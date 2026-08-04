https://ukraina.ru/20260804/vsu-atakovali-v-belgorodskoy-oblasti-mirnykh-zhiteley-i-sotrudnikov-mchs-novosti-svo-1082163345.html

ВСУ атаковали в Белгородской области мирных жителей и сотрудников МЧС. Новости СВО

ВСУ атаковали в Белгородской области мирных жителей и сотрудников МЧС. Новости СВО - 04.08.2026 Украина.ру

ВСУ атаковали в Белгородской области мирных жителей и сотрудников МЧС. Новости СВО

При целенаправленной атаке со стороны ВСУ в Белгородской области пострадали сотрудники МЧС. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-08-04T17:51

2026-08-04T17:51

2026-08-04T17:51

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В городе Шебекино Белгородской области от удара дрона ВСУ загорелся грузовой автомобиль. Прибывший на место пожарный расчёт ликвидировал возгорание."Когда пожарные уезжали с места происшествия, произошла повторная атака FPV-дрона на служебный автомобиль, в результате которой пострадали пятеро сотрудников. Они доставлены в медицинское учреждение, где получают необходимую помощь. Пожарная техника получила повреждения", - сообщает оперативный штаб региона.Атаки на Белгородскую область со стороны ВСУ продолжаются. Пострадал мирный житель.Оперштаб Белгородской области сообщил: 🟥 В селе Сергиевка Краснояружского округа FPV-дрон ударил по частному дому. Мужчину со множественными ранениями головы и спины бойцы "Орлана" доставили в Краснояружскую ЦРБ. Необходимая помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. В доме пробита кровля. В хуторе Фищево в результате атаки дрона посечена крыша частного дома;🟥 В городе Шебекино дрон сдетонировал на предприятии — повреждены легковой автомобиль и полуприцеп. В селе Новая Таволжанка при взрыве FPV-дрона в хозпостройке повреждена крыша;🟥 В городе Грайворон вследствие детонации FPV-дрона посечены частный дом и окна хозпостройки;🟥 В Белгородском округе в селе Нечаевка при ударе беспилотника разбиты окна, повреждены кровли, фасады двух частных домов и хозпостройки;🟥 В Корочанском округе в селе Погореловка от атаки беспилотника повреждены фасад, остекление административного здания предприятия и автомобиль;🟥 В Валуйском округе в селе Казинка FPV-дрон взорвался во дворе частного дома — повреждены остекление, фасад, забор и надворная постройка;🟥 В хуторе Семейный Ракитянского округа частный дом подвергся атаке дрона — пробита кровля и выбиты окна, сообщил оперативный штаб региона.В 2024 году украинская армия вторглась из Сумской области в соседние регионы России. Владимир Зеленский заявлял о важности этой операции в контексте СВО, а в МИД Украины заявляли о гуманитарном характере интервенции. Государства-члены НАТО поддержали вторжение ВСУ и приданных им формирований иностранных наёмников, совершивших военные преступления на территории России.В Курской и Белгородской областях в 2024 году была объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Минобороны РФ в апреле 2025 года констатировало очищение захваченных интервентами районов и изгнание их в соседнюю Сумскую область, куда были насильственно вывезены граждане России и награбленное в России имущество.Глава СК РФ Александр Бастрыкин в январе 2026 года информировал общественность о гибели около полутысячи человек в результате интервенции ВСУ, примерно столько же получили ранения. В июле он уточнил: 633 мирных жителя погибли в результате вторжения ВСУ в Курскую область погибли и 561 человек получил ранения, потерпевшими признано и допрошено более 87 тыс человек.В апреле 2026 года киевский режим продолжал возвращать в Россию угнанных жителей Курской области, сообщала омбудсмен Татьяна Москалькова. По её сведениям, сотни мирных жителей региона находились в розыске, считались пропавшими без вести. Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова сообщила 29 июня президенту РФ Владимиру Путину о возвращении с Украины вывезенных ВСУ жителей Курской области.Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций. Мирные жители российских приграничных регионов продолжают подвергаться атакам ВСУ.Армия России формирует в Сумской области буферную зону безопасности.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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