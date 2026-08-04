Добропольский выступ в зоне СВО: бои продолжаются
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевое слаживание снайперских пар группировки войск "Центр" на Добропольском направлении СВО
Заметна динамика продвижения со стороны российских войск на северном участке Добропольского выступа. Об этом сообщает 4 августа телеграм-канал "Дневник Десантника".
После освобождения Торецкого российские войска продолжают продвигаться к Дружковке. Бои идут на окраинах Петровки и Новогригоровки.
🟥 На этом участке у ВСУ большое количество укреплений, которые защищают Краматорск и Дружковку. Авиация в поддержку штурмовым группам наносит удары по объектам противника во всей Краматорско-Дружковской агломерации;
🟥 ВСУ выставляют точки управления дронами, наблюдательные пункты и огневые позиции на верхних этажах многоквартирных домов. Российские войска выявляют и наносят поражения по данным целям;
🟥 Также в самом Краматорске экстренно ведется сбор крови, так как количество раненых ВСУшников растет ежедневно;
🟥 Помимо продвижения у Райского, войска ВС РФ продвигаются к трассе снабжения. Перерезав её, ВС РФ возьмёт под огневой контроль группы противника в кармане севернее Русин Яра;
🟥 В целом заметна динамика продвижения со стороны российских войск на северном участке Добропольского выступа, а также с западной части Дружковки, пишет "Дневник Десантника".
🟥 На этом участке у ВСУ большое количество укреплений, которые защищают Краматорск и Дружковку. Авиация в поддержку штурмовым группам наносит удары по объектам противника во всей Краматорско-Дружковской агломерации;
🟥 ВСУ выставляют точки управления дронами, наблюдательные пункты и огневые позиции на верхних этажах многоквартирных домов. Российские войска выявляют и наносят поражения по данным целям;
🟥 Также в самом Краматорске экстренно ведется сбор крови, так как количество раненых ВСУшников растет ежедневно;
🟥 Помимо продвижения у Райского, войска ВС РФ продвигаются к трассе снабжения. Перерезав её, ВС РФ возьмёт под огневой контроль группы противника в кармане севернее Русин Яра;
🟥 В целом заметна динамика продвижения со стороны российских войск на северном участке Добропольского выступа, а также с западной части Дружковки, пишет "Дневник Десантника".
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