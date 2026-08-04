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Как "пышные планы" Гитлера дали трещину. 85 лет с начала первого штурма Киева

Как "пышные планы" Гитлера дали трещину. 85 лет с начала первого штурма Киева - 04.08.2026 Украина.ру

Как "пышные планы" Гитлера дали трещину. 85 лет с начала первого штурма Киева

4 августа 1941 года, после часовой артподготовки, немецкие войска приступили к штурму укреплений Киевского укреплённого района (КиУР) "линии Сталина". К этому моменту на юге начиналась оборона Одессы, в районе леса Зелёная Брама немцы добивали остатки 6 и 12-й армий Юго-Западного фронта, шли бои у Богуслава и Белой Церкви. Настал черёд Киева

2026-08-04T08:00

2026-08-04T08:00

2026-08-04T08:00

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Успех немецкого удара сложился в июльских боях по реке Ирпень. Там боевые порядки 64 стрелкового корпуса рассыпались под ударами противника и вследствие внутренних проблем. В документах, описывающих ход событий, с обидной регулярностью повторяются упоминания о потере связи, нарушении организации манёвров, перебежчиках и дезертирах.165-я стрелковая дивизия фактически разбежалась, а прибывшая из Кабардино-Балкарии 175-я понесла серьезные потери, отойдя на рубеж Киевского укрепрайона чтобы занять оборону как раз с юга. Отряд под командованием бывшего коменданта Струмиловского укрепрайона, генерал-майора Филиппа Матыкина, занял участок, примыкающий к Днепру.А немцы вышли на высоты по южному берегу реки Вита: перед ними теперь стояли доты и дзоты укрепрайона, приготовившиеся к штурму.В приказе на штурм, изданном командующим 29 армейского корпуса Вермахта генералом Гансом фон Обестфельдером вечером 3 августа, перечисляются силы, которые должны были обрушиться на защитников Киева: пять пехотных дивизий, которым были приданы 305-мм чешские мортиры, 100 и 150-мм гаубицы, дивизион шестиствольных 150-мм "Небельверферов", штурмовые самоходные орудия, моторизованный штурмовой саперный батальон, зенитчики, аэростаты наблюдения и два самолёта-корректировщика.71-й пехотной и 99-й легкой пехотной дивизиям отводилась основная роль: выйти к селу Юровка, закрепиться и прикрыть переправу, 44-я дивизия должна была им в этом помочь. 95-я и 75-я дивизии получили приказ связать противника боем, отправлять ударные группы, в общем, давить всеми силами.А силы были не равны. У обороняющихся в первой линии стояли два пулемётных батальона, занимавшие доты КиУР, потрёпанные в боях 175-я и 147-я стрелковые дивизии, немногочисленный отряд генерала Матыкина, окопавшийся между озер и стариц днепровской поймы, 2-я воздушно-десантная бригада и 206-я стрелковая дивизия как резерв.Помимо этого, под рукой имелись разные подразделения, батальоны и роты при небольшом количестве разномастной артиллерии, сильно уступавшей противнику и по калибрам, и по количеству боеприпасов.Единственной весомой помощью мог стать ресурс кораблей Пинской военной флотилии, из которых 4 августа был сформирован отряд для поддержки южного фаса КиУР. В него вошли мониторы "Смоленск", "Флягин", переделанные из речных пароходов канонерские лодки "Кремль", "Димитров", "Каганович", канлодка "Белорус" (бывшая польская "Zaradna"), бронекатера Н-15 и №44, два сторожевых катера. Силы флотилии могли бы достать немцев в тот же день, но начали стрельбу только 7 августа, когда противник подошел к селу Пирогово и корректировочные посты дали целеуказание.Официальная риторика (как пример – "Красная Звезда" от 6 августа) была вполне оптимистичной:"Напрягая все свои силы, рвутся фашистские стервятники на Украину. В грязных мечтах и планах своих они уже давно "покорили" её. Гитлер назначал театральный в'езд в Киев ещё на конец июня. Но вот и июль прошел. В обломках – пышные планы. (…) Спектакль, обещанный одураченному германскому народу, не состоялся. Огнём встречают фашистов на Украине.Сокрушительные удары Красной армии отбрасывают наглых захватчиков, а героические партизанские отряды нарушают коммуникации и уничтожают боеприпасы, горючее и продовольствие. Горько сокрушаются фашистские солдаты в письмах к своим родным… Гитлер их обманул. Падает покрывало с мифа о "непобедимости" германской армии".Однако немецкие солдаты на передовой не знали о том, что покрывало падает, вполне успешно выполняя поставленные задачи. В частности, по уничтожению дотов, по отношению к которым была выработана своя тактика: пулемёты на краях сектора обстрела подавляли амбразуру, потом на прямую наводку выкатывалось противотанковое орудие, а штурмовая группа взбиралась на крышу дота, бензином и гранатами выкуривая гарнизон. Гарнизоны ожесточённо отбивались.Один из таких эпизодов приводится в книге "Киевский укрепленный район, 1941 год. Хроника обороны" в воспоминаниях немецкого арткорректировщика Виганда Вюстера, описывающего события у дота №183:"В лесу на скатах высот, поднимавшихся к северу, ещё оставались действующие узлы обороны. Имелись замаскированные бетонные бункеры с искусно размеченными секторами обстрела для пулемётных амбразур. Наступление снова и снова приостанавливалось. Я, прячась за корнями дерева на удалении 40-50 метров, наблюдал, как пехота пыталась подойти к бункеру, который нанёс ей значительные потери. В лесу я не мог им помочь огнём артиллерии".Эту огневую точку пехота и саперы противника брали штурмом.А в полосе обороны то тут, то там наступающие натыкались на сооружения, не отмеченные на их картах, неся постоянные потери и жалуясь на это в боевых донесениях. Например, на рассвете 5 августа взвод 51-го саперного батальона немцев вышел прямо под пулеметы 104-го дота и потерял пять человек.Советская пехота пыталась контратаковать, теряя людей убитыми и попавшими в плен. Хотя и не без локальных успехов – введённые в бой немецкие самоходки были отогнаны, а одна подбита и выставлена на всеобщее обозрение в центре Киева.В боевом донесении штаба укрепрайона отмечается подвиг командира 76-мм орудия сержанта Алексея Семгина:"В бою под хутором Красный Трактир меткими выстрелами вывел из строя три орудия противника и выкатив своё орудие на прямую наводку, уничтожил до взвода пехоты. Атака противника была сорвана. Представлен к награждению орденом Красного Знамени".Героических поступков и упорства хватало, и, если рассматривать те бои с угла подвига, может даже показаться удивительным, что враг оказался сильней.Тем не менее к 6 августа в бой уже были введены все резервы КиУРа, чьей задачей было восстановить положение на острие главного удара немцев.В целом советское командование правильно видело происходящее и искало возможности удержаться. В Киев спешно были переброшены три воздушно-десантные бригады, которые вступили в бой "с колёс"*. Начались ожесточённые бои, после которых на полях вокруг города до сих пор лежат в траншеях и одиночных ячейках бойцы, лошади, оружие и боеприпасы, разбитая техника, ящики, колючая проволока…Все эти поля, теперь пущенные под интенсивную застройку, так и не были очищены после того, как вторым решающим штурмом в сентябре немцы пробили оборону и вошли в Киев. Только по 175-й стрелковой дивизии поисковиками из тяжелой глины было поднято около тысячи человек, о которых оперсводки скупо упоминают количеством.Можно анализировать события жаркого августа на полях у Киева опираясь на немецкие и советские документы, кусочек за кусочком выстраивая картину каждого дня. Можно делать упор на профессионализм немецкой пехоты. Или, наоборот, на упорство и храбрость стрелков, десантников, моряков, бойцов НКВД – личные предпочтения смотрящего предполагают подобные колебания.Но, тем не менее, стоит признать, что "Красная Звезда" была права: в безнадёжных с нашей, современной точки зрения, боях за Киев "пышные планы" Гитлера действительно дали трещины, паутина которых начала расползаться с самого первого дня, когда началось фатальное для Рейха наступление на Восток.* Тогда появилась легенда, что русские бросают в бой в качестве пехоты лётчиков, перекочевавшая из немецких рапортов в перестроечную публицистику – у десантников не было специальной формы. – Ред.

https://ukraina.ru/20200319/1027068690.html

https://ukraina.ru/20260126/1042943828.html

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