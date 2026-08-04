https://ukraina.ru/20260804/dobropolskiy-vystup-v-zone-svo-boi-prodolzhayutsya-1082160758.html

Добропольский выступ в зоне СВО: бои продолжаются

Добропольский выступ в зоне СВО: бои продолжаются - 04.08.2026 Украина.ру

Добропольский выступ в зоне СВО: бои продолжаются

Заметна динамика продвижения со стороны российских войск на северном участке Добропольского выступа. Об этом сообщает 4 августа телеграм-канал "Дневник Десантника".

2026-08-04T17:18

2026-08-04T17:18

2026-08-04T17:18

спецоперация

сво

новости сво

новости сво россия

новости сво сейчас

дзен новости сво

дружковка

краматорск

всу

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081190505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_7616bc2113c6547d8bab55a0c859d948.jpg

После освобождения Торецкого российские войска продолжают продвигаться к Дружковке. Бои идут на окраинах Петровки и Новогригоровки.🟥 На этом участке у ВСУ большое количество укреплений, которые защищают Краматорск и Дружковку. Авиация в поддержку штурмовым группам наносит удары по объектам противника во всей Краматорско-Дружковской агломерации;🟥 ВСУ выставляют точки управления дронами, наблюдательные пункты и огневые позиции на верхних этажах многоквартирных домов. Российские войска выявляют и наносят поражения по данным целям;🟥 Также в самом Краматорске экстренно ведется сбор крови, так как количество раненых ВСУшников растет ежедневно;🟥 Помимо продвижения у Райского, войска ВС РФ продвигаются к трассе снабжения. Перерезав её, ВС РФ возьмёт под огневой контроль группы противника в кармане севернее Русин Яра;🟥 В целом заметна динамика продвижения со стороны российских войск на северном участке Добропольского выступа, а также с западной части Дружковки, пишет "Дневник Десантника".Тем временем: ВС РФ ударили по электроподстанциям, Киев ждёт удар баллистикой. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

дружковка

краматорск

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, дружковка, краматорск, всу, дроны, бпла сегодня, украина