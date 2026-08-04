Как "пышные планы" Гитлера дали трещину. 85 лет с начала первого штурма Киева - 04.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
История обложка коллаж
История
https://ukraina.ru/20260804/1028440197.html
Как "пышные планы" Гитлера дали трещину. 85 лет с начала первого штурма Киева
Как "пышные планы" Гитлера дали трещину. 85 лет с начала первого штурма Киева - 04.08.2026 Украина.ру
Как "пышные планы" Гитлера дали трещину. 85 лет с начала первого штурма Киева
4 августа 1941 года, после часовой артподготовки, немецкие войска приступили к штурму укреплений Киевского укреплённого района (КиУР) "линии Сталина". К этому моменту на юге начиналась оборона Одессы, в районе леса Зелёная Брама немцы добивали остатки 6 и 12-й армий Юго-Западного фронта, шли бои у Богуслава и Белой Церкви. Настал черёд Киева
2026-08-04T08:00
2026-08-04T08:00
история
киев
великая отечественная война
история
украина
адольф гитлер
вермахт
красная армия
нквд
иосиф сталин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102844/03/1028440300_0:122:1200:797_1920x0_80_0_0_da9014d160f7915ab4fe011c054cb44f.jpg
Успех немецкого удара сложился в июльских боях по реке Ирпень. Там боевые порядки 64 стрелкового корпуса рассыпались под ударами противника и вследствие внутренних проблем. В документах, описывающих ход событий, с обидной регулярностью повторяются упоминания о потере связи, нарушении организации манёвров, перебежчиках и дезертирах.165-я стрелковая дивизия фактически разбежалась, а прибывшая из Кабардино-Балкарии 175-я понесла серьезные потери, отойдя на рубеж Киевского укрепрайона чтобы занять оборону как раз с юга. Отряд под командованием бывшего коменданта Струмиловского укрепрайона, генерал-майора Филиппа Матыкина, занял участок, примыкающий к Днепру.А немцы вышли на высоты по южному берегу реки Вита: перед ними теперь стояли доты и дзоты укрепрайона, приготовившиеся к штурму.В приказе на штурм, изданном командующим 29 армейского корпуса Вермахта генералом Гансом фон Обестфельдером вечером 3 августа, перечисляются силы, которые должны были обрушиться на защитников Киева: пять пехотных дивизий, которым были приданы 305-мм чешские мортиры, 100 и 150-мм гаубицы, дивизион шестиствольных 150-мм "Небельверферов", штурмовые самоходные орудия, моторизованный штурмовой саперный батальон, зенитчики, аэростаты наблюдения и два самолёта-корректировщика.71-й пехотной и 99-й легкой пехотной дивизиям отводилась основная роль: выйти к селу Юровка, закрепиться и прикрыть переправу, 44-я дивизия должна была им в этом помочь. 95-я и 75-я дивизии получили приказ связать противника боем, отправлять ударные группы, в общем, давить всеми силами.А силы были не равны. У обороняющихся в первой линии стояли два пулемётных батальона, занимавшие доты КиУР, потрёпанные в боях 175-я и 147-я стрелковые дивизии, немногочисленный отряд генерала Матыкина, окопавшийся между озер и стариц днепровской поймы, 2-я воздушно-десантная бригада и 206-я стрелковая дивизия как резерв.Помимо этого, под рукой имелись разные подразделения, батальоны и роты при небольшом количестве разномастной артиллерии, сильно уступавшей противнику и по калибрам, и по количеству боеприпасов.Единственной весомой помощью мог стать ресурс кораблей Пинской военной флотилии, из которых 4 августа был сформирован отряд для поддержки южного фаса КиУР. В него вошли мониторы "Смоленск", "Флягин", переделанные из речных пароходов канонерские лодки "Кремль", "Димитров", "Каганович", канлодка "Белорус" (бывшая польская "Zaradna"), бронекатера Н-15 и №44, два сторожевых катера. Силы флотилии могли бы достать немцев в тот же день, но начали стрельбу только 7 августа, когда противник подошел к селу Пирогово и корректировочные посты дали целеуказание.Официальная риторика (как пример – "Красная Звезда" от 6 августа) была вполне оптимистичной:"Напрягая все свои силы, рвутся фашистские стервятники на Украину. В грязных мечтах и планах своих они уже давно "покорили" её. Гитлер назначал театральный в'езд в Киев ещё на конец июня. Но вот и июль прошел. В обломках – пышные планы. (…) Спектакль, обещанный одураченному германскому народу, не состоялся. Огнём встречают фашистов на Украине.Сокрушительные удары Красной армии отбрасывают наглых захватчиков, а героические партизанские отряды нарушают коммуникации и уничтожают боеприпасы, горючее и продовольствие. Горько сокрушаются фашистские солдаты в письмах к своим родным… Гитлер их обманул. Падает покрывало с мифа о "непобедимости" германской армии".Однако немецкие солдаты на передовой не знали о том, что покрывало падает, вполне успешно выполняя поставленные задачи. В частности, по уничтожению дотов, по отношению к которым была выработана своя тактика: пулемёты на краях сектора обстрела подавляли амбразуру, потом на прямую наводку выкатывалось противотанковое орудие, а штурмовая группа взбиралась на крышу дота, бензином и гранатами выкуривая гарнизон. Гарнизоны ожесточённо отбивались.Один из таких эпизодов приводится в книге "Киевский укрепленный район, 1941 год. Хроника обороны" в воспоминаниях немецкого арткорректировщика Виганда Вюстера, описывающего события у дота №183:"В лесу на скатах высот, поднимавшихся к северу, ещё оставались действующие узлы обороны. Имелись замаскированные бетонные бункеры с искусно размеченными секторами обстрела для пулемётных амбразур. Наступление снова и снова приостанавливалось. Я, прячась за корнями дерева на удалении 40-50 метров, наблюдал, как пехота пыталась подойти к бункеру, который нанёс ей значительные потери. В лесу я не мог им помочь огнём артиллерии".Эту огневую точку пехота и саперы противника брали штурмом.А в полосе обороны то тут, то там наступающие натыкались на сооружения, не отмеченные на их картах, неся постоянные потери и жалуясь на это в боевых донесениях. Например, на рассвете 5 августа взвод 51-го саперного батальона немцев вышел прямо под пулеметы 104-го дота и потерял пять человек.Советская пехота пыталась контратаковать, теряя людей убитыми и попавшими в плен. Хотя и не без локальных успехов – введённые в бой немецкие самоходки были отогнаны, а одна подбита и выставлена на всеобщее обозрение в центре Киева.В боевом донесении штаба укрепрайона отмечается подвиг командира 76-мм орудия сержанта Алексея Семгина:"В бою под хутором Красный Трактир меткими выстрелами вывел из строя три орудия противника и выкатив своё орудие на прямую наводку, уничтожил до взвода пехоты. Атака противника была сорвана. Представлен к награждению орденом Красного Знамени".Героических поступков и упорства хватало, и, если рассматривать те бои с угла подвига, может даже показаться удивительным, что враг оказался сильней.Тем не менее к 6 августа в бой уже были введены все резервы КиУРа, чьей задачей было восстановить положение на острие главного удара немцев.В целом советское командование правильно видело происходящее и искало возможности удержаться. В Киев спешно были переброшены три воздушно-десантные бригады, которые вступили в бой "с колёс"*. Начались ожесточённые бои, после которых на полях вокруг города до сих пор лежат в траншеях и одиночных ячейках бойцы, лошади, оружие и боеприпасы, разбитая техника, ящики, колючая проволока…Все эти поля, теперь пущенные под интенсивную застройку, так и не были очищены после того, как вторым решающим штурмом в сентябре немцы пробили оборону и вошли в Киев. Только по 175-й стрелковой дивизии поисковиками из тяжелой глины было поднято около тысячи человек, о которых оперсводки скупо упоминают количеством.Можно анализировать события жаркого августа на полях у Киева опираясь на немецкие и советские документы, кусочек за кусочком выстраивая картину каждого дня. Можно делать упор на профессионализм немецкой пехоты. Или, наоборот, на упорство и храбрость стрелков, десантников, моряков, бойцов НКВД – личные предпочтения смотрящего предполагают подобные колебания.Но, тем не менее, стоит признать, что "Красная Звезда" была права: в безнадёжных с нашей, современной точки зрения, боях за Киев "пышные планы" Гитлера действительно дали трещины, паутина которых начала расползаться с самого первого дня, когда началось фатальное для Рейха наступление на Восток.* Тогда появилась легенда, что русские бросают в бой в качестве пехоты лётчиков, перекочевавшая из немецких рапортов в перестроечную публицистику – у десантников не было специальной формы. – Ред.
https://ukraina.ru/20200319/1027068690.html
https://ukraina.ru/20260126/1042943828.html
https://ukraina.ru/20210823/1032108495.html
https://ukraina.ru/20230920/1049536392.html
киев
украина
днепр
ирпень
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Дмитрий Заборин
Дмитрий Заборин
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102844/03/1028440300_105:0:1200:821_1920x0_80_0_0_72c67eccec029fd2dbfe8d84340e5684.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, киев, великая отечественная война, украина, адольф гитлер, вермахт, красная армия, нквд, иосиф сталин, 1941-ый, оборона, укрепления, днепр, ирпень, история украины, история ссср
История, Киев, Великая Отечественная война, История, Украина, Адольф Гитлер, вермахт, Красная Армия, НКВД, Иосиф Сталин, 1941-ый, оборона, укрепления, Днепр, Ирпень, история Украины, история СССР

Как "пышные планы" Гитлера дали трещину. 85 лет с начала первого штурма Киева

08:00 04.08.2026
 
© commons.wikimedia.org / German Federal Archives / Перейти в фотобанкНемецкая противотанковая пушка в Киеве (район Лавры), сентябрь 1941 года
Немецкая противотанковая пушка в Киеве (район Лавры), сентябрь 1941 года - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© commons.wikimedia.org / German Federal Archives
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Заборин
обозреватель
Все материалы
4 августа 1941 года, после часовой артподготовки, немецкие войска приступили к штурму укреплений Киевского укреплённого района (КиУР) "линии Сталина". К этому моменту на юге начиналась оборона Одессы, в районе леса Зелёная Брама немцы добивали остатки 6 и 12-й армий Юго-Западного фронта, шли бои у Богуслава и Белой Церкви. Настал черёд Киева
Успех немецкого удара сложился в июльских боях по реке Ирпень. Там боевые порядки 64 стрелкового корпуса рассыпались под ударами противника и вследствие внутренних проблем. В документах, описывающих ход событий, с обидной регулярностью повторяются упоминания о потере связи, нарушении организации манёвров, перебежчиках и дезертирах.
165-я стрелковая дивизия фактически разбежалась, а прибывшая из Кабардино-Балкарии 175-я понесла серьезные потери, отойдя на рубеж Киевского укрепрайона чтобы занять оборону как раз с юга. Отряд под командованием бывшего коменданта Струмиловского укрепрайона, генерал-майора Филиппа Матыкина, занял участок, примыкающий к Днепру.
А немцы вышли на высоты по южному берегу реки Вита: перед ними теперь стояли доты и дзоты укрепрайона, приготовившиеся к штурму.
В приказе на штурм, изданном командующим 29 армейского корпуса Вермахта генералом Гансом фон Обестфельдером вечером 3 августа, перечисляются силы, которые должны были обрушиться на защитников Киева: пять пехотных дивизий, которым были приданы 305-мм чешские мортиры, 100 и 150-мм гаубицы, дивизион шестиствольных 150-мм "Небельверферов", штурмовые самоходные орудия, моторизованный штурмовой саперный батальон, зенитчики, аэростаты наблюдения и два самолёта-корректировщика.
71-й пехотной и 99-й легкой пехотной дивизиям отводилась основная роль: выйти к селу Юровка, закрепиться и прикрыть переправу, 44-я дивизия должна была им в этом помочь. 95-я и 75-я дивизии получили приказ связать противника боем, отправлять ударные группы, в общем, давить всеми силами.
Линия Сталина
19 марта 2020, 15:00
Как создавалась «Линия Сталина»19 марта 1928 года Реввоенсовет СССР утвердил Программу фортификационной подготовки границ к войне (приказ №90). В Белорусском военном округе началось строительство Полоцкого, в Ленинградском — Карельского, а в Украинском (УВО) — Киевского укрепрайонов (УРов). К 1941 году от Карелии до Чёрного моря их было уже 21. Так появилась «линия Сталина»
А силы были не равны. У обороняющихся в первой линии стояли два пулемётных батальона, занимавшие доты КиУР, потрёпанные в боях 175-я и 147-я стрелковые дивизии, немногочисленный отряд генерала Матыкина, окопавшийся между озер и стариц днепровской поймы, 2-я воздушно-десантная бригада и 206-я стрелковая дивизия как резерв.
Помимо этого, под рукой имелись разные подразделения, батальоны и роты при небольшом количестве разномастной артиллерии, сильно уступавшей противнику и по калибрам, и по количеству боеприпасов.
Единственной весомой помощью мог стать ресурс кораблей Пинской военной флотилии, из которых 4 августа был сформирован отряд для поддержки южного фаса КиУР. В него вошли мониторы "Смоленск", "Флягин", переделанные из речных пароходов канонерские лодки "Кремль", "Димитров", "Каганович", канлодка "Белорус" (бывшая польская "Zaradna"), бронекатера Н-15 и №44, два сторожевых катера. Силы флотилии могли бы достать немцев в тот же день, но начали стрельбу только 7 августа, когда противник подошел к селу Пирогово и корректировочные посты дали целеуказание.
© ФотоКомандование Киевского особого военного округа на предвоенных манёврах: командующий КОВО генерал-полковник Михаил Кирпонос, член военного совета корпусный комиссар Николай Вашугин, начальник штаба генерал-лейтенант Максим Пуркаев
Командование Киевского особого военного округа на предвоенных манёврах: командующий КОВО генерал-полковник Михаил Кирпонос, член военного совета корпусный комиссар Николай Вашугин, начальник штаба генерал-лейтенант Максим Пуркаев - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото
Командование Киевского особого военного округа на предвоенных манёврах: командующий КОВО генерал-полковник Михаил Кирпонос, член военного совета корпусный комиссар Николай Вашугин, начальник штаба генерал-лейтенант Максим Пуркаев
Официальная риторика (как пример – "Красная Звезда" от 6 августа) была вполне оптимистичной:
"Напрягая все свои силы, рвутся фашистские стервятники на Украину. В грязных мечтах и планах своих они уже давно "покорили" её. Гитлер назначал театральный в'езд в Киев ещё на конец июня. Но вот и июль прошел. В обломках – пышные планы. (…) Спектакль, обещанный одураченному германскому народу, не состоялся. Огнём встречают фашистов на Украине.
Сокрушительные удары Красной армии отбрасывают наглых захватчиков, а героические партизанские отряды нарушают коммуникации и уничтожают боеприпасы, горючее и продовольствие. Горько сокрушаются фашистские солдаты в письмах к своим родным… Гитлер их обманул. Падает покрывало с мифа о "непобедимости" германской армии".
Однако немецкие солдаты на передовой не знали о том, что покрывало падает, вполне успешно выполняя поставленные задачи. В частности, по уничтожению дотов, по отношению к которым была выработана своя тактика: пулемёты на краях сектора обстрела подавляли амбразуру, потом на прямую наводку выкатывалось противотанковое орудие, а штурмовая группа взбиралась на крышу дота, бензином и гранатами выкуривая гарнизон. Гарнизоны ожесточённо отбивались.
Капитан Иван Кипаренко, 1941 год - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
26 января, 08:00История
"Ведь Киев позади!" 120 лет капитану Кипаренко — комбату гарнизонов легендарных дотовЕсли пробираться на юг от Киева по правобережью Днепра, то на удалении в несколько километров можно обнаружить цепочку разрушенных долговременных огневых точек (ДОТ) Киевского укреплённого района. В 1941-м их гарнизоны защищали Киев от немецких захватчиков, а командовал ими человек, чья судьба типична для героев того первого страшного года войны
Один из таких эпизодов приводится в книге "Киевский укрепленный район, 1941 год. Хроника обороны" в воспоминаниях немецкого арткорректировщика Виганда Вюстера, описывающего события у дота №183:
"В лесу на скатах высот, поднимавшихся к северу, ещё оставались действующие узлы обороны. Имелись замаскированные бетонные бункеры с искусно размеченными секторами обстрела для пулемётных амбразур. Наступление снова и снова приостанавливалось. Я, прячась за корнями дерева на удалении 40-50 метров, наблюдал, как пехота пыталась подойти к бункеру, который нанёс ей значительные потери. В лесу я не мог им помочь огнём артиллерии".
Эту огневую точку пехота и саперы противника брали штурмом.
© Фото : "Военный альбом"Немецкие солдаты и офицеры возле захваченного ДОТ-а Киевского УРа, 1941 год
Немецкие солдаты и офицеры возле захваченного ДОТ-а Киевского УРа, 1941 год - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : "Военный альбом"
Немецкие солдаты и офицеры возле захваченного ДОТ-а Киевского УРа, 1941 год
А в полосе обороны то тут, то там наступающие натыкались на сооружения, не отмеченные на их картах, неся постоянные потери и жалуясь на это в боевых донесениях. Например, на рассвете 5 августа взвод 51-го саперного батальона немцев вышел прямо под пулеметы 104-го дота и потерял пять человек.
Советская пехота пыталась контратаковать, теряя людей убитыми и попавшими в плен. Хотя и не без локальных успехов – введённые в бой немецкие самоходки были отогнаны, а одна подбита и выставлена на всеобщее обозрение в центре Киева.
В боевом донесении штаба укрепрайона отмечается подвиг командира 76-мм орудия сержанта Алексея Семгина:
"В бою под хутором Красный Трактир меткими выстрелами вывел из строя три орудия противника и выкатив своё орудие на прямую наводку, уничтожил до взвода пехоты. Атака противника была сорвана. Представлен к награждению орденом Красного Знамени".
Фашисты форсируют Днепр под Киевом 1941 год август
23 августа 2021, 16:34
Начало трагедии, имя которой – «Киевский котёл». Как немцы впервые форсировали Днепр23 августа 1941 года случилось событие, которое даже без поворота на юг 2-й танковой группы Гудериана поставило защищавшие Киев войска в тяжёлое положение. Речь идёт о захвате 6-й армией вермахта Окуниновского моста и плацдарма на днепровском левобережье - первого на территории Советской Украины
Героических поступков и упорства хватало, и, если рассматривать те бои с угла подвига, может даже показаться удивительным, что враг оказался сильней.
Тем не менее к 6 августа в бой уже были введены все резервы КиУРа, чьей задачей было восстановить положение на острие главного удара немцев.
В целом советское командование правильно видело происходящее и искало возможности удержаться. В Киев спешно были переброшены три воздушно-десантные бригады, которые вступили в бой "с колёс"*. Начались ожесточённые бои, после которых на полях вокруг города до сих пор лежат в траншеях и одиночных ячейках бойцы, лошади, оружие и боеприпасы, разбитая техника, ящики, колючая проволока…
© Фото : "Военный альбом"Трофейная немецкая САУ StuG III. Киев, август 1941 года
Трофейная немецкая САУ StuG III. Киев, август 1941 года - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
© Фото : "Военный альбом"
Трофейная немецкая САУ StuG III. Киев, август 1941 года
Все эти поля, теперь пущенные под интенсивную застройку, так и не были очищены после того, как вторым решающим штурмом в сентябре немцы пробили оборону и вошли в Киев. Только по 175-й стрелковой дивизии поисковиками из тяжелой глины было поднято около тысячи человек, о которых оперсводки скупо упоминают количеством.
Можно анализировать события жаркого августа на полях у Киева опираясь на немецкие и советские документы, кусочек за кусочком выстраивая картину каждого дня. Можно делать упор на профессионализм немецкой пехоты. Или, наоборот, на упорство и храбрость стрелков, десантников, моряков, бойцов НКВД – личные предпочтения смотрящего предполагают подобные колебания.
Но, тем не менее, стоит признать, что "Красная Звезда" была права: в безнадёжных с нашей, современной точки зрения, боях за Киев "пышные планы" Гитлера действительно дали трещины, паутина которых начала расползаться с самого первого дня, когда началось фатальное для Рейха наступление на Восток.
Командующий Юго-Западным фронтом Михаил Кирпонос
20 сентября 2023, 08:00История
Бой под Лохвицей: жизнь и смерть генерала КирпоносаКомандующий Юго-Западным фронтом, Герой Советского Союза, генерал-полковник Михаил Петрович Кирпонос погиб 20 сентября 1941 года в урочище Шумейково близ Лохвицы на Полтавщине вместе со всем своим штабом. Уцелел только оперотдел во главе с полковником Ованесом Баграмяном. Это был последний акт трагедии ЮЗФ, разгромленного в "Киевском котле"
* Тогда появилась легенда, что русские бросают в бой в качестве пехоты лётчиков, перекочевавшая из немецких рапортов в перестроечную публицистику – у десантников не было специальной формы. – Ред.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ИсторияИсторияКиевВеликая Отечественная войнаУкраинаАдольф ГитлервермахтКрасная АрмияНКВДИосиф Сталин1941-ыйоборонаукрепленияДнепрИрпеньистория Украиныистория СССР
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:13ВС РФ нанесли удары по целям в украинских портах и сухогрузам в море
09:07В селе Хмельницком произошло чрезвычайное происшествие, — губернатор Севастополя Развожаев
09:00Упор на терроризм, провалы ВСУ, истощенные арсеналы США. Хроника событий на утро 4 августа
08:47Латвия рассмотрит вопрос полного закрытия границы с Белоруссией
08:22Тихоокеанский флот ВМФ РФ начал учение по защите дальневосточных рубежей
08:22Главное за ночь 4 августа
07:58Пять человек погибли, еще шестеро пострадали при атаке БПЛА на Подмосковье
07:30В Латвии с почестями похоронили 102-летнего пособника нацистов, служившего в СС
07:10В ходе отражения ночной атаки на Ростовскую область уничтожено около 40 БПЛА в девяти районах
06:43Силы ПВО отбили атаку БПЛА на Воронежскую область
06:32Энергетические войны: Индия наращивает закупки российской нефти, Германия готовится к дефициту энергии
06:17Беспилотники ВСУ вновь атакуют Ленобласть, закрыт аэропорт, активно работает ПВО
06:06Александр Сосновский: Переговоров по Украине не будет, но тайные контакты России и Германии возможны
06:00"Война завтра не закончится": эксперт объяснил, почему Россия должна играть на опережение
05:57США ввели санкции против структур Минобороны РФ. Не за Украину
05:57Против пыток и унижения. 5 августа пройдёт международная акция в поддержку политзаключенных на Украине
05:45Штурм Покровского и выход к Доброполью: Рожин раскрыл, как будет идти СВО в августе
05:30"Трамп не любит попрошаек": у Зеленского нет шансов против Нетаньяху в Белом доме — Грозин
05:15"Полная блокада Украины": Евсеев объяснил, почему для победы важно перебить поставки ВСУ
05:04"Киев стал прифронтовым городом". Украинские эксперты ищут, куда отправить власть
Лента новостейМолния