https://ukraina.ru/20260804/slaboe-mesto-zelenskogo-zachem-umerova-spryatali-v-sluzhbe-vneshney-razvedki-1082148960.html

Слабое место Зеленского. Зачем Умерова спрятали в Службе внешней разведки

Слабое место Зеленского. Зачем Умерова спрятали в Службе внешней разведки - 04.08.2026 Украина.ру

Слабое место Зеленского. Зачем Умерова спрятали в Службе внешней разведки

На Украине продолжаются перестановки в силовых структурах. На фоне картонных протестов в поддержку экс-министра обороны Фёдорова и ослабления внешней помощи – шаг для Зеленского вполне обоснованный

2026-08-04T16:04

2026-08-04T16:04

2026-08-04T16:04

эксклюзив

рустем умеров

украина

сша

россия

владимир зеленский

совбез

служба внешней разведки

тимур миндич

снбо

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Главные перестановки он сделал ещё на прошлой неделе: уволил опасного с имиджевой и политической точки зрения министра обороны, поставил во главе МО верного эсбэушника Хмару, но вынужден был под давлением европейских союзников поменять удобного главкома ВСУ Сырского на нелояльного Драпатого. А теперь стартовала вторая кадровая волна, цель которой – сохранение на постах, связанных в безопасностью и обороной людей, лично преданных главе киевского режима. Как раз из этой серии назначение бывшего секретаря СНБО и экс-министра обороны Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки. А его кресло в Совбезе досталось бывшему министру МВД Игорю Клименко. Из МВД Умерова вынесли под давлением соросят, а от поста министра обороны он сам отказался, понимая, что не пройдёт парламентское утверждение. Но оставить его вне обоймы Зеленский просто не мог. И дело не только в лояльности. Под Клименко находилась вся силовая внутренняя вертикаль – от полиции, которая помогает ловить "уклонистов" для фронта, до спасательных служб. А отпускать генерала с репутацией эффективного управленца на вольные хлеба – это, знаете ли, чревато. Его сразу же подберут конкуренты и начнут лепить новый политический проект с обиженным полицейским – как это уже случилось с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным. Тот сейчас вовсю ставит подножки Зеленскому, публично рассказывая, что Украину никогда не примут в НАТО – и украинские власти всегда врали народу о перспективах евроатлантической интеграции. Поэтому Клименко сохранили и наградили постом секретаря СНБО. И хотя эту должность на Украине считают не слишком престижной, всё зависит от того, сколько новых функций и полномочий можно "навесить" на Совбез, превратив его из декорации в значительный политико-военный инструмент. "Теперь под нового руководителя будут переформатировать весь СНБО: усилят "внутренний" блок: устойчивость тыла, координацию силовиков, борьбу с кибератаками и преступными сетями", – отмечает украинский политик Олег Царёв. Кроме того, секретаря Совбеза Зеленский назначает своим указом, так что участия Рады, не сильно жаловавшей Клименко, получать не нужно – ещё один плюс.При этом перетряска Совбеза нужна была не только с целью найти должность для отставного главы МВД, но и спрятать Умерова подальше от пристальных американских глаз и антикоррупционных органов. Особенно после того, как не прошёл кастинг на должность посла Украины в США. Американцы дважды отказались видеть Умерова дипломатом, в том числе из-за его американского паспорта: Вашингтон никогда не легализует в качестве посла иностранного государства собственного гражданина. Да и соглядатай от турецкой разведки под боком американцам тоже ни к чему. Пусть лучше выполняет задания ЦРУ в Киеве. Напомним, Умеров – выпускник крымской гимназии исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена. Турецкое руководство объявило сеть школ Гюлена прикрытием для работы ЦРУ. Так что Умеров-разведчик очень даже полезен Западу. Недаром говорят, что о назначении бывшего секретаря СНБО в Службу внешней разведки позаботились именно американские "чекисты". Это с их подачи, а вовсе не из желания "возродить" бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака и его связи, Умерова пристроили в СВР. Сделано это сознательно: держать в Совбезе фигуранта нескольких уголовных производств стало некомильфо. Особенно на фоне картонного майдана, выступающего против коррупционных схем в силовых структурах. Никто не забыл участия Умерова в деле Миндича и в деле "Энергоатома", а для НАБУ он оcтаётся весьма жирным и лакомым кусочком. Напомним, весной украинские СМИ начали публиковать новые фрагменты "плёнок Миндича". На них друг Зеленского обсуждал с министром обороны Умеровым освоение многомиллионных контрактов, финансирование производства дронов и закупку некачественных бронежилетов. Информацию в масс-медиа слил народный депутат Железняк. Согласно обнародованной стенограмме от 25 ноября 2025 года, мир услышал подробности допроса нынешнего разведчика по делу о закупке бронежилетов израильского производителя Masada Armor. Контракт был заключён 27 февраля 2025 года, но о нём Умеров, по его словам, узнал из СМИ, когда начался скандал. Следователи предъявили Умерову аудиозаписи его разговоров с Тимуром Миндичем, которого он назвал инвестором в этих бронежилетах. На записях владелец золотого унитаза просит: "дай команду, чтобы вы провели две недели", "пускай приёмку подпишут". Умеров утверждает, что лично указаний не давал, лишь переадресовывал вопросы заместителям. На данный момент Умеров также имеет статус свидетеля в деле об отмывании денег на строительстве элитных коттеджей под Киевом для Зеленского и его друзей – в кооперативе "Династия". Оставлять такого подозреваемого на публичной должности в Совбезе было просто опасно: НАБУ могло в любой момент копнуть под человека, который помогал окружению Зеленского "пилить" военные бюджеты. Поэтому, видимо, и было решено спрятать Умерова в СВР. Во-первых, главу внешней разведки Зеленский имеет право назначить единолично, cвоим указом – что и было сделано 3 августа 2026 года. Никакого тебе прохождения через голосования в Раду, никаких неудобных вопросов от депутатов и антикоррупционных органов. Отчитываться перед обществом разведка тоже не обязана: работа закрыта гостайной. Во-вторых, в такой закрытой системе НАБУ уж точно не достанет Умерова. Ведь любые следственные действия относительно главного разведчика будут покрыты мраком гостайны. Попробуй в таких условиях узнать о контактах, поездках и встречах Умерова… Да к любому документу детективам-антикоррупционерам понадобятся спецдопуски, а если и дойдет вдруг дело до судебных слушаний, то они будут проводится в закрытом режиме. Обыск и арест в режимных объектах СВР вообще становится задачей на грани фантастики, плюс спецсвязь, которую не прослушаешь. Вернёмся к "плёнкам Миндича". Известно, что на них Умеров обсуждает с бизнесменом оборонные контракты Fire Point. А бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель заявляла, что на аудиозаписях обговариваются финансовые потоки вокруг производства дронов на сумму до 7 миллиардов долларов. Иными словами, если тот же Вашингтон попытается надавить на Зеленского через слив подобных пленок (как это было сделано с Петром Порошенко* в 2018-м), то у него ничего не получится. Кстати, как пишет нардеп Александр Дубинский, сразу после возвращения из США перед Зеленским возникла дилемма, кого прятать первым от расследований НАБУ - лидера фракции "СН" Арахамию или бывшего уже секретаря СНБО Умерова. Решили, что разоблачения Умерова куда больнее ударят по киевскому режиму с целью принуждения его к завершению войны, вот и решили отправить крымского татарина в "бронированную камеру" - СВР. Ради такого случая, похоже, киевские власти и придерживали пост главного разведчика: до назначения Умерова Служба внешней разведки оставалась "без головы". Ею руководил временщик Луговский, которого быстро и безболезненно подвинули. Нужно отметить, что на новой должности экс-секретарь Совбеза сохранит и функции главного переговорщика с делегациями США и России - об этом уже заявил Зеленский, отметив "дипломатический опыт" Умерова.* *Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЗеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа

https://ukraina.ru/20260509/pochemu-zelenskomu-vygodna-voyna-otvet-v-korruptsionnykh-skhemakh-umerova-1078774429.html

https://ukraina.ru/20260803/obmannyy-mir-pochemu-tramp-i-zelenskiy-pochti-sinkhronno-zakhoteli-miritsya-1082119437.html

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Елена Кирюшкина

эксклюзив, рустем умеров, украина, сша, россия, владимир зеленский, совбез, служба внешней разведки , тимур миндич, снбо, коррупция