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Убить детей, а потом перемирие. Адская логика Украины и удары по российским пляжам

Убить детей, а потом перемирие. Адская логика Украины и удары по российским пляжам - 04.08.2026 Украина.ру

Убить детей, а потом перемирие. Адская логика Украины и удары по российским пляжам

ВСУ продолжают бить по мирному населению России. 3 августа под ударом беспилотников оказался пляж в селе Архипо-Осиповка под Геленджиком

2026-08-04T17:37

2026-08-04T17:37

2026-08-04T17:37

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Погибли семь человек, среди них четверо детей. Пострадали 47 человек, из них 21 госпитализирован, 19 находится на амбулаторном лечении, сообщили в оперативном штабе Краснодарского края. Состояние четверых госпитализированных врачи оценивают как тяжёлое.Нападение произошло около 11 часов дня. В это время на пляже отдыхало много людей. Украинский дрон-камикадзе спикировал на пляж, упал на берег и взорвался.Как рассказала одна из очевидцев, до появления беспилотника с взрывчаткой над горой сначала заметили беспилотник-разведчик. Летательный аппарат тут же развернулся и улетел. Через несколько минут второй дрон ударил по бунгало.Местные жители, проживающие недалеко от места трагедии, говорят: складывается ощущение, что ВСУ специально целились в отдыхающих. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала НАТО и Евросоюз соучастниками в нападении ВСУ на мирных жителей в Архипо-Осиповке. По словам Захаровой, они позволили "бандформированию" аппарата Зеленского орудовать в самом центре Европы."Не так давно НАТО и ЕС декларировали нулевую толерантность терроризму. Сейчас они сами стали частью международной террористической деятельности", - заявила дипломат.По мнению российского военного эксперта, основателя учебного центра беспилотной авиации Максима Кондратьева, ВСУ могли запускать дроны по Геленджику из Одесской области. Непросто представить ситуацию, в которой человек оказывается столь же незащищенным, как во время отдыха на пляже. Но киевский режим систематически наносит подобные удары.Первый из них произошёл 13 августа 2014 года. На берег реки Крынки около города Зугрэс в ДНР тогда обрушилась реактивная система залпового огня "Смерч". Открытое пространство вокруг реки практически не оставило десяткам отдыхающих семей шансов укрыться от огня. Погибли 13 человек, в том числе трое детей, ещё 30 мирных граждан получили ранения."Сверху стали падать осколки, вокруг стала кипеть вода", - рассказывали позже очевидцы трагедии в Зугрэсе телеканалу RT.В июне 2024 года Вооруженные силы Украины нанесли мощный ракетный удар по Севастополю. Всего по городу было выпущено пять оперативно-тактических ракет ATACMS. Четыре из них отразили подразделения российской ПВО, одна взорвалась над общественным пляжем в Учкуевке. В результате погибли четыре человека, в том числе двое детей. Почти 50 человек получили ранения.Трагедия случилась в выходной день. На улице стояла тридцатиградусная жара, люди массово поехали к морю.Минобороны России тогда подчёркивало, что все полетные задания в американские оперативно-тактические ракеты ATACMS вводятся американскими специалистами на основе собственных данных спутниковой разведки США. Поэтому ответственность за преднамеренный ракетный удар по мирным жителям Севастополя разделяют Вашингтон, который поставляет данное оружие на Украину, и режим в Киеве, с территории которого этот удар был нанесён.С самого начала боевых действий режим Зеленского целенаправленно обстреливает объекты гражданской инфраструктуры. Цели этих террористских акций могут быть разные – посеять панику среди мирного населения, спровоцировать внутреннюю нестабильность в России, заставить Москву пойти на уступки.После серии ударов по складам Wildberris и убийства детей на пляже под Геленджиком советник офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с предложением об установлении "перемирия в воздухе". По словам Подоляка, Киев предлагает Москве разные варианты перемирия – в воздухе, приостановку ударов по энергетике, заморозку боевых действий по линии фронта и начало переговоров.Киев выдвинул свою инициативу 4 августа – в последний день ранее объявленной Зеленским операции "по принуждению России к миру". За этих сорок дней главе киевского режима так и не удалось переломить ситуацию на поле боя, но зато стало понятно – ракеты-перехватчики для американских систем Patriot заканчиваются по всему миру. Ими не готов делиться даже Трамп. Украина остается беззащитной перед российскими баллистическими ракетами.Ответ России на инициативу Киева предварительно озвучил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин. Он сказал, что Россия открыта к переговорам по украинскому урегулированию, однако для их возобновления необходим зрелый и конструктивный подход со стороны западных стран. Нужна готовность к устранению первопричин конфликта.Если такой готовности не будет, а западные страны не смогут обеспечить выполнение киевским режимом достигнутых договоренностей, Россия продолжит специальную военную операцию, сказал российский дипломат.Если Зеленскому нужно перемирие, зачем ему тогда понадобилось убивать детей?

https://ukraina.ru/20260716/danilov-rossiya-vosprinimaet-oruzhie-zapada-dlya-ukrainy-kak-podderzhku-terrorizma-1081550292.html

https://ukraina.ru/20240625/1055842867.html

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эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, михаил подоляк, мария захарова, вооруженные силы украины, нато, ес