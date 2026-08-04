https://ukraina.ru/20260804/terakty-evropeyskaya-zasukha-pereezd-marketpleysov-i-itogi-40-dnevnoy-spetsoperatsii-zelenskogo-1082162750.html

Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского

Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского - 04.08.2026 Украина.ру

Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского

В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет об успехах ФСБ, переезде складов Wildberries и Ozon в Казахстан, беспрецедентной европейской засухе,... Украина.ру, 04.08.2026

2026-08-04T17:42

2026-08-04T17:42

2026-08-04T17:42

видео

владимир зеленский

казахстан

фсб

ближний восток

война

война на украине

война в иране

ес

засуха

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В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет об успехах ФСБ, переезде складов Wildberries и Ozon в Казахстан, беспрецедентной европейской засухе, напряженной ситуации вокруг Ормузского пролива и итогах 40-дневной операции Зеленского.

казахстан

ближний восток

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

видео, владимир зеленский, казахстан, фсб, ближний восток, война, война на украине, война в иране, ес, засуха, видео