприпасе, упавшем в Польше, Кнутов заявил, что вряд ли это была украинская ракета ПВО. "Вряд ли это была украинская ракета, так как размер воронки приличный, примерно 10 метров. Противовоздушные ракеты таких боевых частей не имеют", — уточнил собеседник Украина.ру.
Он предположил, что упавшее средство поражения могло уйти с курса под воздействием средств РЭБ. "Если это была российская ракета, то она могла уйти с курса под воздействием РЭБ, хотя помехозащищённость у наших ракет высокая", — отметил он.
Эксперт подчеркнул, что Варшава сама виновата в произошедшем. Потому что Украина выпускает дроны Ан-196 "Лютый" с дальностью свыше тысячи километров, и эти дроны производятся на территории Польши, напомнил Кнутов.
"Каждый день они убивают мирных граждан. Так что Польша получила то, что заслуживает. И эта ракета должна была прилететь на заводы, которые эти дроны производят", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
Если у врага произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеют оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, ВС РФ могут продвинуться очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Подробнее о важных аспектах СВО — в материале "Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия" на сайте Украина.ру.
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