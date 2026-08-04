Прорыв под Ореховом и штурм Покровского: военный эксперт дал прогноз по СВО на август - 04.08.2026 Украина.ру
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Прорыв под Ореховом и штурм Покровского: военный эксперт дал прогноз по СВО на август
Прорыв под Ореховом и штурм Покровского: военный эксперт дал прогноз по СВО на август - 04.08.2026 Украина.ру
Прорыв под Ореховом и штурм Покровского: военный эксперт дал прогноз по СВО на август
В августе под Ореховом на Запорожье продолжатся бои — ВСУ будут контратаковать, а ВС России продолжат готовиться к штурму Покровского. Освобождение этого пункта откроет путь в Днепропетровскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
2026-08-04T13:02
2026-08-04T13:02
новости
орехов
россия
доброполье
борис рожин
украина.ру
сво
новости сво россия
новости сво
прогнозы сво
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Рассказывая о планах на август, Рожин сообщил, что на Запорожском направлении продолжатся бои к западу от Орехова. "В Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ продолжат свои контратаки, чтобы затормозить продвижение "Востока" и снизить давление на фланг своей ореховской группировки", — пояснил эксперт.Российское командование, по его словам, готовится к штурму Покровского. "Это важный пункт для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области", — отметил Рожин.На Добропольском направлении, как добавил эксперт, российские войска сосредоточатся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины Доброполья. "Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось. Также продолжим продвигаться на Доброполье с юга и с востока", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. То есть работать по транспортным узлам, мостам, выводить из строя тепловозы. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
орехов
россия
доброполье
днепропетровская область
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Прорыв под Ореховом и штурм Покровского: военный эксперт дал прогноз по СВО на август

13:02 04.08.2026
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкПодразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО
Подразделение ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Станислав Красильников
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В августе под Ореховом на Запорожье продолжатся бои — ВСУ будут контратаковать, а ВС России продолжат готовиться к штурму Покровского. Освобождение этого пункта откроет путь в Днепропетровскую область. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин
Рассказывая о планах на август, Рожин сообщил, что на Запорожском направлении продолжатся бои к западу от Орехова.
"В Запорожской области продолжатся бои к западу от Орехова. ВСУ продолжат свои контратаки, чтобы затормозить продвижение "Востока" и снизить давление на фланг своей ореховской группировки", — пояснил эксперт.
Российское командование, по его словам, готовится к штурму Покровского. "Это важный пункт для дальнейшего наступления вглубь Днепропетровской области", — отметил Рожин.
На Добропольском направлении, как добавил эксперт, российские войска сосредоточатся на освобождении Сергеевки и выходе на окраины Доброполья.
"Учитывая взятие Шевченко, до них уже не так много осталось. Также продолжим продвигаться на Доброполье с юга и с востока", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Борис Рожин: В августе ВС РФ зайдут в Доброполье и выйдут к Дружковке на широком фронте" на сайте Украина.ру.
После изоляции Черноморского побережья необходимо перерезать транспортные коридоры, идущие на Украину из Польши и Румынии. То есть работать по транспортным узлам, мостам, выводить из строя тепловозы. Подробнее об этом — в материале "Юрий Кнутов: Россия оставит Украину без дронов и ракет, если изолирует ее от Польши и Румынии" на сайте Украина.ру.
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