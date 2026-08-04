https://ukraina.ru/20260804/tochka-nevozvrata-ssha-ubivayut-mirovuyu-torgovlyu-1082142965.html

Точка невозврата. США убивают мировую торговлю

Точка невозврата. США убивают мировую торговлю - 04.08.2026 Украина.ру

Точка невозврата. США убивают мировую торговлю

Госдепартамент США сообщил о введении санкций против Сухопутных войск РФ и структур Минобороны России, в соответствии с законом о нераспространении оружия... Украина.ру, 04.08.2026

2026-08-04T12:56

2026-08-04T12:56

2026-08-04T12:56

мнения

весь ищенко

виктор бут

сша

россия

индия

торговля

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102889/03/1028890390_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_f8516a959c9bbdb9f8d5fddafaea265f.jpg

Госдепартамент США сообщил о введении санкций против Сухопутных войск РФ и структур Минобороны России, в соответствии с законом о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Для обоснования своей позиции США ссылаются на договоры о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), ракетных технологий (РКРТ), Вассенаарские соглашения и решения Австралийской группы.Мы могли бы долго и нудно объяснять: Россия не является членом Австралийской группы; Вассенаарские соглашения (по контролю над оружием массового поражения) давно фактически не работают – в связи с отказом Запада после начала конфронтации с Россией соблюдать любые соглашения о контроле; договор об РКРТ Запад сам постоянно нарушает, в частности, передавая ракеты (вплоть до средней дальности) и технологии их создания Украине; ДНЯО себя фактически исчерпал не только потому, что в ядерный клуб самовольно вошли Индия, Пакистан и КНДР, но и в связи с тем, что США десятилетиями отказываются применять какие-либо меры против Израиля, который считается обладателем крупного ядерного арсенала, хоть официально это и не признал. Но в этом нет никакой необходимости, потому что США ввели санкции не на основании международных процедур, а на основании внутреннего закона. Это и является в данном случае ключевым фактором.Знаете, почему Афанасий Никитин, съездивший из Твери в Индию и обратно, считается великим героем? Потому, что он сделал это во второй половине XV века. В это время за пределами родного поселения человек не обладал никакими правами. Причём чем дальше он находился от родины и чем сильнее были его культурные и религиозные отличия от местных, тем большей опасности он подвергался. Дневник Афанасия Никитина – это сплошной рассказ о нападениях, захватах в плен, ограблениях, и попытках обратить в чужую веру его и/или его спутников. К этому добавлялась безнаказанная недобросовестность торговых партнёров, отсутствие корректной информации о наличии и объёме нужных товаров в конкретном месте, отсутствие каких-либо страховок на случай несчастья (болезни, катастрофы или иного форс-мажора) и так далее. Дальняя торговля в те времена была крайне опасным мероприятием. Вдвойне опасным потому, что купец редко мог снарядить корабль или караван, закупить необходимый объём товара и оплачивать команду и охрану за свой счёт. Как правило даже относительные короткие торговые поездки (из Венеции или Генуи в Левант или Константинополь) оплачивались в кредит. Если не удавалось получить прибыль, тем более если по какой-то причине товар терялся, на родину лучше было не возвращаться – кредиторы в гроб загонят. Впрочем, одно удачное плавание могло обеспечить на всю жизнь. Но в целом купцы того времени предпочитали торговлю по цепочке: кто-то до Константинополя, следующий до Дамаска или Каира, следующий до Багдада, а уж оттуда местные плавали в Индию или ходили с караванами в Китай.Понятно, что такая торговля была бешено дорогой. Потому и везли в основном предметы роскоши или разные диковины. Возить из того же Китая в средние века рис или чай было так же невыгодно, как везти в Китай лён или шерсть из Европы. Только шёлк, серебро, золото, драгоценные камни, арабские скакуны, специи и прочие компактные и дорогие товары были рентабельны.Времена были суровые и подозрительные. Электронных паспортов и камер наружного наблюдения не было. Вместо них были поручители и местные жители. Прибыв в город, даже в своей стране, если вы не собирались уехать после ночёвки, а планировали задержаться надолго, вы должны были явиться к магистратам, заявить о себе, сообщить где (в чьём ломе) вы планируете жить, чем заниматься, кто может удостоверить вашу благонадёжность.Если вы не заявляли, что являетесь иноверцем, то от вас ждали регулярных посещений храма. Приютившие вас люди отвечали за ваше поведение, а соседи бдительно следили за каждым шагом. Затеряться в средневековом городе было практически невозможно. Города были невелики: стандартный европейский город – от одной до трёх тысяч жителей, пять тысяч – крупный центр, десять-двадцать тысяч – средневековый мегаполис. Помимо того, что людей немного и практически все друг друга знают, так ещё и селятся кварталами: гончары с гончарами, кузнецы с кузнецами – любого нового сразу видно.Если у вас нет сильного покровителя, если к тому же вы иноверец, то вас может в чём угодно обвинить, ограбить и даже убить практически каждый. Если очень повезло и власти почему-то заинтересованы в "цивилизованном имидже", а вы успели до этой власти достучаться, то вас могут спасти – оправдать и даже вернуть имущество или ту его часть, которую не успели расхитить, но, в принципе, нужно радоваться, если вы смогли выйти из конфликта с местными живым и не сильно повреждённым.Таковы были средневековые "меры безопасности", но с развитием торговли они перестали себя оправдывать и начали тормозить экономическое развитие. Вначале власти стали самостоятельно заботиться о безопасности иноземцев и о том, чтобы они своей инаковостью не раздражали местных жителей. В крупных торговых городах появились иноземные дворы, кварталы, слободы (в Москве, например, уже при Иване IV Грозном появился Кукуй (Немецкая слобода). Затем правила регистрации, жизни и деятельности иноземцев стали предметом международных двусторонних, а со временем и многосторонних договоров. К ХХ веку международное право довольно чётко и подобно регламентировало права и обязанности иностранцев, постоянно живущих за границей. На этом стоит современный мир с его взаимозависимой глобальной экономикой и глобальной же торговлей.Я уже писал раньше, что американцы в своих попытках подорвать российскую, китайскую, иранскую экономики начали разрушать мировую торговлю – с целью не допустить доминирования своих конкурентов на международных рынках. До сих пор их действия носили в основном характер экономических и обосновывались военными кризисами.Эти действия наносили значительный ущерб мировой торговле, даже в ряде случаев угрожали её полной остановкой. Но было понятно, что конец кризиса создаёт условия для полноценного восстановления торговых связей. Так было не раз и раньше, во время крупных и мелких военных конфликтов. Пиратство тоже могло временно блокировать торговлю в целом регионе. Но потом приходила военная эскадра, пиратов ловили и вешали – всё возвращалось на круги своя.Действия, предпринимаемые американцами сейчас, ведут к значительно более долговременному нарушению глобальных торговых связей за счёт пересмотра основных норм и принципов, обеспечивавших их эффективность. Проблема в том, что санкции вводятся на основе национального законодательства. Американцы и без того всё время пытались придать своему законодательству принцип экстерриториальности, но отказывались признавать ответственность своих граждан перед законами страны пребывания.Как это действует, мы видели на примере Виктора Бута, которого США выманили в 2008 году из России в Таиланд, где он был задержан, и в том же году передан в США, а в 2012 году осуждён американским судом на 25 лет. США отказывались менять его на пятнадцать своих граждан, отбывавших срок в России. Пришлось ловить конкретных граждан США, чтобы обменять один к одному. Бут вернулся в Россию в декабре 2022 года, отсидев в зарубежных (таиландских и американских) тюрьмах больше 14 лет.При этом Бута США обвиняли в нарушении международных норм и правил торговли оружием. Точно так же и Россия ловила обменный фонд для Бута на основании норм международного права. В последнее же время американцы всё активнее подменяют международное право собственным санкционным законодательством, автоматически распространяя ответственность за нарушение американских санкций на суверенные государства и их граждан, включая государственных служащих, действующих на основании собственного национального законодательства.Поскольку международные правовые нормы не действуют, защита собственных граждан может осуществляться только на основании национального законодательства, которое должно обеспечить возможность экстренного создания обменного фонда – на случай начала кампании задержаний российских граждан за рубежом. В своё время алжирский бей и мальтийские рыцари, которые пару столетий вели друг с другом морскую войну, могли в случае попадания какого-нибудь важного мальтийца или родственника алжирского бея в плен просто арестовать находившихся в пределах досягаемости соответственно купцов-мусульман или купцов-христиан, а если обмена добиться не удалось, просто продать их в рабство. Американцы подталкивают нас к такой же форме международного взаимодействия, после чего даже сопровождение караванов торговых судов военными кораблями не спасёт от катастрофы международной торговли, поскольку гражданин может быть обвинён в нарушении американских санкций, арестован и выдан США находясь в точке прибытия. Средством защиты может быть только захват американских граждан для обмена.Национальное и международное законодательство должны будут вернуться к нормам средних веков, и поездка из Твери в Индию вновь станет подвигом. Проблема в том, что даже после нормализации отношений изменить систему национальных законодательств, учитывая их внутреннюю взаимозависимость, и выписать новые правила международной коммерческой активности будет очень непросто.Конечно, для восстановления нормальной международной торговли не понадобятся столетия, но на пару десятилетий процесс может растянуться, тормозя экономическое развитие. Между тем, свободная торговля, свободные туристические и культурные обмены вызывают и повышения уровня доверия между соответствующими обществами, снижая риск военного конфликта.Убивая мировую торговлю, США не только толкают человечество к экономической деградации, но и к деградации мер доверия, к усилению военной опасности. При этом мы уже очень близко подошли к точке, после прохождения которой возврат к прошлому формату сотрудничества по окончании конфронтации невозможен. Из-за этих безмозглых терминаторов новый мир придётся строить заново – хорошо, если не с нуля.Как США борются со вторым китайским шоком

https://ukraina.ru/20230227/1043912675.html

https://ukraina.ru/20260804/demonstratsiya-flaga-protiv-kogo-vvedeny-4-avgusta-sanktsii-ssha-i-chto-eto-znachit-1082143312.html

https://ukraina.ru/20260803/kak-ssha-boryutsya-so-vtorym-kitayskim-shokom-1082094486.html

сша

россия

индия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Ростислав Ищенко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/13/1038848324_396:49:890:543_100x100_80_0_0_84fbb53212fa6b85e0b628004be87f9b.jpg

мнения, весь ищенко, виктор бут, сша, россия, индия, торговля