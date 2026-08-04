https://ukraina.ru/20260804/putin-razreshil-prodlevat-kontrakty-ssha-i-iran-mogut-dogovoritsya-novosti-k-etomu-chasu-1082157399.html
Путин разрешил продлевать контракты, США и Иран могут договориться. Новости к этому часу
Путин разрешил продлевать контракты, США и Иран могут договориться. Новости к этому часу - 04.08.2026 Украина.ру
Путин разрешил продлевать контракты, США и Иран могут договориться. Новости к этому часу
Президент России Владимир Путин принял решение о поддержке кадрового обеспечения возвращённых регионов России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-08-04T16:19
2026-08-04T16:19
2026-08-04T16:19
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Президент России разрешил продлевать контракты с муниципальными служащими старше 70 лет в Донбассе и Новороссии. Разрешение будет действовать до 1 января 2028 года, следует из подписанного президентом закона.Другие новости к этому часу:🟦 США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже сегодня или завтра, заявил глава американского Минфина;🟦 Еврокомиссия продолжит добиваться полного запрета энергоносителей из РФ на рынке ЕС, несмотря на сложности с генерацией электричества и закупкой газа, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. Она отметила, что закупки российской нефти уже запрещены в рамках санкций ЕС, и только Венгрия и Словакия "пока являются исключением", но ЕК "работает с ними";🟦 Торговый оборот США и КНР за июнь увеличился на 6,4% - до $34,72 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни. Торговый дефицит США в отношениях с Китаем в июне вырос на 8,3% и составил $15,58 млрд;🟦 Вокалист ВИА "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок заочно осужден в Белоруссии. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима за "публичное оскорбление президента Республики Беларусь и умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности", сообщила Генпрокуратура постсоветской республики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, сша, иран, донбасс, владимир путин, еврокомиссия, ес, сергей михалок, россия, кнр (китай), антироссийские санкции
Новости, США, Иран, Донбасс, Владимир Путин, Еврокомиссия, ЕС, Сергей Михалок, Россия, КНР (Китай), антироссийские санкции
Путин разрешил продлевать контракты, США и Иран могут договориться. Новости к этому часу
Президент России Владимир Путин принял решение о поддержке кадрового обеспечения возвращённых регионов России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
Президент России разрешил продлевать контракты с муниципальными служащими старше 70 лет в Донбассе и Новороссии. Разрешение будет действовать до 1 января 2028 года, следует из подписанного президентом закона.
Другие новости к этому часу:
🟦 США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже сегодня или завтра, заявил глава американского Минфина;
🟦 Еврокомиссия продолжит добиваться полного запрета энергоносителей из РФ на рынке ЕС, несмотря на сложности с генерацией электричества и закупкой газа, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. Она отметила, что закупки российской нефти уже запрещены в рамках санкций ЕС, и только Венгрия и Словакия "пока являются исключением", но ЕК "работает с ними";
🟦 Торговый оборот США и КНР за июнь увеличился на 6,4% - до $34,72 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни. Торговый дефицит США в отношениях с Китаем в июне вырос на 8,3% и составил $15,58 млрд;
🟦 Вокалист ВИА "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок заочно осужден в Белоруссии. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима за "публичное оскорбление президента Республики Беларусь и умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности", сообщила Генпрокуратура постсоветской республики.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.