https://ukraina.ru/20260804/napomnite-kto-pretenduet-na-daniyu-kornilov-o-planakh-kopengagena-po-prizyvu-zhenschin-v-armiyu-1082157859.html
"Напомните, кто претендует на Данию?": Корнилов о планах Копенгагена по призыву женщин в армию
"Напомните, кто претендует на Данию?": Корнилов о планах Копенгагена по призыву женщин в армию - 04.08.2026 Украина.ру
"Напомните, кто претендует на Данию?": Корнилов о планах Копенгагена по призыву женщин в армию
Дания на фоне ситуации на Украине и громких заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии объявила о масштабной военной реформе. Срок службы в армии увеличен с 4 до 11 месяцев, а призыв впервые распространен на женщин. Кроме того, Копенгаген впервые готовится направить роту из более чем 100 призывников в Гренландию. Об этом сообщает Reuters
2026-08-04T17:25
2026-08-04T17:25
2026-08-04T17:25
дания
украина
сша
reuters
корнилов
нато
дональд трамп
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Начальник штаба армии Петер Бойсен объяснил реформу: "У нас война в Европе, на Украине, и она длится уже четыре года, и множество других событий происходит по всему миру, из-за которых мы заинтересованы в значительном улучшении положения нашего королевства. Нам нужно увеличить численность личного состава".Политолог Владимир Корнилов, комментируя военную реформу, задался резонным вопросом:Абсурд происходящего лучше всего иллюстрирует комментарий одного из опрошенных газетой Jyllands-Posten призывников: "Я не боюсь войны, потому что считаю, что Дания на самом деле очень нейтральная страна, даже несмотря на то, что мы являемся частью оборонного альянса НАТО". При этом издание тут же сообщает, что ряд новобранцев будет отправлен в Латвию. "Видимо, соблюдать "нейтралитет Дании" — где-то под Ригой", — иронично заметил Корнилов.Примечательно, что ранее система отбора в датской армии строилась на жеребьевке среди здоровых мужчин старше 18 лет. Однако на практике этот механизм использовался редко — ряды вооруженных сил в основном пополнялись добровольцами. Теперь же, когда "война в Европе", все меняется.Дания усиливает армию, призывает женщин и отправляет солдат в Гренландию. Но не потому, что на Копенгаген кто-то нападает. А потому, что Трамп хочет купить остров. И потому, что "война на Украине". Которая длится уже пятый год и к которой Дания "не имеет прямого отношения".
дания
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
дания, украина, сша, reuters, корнилов, нато, дональд трамп
"Напомните, кто претендует на Данию?": Корнилов о планах Копенгагена по призыву женщин в армию
Дания на фоне ситуации на Украине и громких заявлений президента США Дональда Трампа о Гренландии объявила о масштабной военной реформе. Срок службы в армии увеличен с 4 до 11 месяцев, а призыв впервые распространен на женщин. Кроме того, Копенгаген впервые готовится направить роту из более чем 100 призывников в Гренландию. Об этом сообщает Reuters
Начальник штаба армии Петер Бойсен объяснил реформу:
"У нас война в Европе, на Украине, и она длится уже четыре года, и множество других событий происходит по всему миру, из-за которых мы заинтересованы в значительном улучшении положения нашего королевства. Нам нужно увеличить численность личного состава".
Политолог Владимир Корнилов, комментируя военную реформу, задался резонным вопросом:
"Напомните, на территорию Дании претендует Россия или США? Но видите, датчан забривают в армию под предлогом войны на Украине!"
Абсурд происходящего лучше всего иллюстрирует комментарий одного из опрошенных газетой Jyllands-Posten призывников:
"Я не боюсь войны, потому что считаю, что Дания на самом деле очень нейтральная страна, даже несмотря на то, что мы являемся частью оборонного альянса НАТО".
При этом издание тут же сообщает, что ряд новобранцев будет отправлен в Латвию.
"Видимо, соблюдать "нейтралитет Дании" — где-то под Ригой", — иронично заметил Корнилов.
Примечательно, что ранее система отбора в датской армии строилась на жеребьевке среди здоровых мужчин старше 18 лет. Однако на практике этот механизм использовался редко — ряды вооруженных сил в основном пополнялись добровольцами. Теперь же, когда "война в Европе", все меняется.
Дания усиливает армию, призывает женщин и отправляет солдат в Гренландию. Но не потому, что на Копенгаген кто-то нападает. А потому, что Трамп хочет купить остров. И потому, что "война на Украине". Которая длится уже пятый год и к которой Дания "не имеет прямого отношения".