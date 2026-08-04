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ВСУ не защитили переименованный Ильичёвск
ВСУ не защитили переименованный Ильичёвск - 04.08.2026 Украина.ру
ВСУ не защитили переименованный Ильичёвск
ПВО и ВМС Украины оказались бессильны в отражении атаки на портовый Черноморск в Одесской области. Об этом сообщает 4 августа телеграм-канал Украина.ру
2026-08-04T17:34
2026-08-04T17:34
2026-08-04T17:34
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ВС РФ нанесли удары по контейнерному терминалу с военными грузами в порту Черноморск и складу с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним, сообщили в Минобороны. 🟥 Также были атакованы три сухогруза в Николаеве и еще один южнее Одессы;🟥 Юго-восточнее Очакова уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.Тем временем Украинские аграрии предупредили Кабмин о губительности повышения тарифовАктуальное интервью: Александр Сосновский: Переговоров по Украине не будет, но тайные контакты России и Германии возможныВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ВСУ не защитили переименованный Ильичёвск
ПВО и ВМС Украины оказались бессильны в отражении атаки на портовый Черноморск в Одесской области. Об этом сообщает 4 августа телеграм-канал Украина.ру
ВС РФ нанесли удары по контейнерному терминалу с военными грузами в порту Черноморск и складу с беспилотниками FP-2 и комплектующими к ним, сообщили в Минобороны.
🟥 Также были атакованы три сухогруза в Николаеве и еще один южнее Одессы;
🟥 Юго-восточнее Очакова уничтожены два безэкипажных катера ВСУ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.