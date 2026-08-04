Добропольский выступ в зоне СВО: бои продолжаются - 04.08.2026 Украина.ру
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Добропольский выступ в зоне СВО: бои продолжаются
Добропольский выступ в зоне СВО: бои продолжаются - 04.08.2026 Украина.ру
Добропольский выступ в зоне СВО: бои продолжаются
Заметна динамика продвижения со стороны российских войск на северном участке Добропольского выступа. Об этом сообщает 4 августа телеграм-канал "Дневник Десантника".
2026-08-04T17:18
2026-08-04T17:18
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После освобождения Торецкого российские войска продолжают продвигаться к Дружковке. Бои идут на окраинах Петровки и Новогригоровки.🟥 На этом участке у ВСУ большое количество укреплений, которые защищают Краматорск и Дружковку. Авиация в поддержку штурмовым группам наносит удары по объектам противника во всей Краматорско-Дружковской агломерации;🟥 ВСУ выставляют точки управления дронами, наблюдательные пункты и огневые позиции на верхних этажах многоквартирных домов. Российские войска выявляют и наносят поражения по данным целям;🟥 Также в самом Краматорске экстренно ведется сбор крови, так как количество раненых ВСУшников растет ежедневно;🟥 Помимо продвижения у Райского, войска ВС РФ продвигаются к трассе снабжения. Перерезав её, ВС РФ возьмёт под огневой контроль группы противника в кармане севернее Русин Яра;🟥 В целом заметна динамика продвижения со стороны российских войск на северном участке Добропольского выступа, а также с западной части Дружковки, пишет "Дневник Десантника".Тем временем: ВС РФ ударили по электроподстанциям, Киев ждёт удар баллистикой. Новости СВОВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Дружковка, Краматорск, ВСУ, дроны, БПЛА сегодня, Украина

Добропольский выступ в зоне СВО: бои продолжаются

17:18 04.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание снайперских пар группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Боевое слаживание снайперских пар группировки войск Центр на Добропольском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Заметна динамика продвижения со стороны российских войск на северном участке Добропольского выступа. Об этом сообщает 4 августа телеграм-канал "Дневник Десантника".
После освобождения Торецкого российские войска продолжают продвигаться к Дружковке. Бои идут на окраинах Петровки и Новогригоровки.

🟥 На этом участке у ВСУ большое количество укреплений, которые защищают Краматорск и Дружковку. Авиация в поддержку штурмовым группам наносит удары по объектам противника во всей Краматорско-Дружковской агломерации;

🟥 ВСУ выставляют точки управления дронами, наблюдательные пункты и огневые позиции на верхних этажах многоквартирных домов. Российские войска выявляют и наносят поражения по данным целям;

🟥 Также в самом Краматорске экстренно ведется сбор крови, так как количество раненых ВСУшников растет ежедневно;

🟥 Помимо продвижения у Райского, войска ВС РФ продвигаются к трассе снабжения. Перерезав её, ВС РФ возьмёт под огневой контроль группы противника в кармане севернее Русин Яра;

🟥 В целом заметна динамика продвижения со стороны российских войск на северном участке Добропольского выступа, а также с западной части Дружковки, пишет "Дневник Десантника".
Тем временем: ВС РФ ударили по электроподстанциям, Киев ждёт удар баллистикой. Новости СВО
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