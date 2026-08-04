https://ukraina.ru/20260804/novye-operatsii-sbu-protiv-rossii-prigovor-bandere-osvobozhdenie-baksheevki-itogi-4-avgusta-1082161136.html

Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августа

Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августа - 04.08.2026 Украина.ру

Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августа

Владимир Зеленский согласовал новые операции СБУ против России, признав при этом серьезные проблемы с безопасностью внутри страны. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру"

2026-08-04T18:00

2026-08-04T18:00

2026-08-04T18:00

эксклюзив

россия

германия

владимир зеленский

киев

сбу

оун-упа

вооруженные силы украины

степан бандера

юрий шухевич

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Зеленский согласовал новые операции СБУ против России Владимир Зеленский принял главу СБУ Александра Поклада и, как сам написал в Телеграм-канале, "согласовал новые операции" ведомства против России.Заодно поручил очистить спецслужбу "от тех, кто работает на себя, а не на Украину".Это уже вторая подобная операция. Еще 26 июня Зеленский утвердил первую — 40-дневный план, который, по его словам, был "нацелен на прекращение конфликта". Однако уже 28 июля депутат Верховной Рады Александр Дубинский признал: результативность кампании оказалась низкой. Ставка делалась на удары по нефтепереработке и складам, чтобы вызвать дефицит топлива и товаров в России. Не вышло. "Ситуация с топливом в России стала выправляться, заметного дефицита товаров не возникло", — констатировал Дубинский.Депутат Госдумы Светлана Журова объяснила провал просто: "Он же этот план делал для того, чтобы ему денег дали и оружие, и теперь ему придется отчитаться перед западными странами, но предъявить нечего".Несмотря на провал, в Киеве готовятся продолжать давление. Содиректор программ украинского Центра Разумкова Алексей Мельник заявил, что удары по энергетическим объектам и предприятиям ВПК России будут продолжаться. А сам Зеленский на фоне неудач сменил риторику — заговорил о планах завершить конфликт до зимы и выразил надежду на урегулирование к осени. Признав при этом серьезные проблемы с внутренней безопасностью, мобилизацией, энергетикой и коррупцией.Первый 40-дневный план с треском провалился. Второй — согласован. Но результат, судя по всему, будет тем же. Потому что проблема не в количестве операций, а в их сути. Зеленский воюет за западные транши, а не за результат. Московский суд признал Бандеру и Шухевича пособниками нацистской Германии Тверской районный суд Москвы официально признал основателей ОУН-УПА* пособниками нацистской Германии в военных преступлениях и преступлениях против человечности. В списке — Степан и Василий Бандера, Роман Шухевич, Андрей Мельник и другие.Как сообщила Генпрокуратура, в 1941–1943 годах вермахт создал УПА* на базе организации Бандеры под командованием Шухевича. 30 июня 1941 года Шухевич командовал нападением на жителей Львова — жертвами погрома стали более 8 тысяч русских, украинцев, евреев и поляков. В 1943 году члены ОУН-УПА* участвовали в убийстве жителей Хатыни и в Волынской резне. Всего от их действий погибли не менее 120 тысяч человек.Политолог Владимир Корнилов, комментируя решение суда, привел историческое подтверждение: газета "Тэрэбовэльски висти" от 3 августа 1941 года. В ней — репортаж о праздновании немецкой оккупации в галицкой Теребовле. Мероприятие прошло под руководством бандеровской ОУН, "под украинскими и немецкими флагами", а участники выразили "готовность к борьбе за освобожденную Украину с дружеским немецким народом".В той же газете — обращение к украинским учителям: "Приветствуем немецкую армию, наикультурнейшую армию мира, которая выгоняет с наших земель еврейско-коммунистическую сволочь. Помогаем Организации Украинских Националистов под руководством Степана Бандеры". Корнилов иронично заключает: "Правда ведь, никакого коллаборационизма и антисемитизма? Все же это выдумка советской пропаганды, как нынче учат украинских детишек".Пока Киев ставит памятники Бандере и называет его именем подразделения ВСУ, российский суд выносит официальный вердикт: пособники нацистов, военные преступники, убийцы. 120 тысяч жертв, 8 тысяч убитых только во Львове за один день — это не "борцы за независимость", это каратели. И то, что сегодня украинских детей учат обратному, — преступление не меньшее, чем сами деяния ОУН-УПА*.ВС РФ освободили Бакшеевку в Харьковской области Подразделения группировки "Север" взяли под контроль населенный пункт Бакшеевка в Харьковской области. Накануне, 3 августа, были освобождены Белый Колодезь и Устиновка. Российские войска методично расширяют зону присутствия, закрепляясь на новых рубежах.В Минобороны также сообщили о нанесении поражения формированиям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ, а также пограничного отряда в районах Черкасских Тишков, Сердобино, Черного, Ивановки и Устиновки.Об успехах российской армии – в материале ВС РФ освободили село в Харьковской области* Запрещенная в России экстремистская организация.

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эксклюзив, россия, германия, владимир зеленский, киев, сбу, оун-упа, вооруженные силы украины, степан бандера, юрий шухевич