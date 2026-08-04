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Экс-боевик ГУР Украины подозревается в жестоком убийстве и пытках

Экс-боевик ГУР Украины подозревается в жестоком убийстве и пытках - 04.08.2026 Украина.ру

Экс-боевик ГУР Украины подозревается в жестоком убийстве и пытках

Экс-боевик неонацистского подразделения ГУР Минобороны Украины подозревается в жестоком убийстве и пытках сына владельца кол-центров. Об этом сообщает 4 августа телеграм-канал Украина.ру

2026-08-04T18:26

2026-08-04T18:26

2026-08-04T18:26

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В феврале 2026 года на Бали был похищен Игорь Комаров вместе с сыном другого криминального авторитета, который смог сбежать. Его отца Сергея Комарова местные СМИ считают причастным к созданию мошеннических кол-центров.Похитители требовали у его родителей $10 млн за возвращение сына. Во время пыток ему отрубали конечности, у Игоря началось заражение крови. В итоге он был найден расчлененным.Бывший военнослужащий разведывательно-диверсионного подразделения ГУР МОУ "Кракен"* Глеб Новостройный находился с другом Денисом Галушко на Бали в то же время. Следственные органы Индонезии официально сообщили Галушко о подозрении, пишет издание "Спутник Ближнее зарубежье". Новостройного задержали в Киеве 30 июля по другому делу. У него в телефоне нашлись доказательства причастности к убийству Комарова."Кракен"* стал известен в 2022 году казнями российских военных и карательными акциями против мирных жителей. Основной контингент формирования — неонацисты, иностранные наемники и освобождённые заключенные.* Запрещенная в России террористическая организация.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, бали, индонезия, кракен, криминал, мошенники, гур моу, главное управление разведки украины (гур), минобороны украины