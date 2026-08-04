Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, выросло до четырёх - 04.08.2026 Украина.ру
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Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, выросло до четырёх
Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, выросло до четырёх - 04.08.2026 Украина.ру
Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, выросло до четырёх
Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила уточнённые данные о жертвах атаки украинского беспилотника на курортный посёлок Архипо-Осиповка. Об этом 4 августа она заявила журналистам
2026-08-04T17:32
2026-08-04T17:32
новости
геленджик
украина
краснодарский край
мария львова-белова
вооруженные силы украины
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"Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырём погибшим детям. Трое ребят находятся в больнице, одного прооперировали. Всю необходимую помощь мы обязательно окажем детям и их семьям", — сказала омбудсмен.Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что противник целенаправленно нанёс удар по мирному населению. Всего в результате атаки погибли семь человек, 58 получили ранения.О террористическом ударе по Геленджику – в материале Жертвы ударов ВСУ в Геленджике и Белгородской области, ВС РФ атаковали Одессу и Чернигов. Новости СВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, геленджик, украина, краснодарский край, мария львова-белова, вооруженные силы украины
Новости, Геленджик, Украина, краснодарский край, Мария Львова-Белова, Вооруженные силы Украины

Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, выросло до четырёх

17:32 04.08.2026
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкОтдых в санатории "Красная Талка" в Краснодарском крае
Отдых в санатории Красная Талка в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила уточнённые данные о жертвах атаки украинского беспилотника на курортный посёлок Архипо-Осиповка. Об этом 4 августа она заявила журналистам
"Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырём погибшим детям. Трое ребят находятся в больнице, одного прооперировали. Всю необходимую помощь мы обязательно окажем детям и их семьям", — сказала омбудсмен.
Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что противник целенаправленно нанёс удар по мирному населению.
Всего в результате атаки погибли семь человек, 58 получили ранения.
О террористическом ударе по Геленджику – в материале Жертвы ударов ВСУ в Геленджике и Белгородской области, ВС РФ атаковали Одессу и Чернигов. Новости СВО
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НовостиГеленджикУкраинакраснодарский крайМария Львова-БеловаВооруженные силы Украины
 
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