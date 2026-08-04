https://ukraina.ru/20260804/putin-razreshil-prodlevat-kontrakty-ssha-i-iran-mogut-dogovoritsya-novosti-k-etomu-chasu-1082157399.html

Путин разрешил продлевать контракты, США и Иран могут договориться. Новости к этому часу

Путин разрешил продлевать контракты, США и Иран могут договориться. Новости к этому часу - 04.08.2026 Украина.ру

Путин разрешил продлевать контракты, США и Иран могут договориться. Новости к этому часу

Президент России Владимир Путин принял решение о поддержке кадрового обеспечения возвращённых регионов России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-08-04T16:19

2026-08-04T16:19

2026-08-04T16:19

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Президент России разрешил продлевать контракты с муниципальными служащими старше 70 лет в Донбассе и Новороссии. Разрешение будет действовать до 1 января 2028 года, следует из подписанного президентом закона.Другие новости к этому часу:🟦 США и Иран могут договориться об открытии Ормузского пролива уже сегодня или завтра, заявил глава американского Минфина;🟦 Еврокомиссия продолжит добиваться полного запрета энергоносителей из РФ на рынке ЕС, несмотря на сложности с генерацией электричества и закупкой газа, заявила представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен. Она отметила, что закупки российской нефти уже запрещены в рамках санкций ЕС, и только Венгрия и Словакия "пока являются исключением", но ЕК "работает с ними";🟦 Торговый оборот США и КНР за июнь увеличился на 6,4% - до $34,72 млрд, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные американской таможни. Торговый дефицит США в отношениях с Китаем в июне вырос на 8,3% и составил $15,58 млрд;🟦 Вокалист ВИА "Ляпис Трубецкой" Сергей Михалок заочно осужден в Белоруссии. Его приговорили к четырем годам колонии общего режима за "публичное оскорбление президента Республики Беларусь и умышленные действия, направленные на возбуждение иной социальной вражды и розни по признаку иной социальной принадлежности", сообщила Генпрокуратура постсоветской республики.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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новости, сша, иран, донбасс, владимир путин, еврокомиссия, ес, сергей михалок, россия, кнр (китай), антироссийские санкции