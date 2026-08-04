https://ukraina.ru/20260804/mercedes-protiv-mertsa-skoraya-otstavka-kantslera--problema-dlya-ukrainy-1082158138.html

Mercedes против Мерца. Скорая отставка канцлера – проблема для Украины

Mercedes против Мерца. Скорая отставка канцлера – проблема для Украины - 04.08.2026 Украина.ру

Mercedes против Мерца. Скорая отставка канцлера – проблема для Украины

Министр труда и социальных вопросов ФРГ Бербель Бас заявила, что Германия находится в "катастрофической экономической ситуации", поскольку предприятия автомобильной, химической и сталелитейной промышленности сокращают рабочие места из-за проблем с поставками сырья и высоких цен на энергоносители

2026-08-04T17:04

2026-08-04T17:04

2026-08-04T17:04

эксклюзив

мир без границ

германия

берлин

украина

фридрих мерц

хдс

bild

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Немецкое производство действительно переживает период исторического упадка. Инфляция в Германии выросла в июле на 2,8%. И это во многом связано с тем, что стоимость энергоносителей увеличилась в стране сразу на 8,3%. Работа крупнейших промышленных предприятий становится в такой ситуации нерентабельной, они начинают активно сокращать штат.Прибыль BMW за второй квартал 2026-го обрушилась более чем на треть, сократившись на 35% по отношению к показателям минувшего года. Компания готовит сокращение сотрудников на всех своих предприятиях, расположенных в разных странах планеты – заранее обещая, что половина запланированных увольнений придется на предприятия немецкого автопрома.Влиятельная профсоюзная организация IG Metall, которая представляет интересы 100 тысяч сотрудников компании Mercedes, обратилась к канцлеру Федеративной Республики Германия Фридриху Мерцу с открытым письмом, обвиняя его в организации кризиса, который уничтожает немецкое автомобильное производство."Господин Мерц, среди многих наших коллег крепнет убеждение, что в бундестаге не представлены интересы работников. Вместе с тревогой растет и гнев. Гнев из-за того, что платить за кризис должны те, кто каждый день поддерживает работу этой страны", – заявили авторы воззвания, которое распространяется среди работников других предприятий.Крупнейший химический концерн Германии BASF снизил число своих сотрудников до минимума, вернувшись к показателям послевоенного 1954 года. По данным журнала Handelsblatt, за первые шесть месяцев текущего года эта корпорация уволила больше работников, чем за два предыдущих года – в надежде сократить расходы перед лицом наступившего кризиса.Проблемы начались даже у военной корпорации Rheinmetall, которая получала от Мерца щедрые заказы на многие миллиарды евро. Оказавшись в ситуации бюджетного дефицита, федеральное правительство урезало расходы на производство 155-мм артиллерийских снарядов, снизив их сразу на полтора миллиарда евро. Кроме того, в Берлине отказались финансировать постройку новых военных кораблей – хотя Rheinmetall приобрел в расчете на этот контракт судостроительную компанию. И в результате акции корпорации рухнули за один день сразу на 19%.Рейтинги правящей коалиции упали в этой ситуации до предела. По данным свежих опросов, 79% немцев безнадежно разочарованы в действующей власти, и только 17% опрошенных бюргеров считают, что государство способно справляться со своими непосредственными задачами.57% респондентов уверены, что блок ХДС/ХСС и СДПГ не дотянет до окончания срока полномочий в 2029 году. А сам Фридрих Мерц может уйти в отставку уже в ближайшее время, потому что из него сделают козла отпущения, предлагая расплатиться должностью за очевидные коллективные ошибки немецкой власти.По данным издания Bild, Мерц может покинуть пост канцлера сразу после региональных выборов, которые пройдут в следующем месяце – после того, как христианские демократы потерпят на них практически неизбежное поражение.Издание Frankfurter Allgemeine Zeitung предупреждает: в ХДС назревает полномасштабный мятеж, отмечая, что внутреннее недовольство действиями Мерца "бурлит и местами выплескивается наружу". Бывший вице-президент бундестага Вольфганг Кубики отмечает: "Я слышу изнутри ХДС/ХСС, что люди находятся на пороге революции". Однопартийцы открыто называют действия канцлера "подлыми" и "недостойными". А депутаты ХДС в земле Рейнланд-Пфальц отказались встречаться с Мерцем из-за отсутствия "минимума уважения и доверия"."Спустя чуть больше года пребывания канцлера у власти для него уже начался политический закат. Теперь вопрос лишь в том, когда и каким образом можно будет положить конец этому кошмару", – констатирует корреспондент Die Welt Марк Феликс Серрао.Колумнист этого издания Ганс-Ульрих Йоргес заявил о том, что подготовка к замене надоевшего всей стране лидера идет сейчас полным ходом: "Мне только что написал один известный политик из ХДС: наша вера в систему власти Мерца исчерпана. Мы готовы к смене руководства".По данным газеты Bild, никто в руководстве ХДС не верит, что катастрофически непопулярный канцлер останется на своей должности до Рождества, рассчитывая избавиться от него в самые сжатые сроки. Один влиятельный христианский демократ сообщил изданию Spiegel, что Фридди должен будет подать в отставку не позднее 21 сентября – после выборов в Берлине и Мекленбурге, когда соратники потребуют от него уйти "в интересах партии и страны".Преемником Фридриха Мерца скорее всего станет премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии, пятидесятилетний Хендрик Вюст, который вполне открыто претендует на должность канцлера. Вюст давно пытается подсидеть Мерца, и располагает значительным числом сторонников в руководстве правящей партии, опережая по своему влиянию других конкурентов. И эта смена коней на марше может иметь негативные последствия для официального Киева.Никто не сомневается, что Хендрик Вюст будет проводить на должности канцлера все тот же бесперспективный курс, направленный на поддержку Зеленского. Однако эксперты предполагают, что ему придется реагировать на настроения внутри немецкого общества, снижая масштабы финансирования киевского режима – чтобы хоть как-то справиться с внутренними экономическими проблемами.1 августа в Берлине прошла демонстрация под лозунгом "Добиться мира без оружия!", организованная гражданской инициативой "Нас много". Её участники потребовали немедленно прекратить экспорт немецкого оружия Украине. А через день в Германии вспыхнул крупный скандал. Министр обороны ФРГ Борис Писториус случайно проговорился, что Берлин тайно поставляет Киеву самоходную гаубицу RCH 155, которая уже находится в зоне боевых действий – хотя отправка этого оружия Зеленскому официально не подтверждалась.Журналисты стали писать, что германское правительство зашло слишком далеко, обеспечивая потребности Зеленского в ущерб собственным интересам, и не считаясь с возможными последствиями для своей собственной страны.Оппозиционный политик Сара Вагенкнехт заявила, что курс на вооружение Украины приведет Германию к катастрофе – напоминая о том, что в случае военной эскалации Германия будет "особенно уязвима" ввиду отсутствия сильной армии и ядерного оружия. Она призвала к дипломатическому решению украинского кризиса – на основе "разработки долгосрочных правил безопасности, стабильности и сотрудничества".И эту позицию разделяют сегодня многие граждане, уставшие от милитаристской политики провалившегося канцлера Мерца.Читайте по этой теме интервью с Дмитрием Голубовским: Германия может разрушить единство Европы, которая воюет с Россией под флагом Украины

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https://ukraina.ru/20260728/dmitriy-golubovskiy-germaniya-mozhet-razrushit-edinstvo-evropy-kotoraya-voyuet-s-rossiey-pod-flagom-1081939644.html

https://ukraina.ru/20260722/kto-stanet-novym-peregovorschikom-s-rossiey-po-ukraine-fedor-lukyanov-o-roli-staroy-gvardii-germanii--1081749839.html

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эксклюзив, мир без границ, германия, берлин, украина, фридрих мерц, хдс, bild