Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского - 04.08.2026 Украина.ру
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Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского
Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского - 04.08.2026 Украина.ру
Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского
В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет об успехах ФСБ, переезде складов Wildberries и Ozon в Казахстан, беспрецедентной европейской засухе,... Украина.ру, 04.08.2026
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владимир зеленский
казахстан
фсб
ближний восток
война
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война в иране
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засуха
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В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет об успехах ФСБ, переезде складов Wildberries и Ozon в Казахстан, беспрецедентной европейской засухе, напряженной ситуации вокруг Ормузского пролива и итогах 40-дневной операции Зеленского.
казахстан
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видео, владимир зеленский, казахстан, фсб, ближний восток, война, война на украине, война в иране, ес, засуха, видео
Видео, Владимир Зеленский, Казахстан, ФСБ, Ближний Восток, война, война на Украине, война в Иране, ЕС, засуха

Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского

17:42 04.08.2026
 
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В новом выпуске итогов дня Анастасия Градинарова расскажет об успехах ФСБ, переезде складов Wildberries и Ozon в Казахстан, беспрецедентной европейской засухе, напряженной ситуации вокруг Ормузского пролива и итогах 40-дневной операции Зеленского.
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17:42Теракты, европейская засуха, переезд маркетплейсов и итоги 40-дневной спецоперации Зеленского
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