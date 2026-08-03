https://ukraina.ru/20260803/1082032479.html

Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия

Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия - 03.08.2026 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия

Если у врага произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеют оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, российские войска могут продвинуться очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Ведь пока капитуляция не оформлена, никакой остановки войск быть не может

2026-08-03T07:00

2026-08-03T07:00

2026-08-03T07:00

интервью

россия

украина

одесса

вооруженные силы украины

ростислав ищенко

ес

сво

порт

британия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко- Ростислав Владимирович, российские удары по Одессе и другим портам Украины стали серьезным повышением градуса эскалации. Чего ждать дальше? И будет ли Британия, для которой, как мы не раз обсуждали с коллегами, очень важна вся эта инфраструктура, пытаться нам за мстить?- А почему наши коллеги думают, что именно для Британии жизненно необходимо забрать себе всю эту инфраструктуру? Что она с ней делать будет?- Господство в Черном море.- И что она в Черном море будет делать? Кильку ловить? Одесский порт нужен США, Британии и Евросоюзу для того, чтобы поставлять на Украину оружие. Но это до тех пор, пока Украина существует. А если Украины не будет, для чего Британии будет нужна эта инфраструктура?- Просто для того, чтобы она не досталась России.- Сейчас Одесса не российский порт. Это как-то мешает России? Мешает ровно тем, что из района Одессы на Украину поступает оружие, и дроны атакуют Крым. Поэтому для России было бы логично эти порты занять и оставить киевский режим без выхода к морю.Допустим, Одесса станет британским портом. Я не совсем понимаю, как это сделать технически. Да, ты можешь купить акции порта или взять его в аренду. Но там надо создавать британскую военно-морскую базу и поднимать британский флаг. А это крайне хлопотное занятие. И с точки зрения отношений с союзниками по ЕС, и с точки зрения реакции России. Ну несете вы расходы. Ну держите вы там гарнизон. Так Россия в случае начала конфликта может этот гарнизон прихлопнуть мухобойкой. Дальше что? Вы из-за черноморской кильки будете ядерную войну начинать? Или вы просто так пожертвуете сотней-другой британских солдат?Я понимаю, что британцам их не жалко. Но зачем их гробить бесплатно?Я еще могу понять, для чего Британии нужен Ближний Восток. Там проходят важные торговые пути. А с кем и чем Британия собралась торговать в Черном море через Одессу? Через Одессу всегда шел вывоз сельскохозяйственных грузов, удобрений и энергоносителей в южную Европу. Это было и при Российской Империи, и при Советском Союзе, и при независимой Украине. Может быть, при Российской Федерации это тоже будет.Допустим, британцы этот порт возьмут и заблокируют. Но у России есть масса других портов, через которые можно вывозить эту продукцию. Просто тогда Одесса как порт умрет. Там будет стоять британский гарнизон, но там уже не будет большого города, потому что одесситам нечем будет заниматься.И, повторюсь, я не понимаю, как это может ущемлять Россию, потому что в случае начала боевых действий она может эту базу моментально прихлопнуть.С военно-политической точки зрения это ничто. Это заранее обреченная на поражение единица. С экономической точки зрения это тоже ничто. Британии там делать нечего.- А как же британская интервенция в Одессу во время Гражданской войны?- Британия во время Гражданской войны никогда не претендовала на одесский порт. Там высаживались французы. Британцев больше интересовала бакинская нефть, Кавказ и Средняя Азия, потому что это находилось ближе к их колониям. Черное море они всегда воспринимали как внутреннее море России и Турции.Поэтому все эти рассказы про желание британцев любой ценой заполучить Одессу – это то же самое, что и история о том, как все евреи хотят переехать на Украину и создать там новый Израиль. Тоже очень популярная теория: "Зачем мы из Одессы уехали? В Израиле так плохо. Давайте вернемся".Вы действительно думаете, что 10 миллионов израильтян закроют дома на ключ, сядут на корабль, поплывут в Одессу и расселятся по Украине? А как они там выживать собираются?- Если Россия сумеет занять Одессу – это одна ситуация. А если после завершения СВО она останется за Украиной, этот порт по-прежнему будет интересен для Британии, чтобы спровоцировать новую войну против России.- Согласен. Если Британия будет готовиться к реваншу, она будет возить грузы через одесский порт. Но перевозку военных грузов можно легко заблокировать. Мы сейчас в этом убедились. Конвенциональная война не заканчивается на второй день после ее начала, а расходные материалы на фронт надо поставлять регулярно. В этом плане польский коридор через Жешув гораздо надежнее. Россия может бомбить, но полностью перекрыть не может. А вот морской коридор перекрывается спокойно.Более того, под предлогом борьбы с заходами судов в одесский порт Россия спокойно наносит удары по судам, идущим в румынские порты. И никто ее не может остановить.И потом, а кто сказал, что Одесса после завершения СВО останется украинским портом?Допустим, киевский режим решит не рисковать и принять все российские требования. Они выводят войска с территорий, которые вошли в состав РФ. При этом Россия сохраняет свое присутствие на других территориях, которые заняли российские войска. Все остальное остается за Украиной. Но поскольку там проводится денацификация и демилитаризация, Украина становится полностью нейтральной. То есть – под российским протекторатом.- Как это будет выглядеть на практике?Зеленский и компания оттуда уезжают, если их не успевают убить "благодарные" сограждане. Экономические и военно-политические действия Украины берутся под российский контроль. А поскольку Россия регулярно заявляла, что ей нужна демилитаризованная зона безопасности вдоль ее границ, то понятно, что это будет километров на 500, учитывая радиус действия ракет меньшей и малой дальности. Свыше 500 километров – это уже ракеты средней дальности.Одесская область однозначно попадает под статус демилитаризованной зоны. Оттуда должны уйти украинские войска. И в таком случае обеспечение безопасности Украины ложится на Россию, а не на Британию.Повторюсь, даже если Одесса формально останется в составе Украины, фактический контроль над ней будет у нас. Да, Украина может через нее торговать, вводить свои пошлины и даже брать с России деньги, если через Одессу будут идти российские товары. Но контролировать ее будем мы, а не Британия.Это произойдет в том случае, если завтра киевский режим капитулирует. А кто сказал, что он завтра капитулирует? Гораздо более вероятно, что мы займем Одессу, чем дождемся украинской капитуляции. Украине за войну платят. Она заточена на войну. И воевать, отступая до западной границы, самое то.- А если у них фронт рухнет, потому что войска закончатся?- Прежде чем российские войска слишком глубоко продвинутся на территорию Украины, они будут кричать: "Давайте заключать мир, мы на все согласны". А будет ли тогда Россия на все согласна? В пустоте войска наступают со скоростью передвижения бронетехники. Километров 100-200 в день со всеми заправками, обедами и мерами безопасности она проедет. Недели вполне хватит, чтобы добраться до Галиции. И все это время мы будем говорить: "А? Вы что-то хотели? Мы не расслышали. Повторите, пожалуйста, ваши предложения".Повторюсь, если произойдет обрушение фронта, а ВСУ не успеет оборудовать новый фронт по Днепру или по Збручу, можно продвинутся очень далеко, пока будут приниматься условия капитуляции. Пока капитуляция не оформлена, никакой остановки войск быть не может.И полагать, что какие-то территории будут контролироваться британцами или украинцами в интересах британцев, я бы не стал. Не для этого мы пять лет воевали.

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260724/aleksey-zubets-ukraina-poluchila-otvet-za-udary-po-novorossiysku-i-mozhet-ostatsya-bez-selskogo-1081823301.html

https://ukraina.ru/20260723/mikhail-polikarpov-udary-po-ukraine-slomayut-ee-plany-obrushit-na-rossiyu-volny-raket-i-dronov-v-2027-1081750295.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, украина, одесса, вооруженные силы украины, ростислав ищенко, ес, сво, порт, британия, блокада