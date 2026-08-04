https://ukraina.ru/20260804/chislo-detey-pogibshikh-pri-udare-vsu-po-gelendzhiku-vyroslo-do-chetyrkh-1082161771.html

Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, выросло до четырёх

Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, выросло до четырёх - 04.08.2026 Украина.ру

Число детей, погибших при ударе ВСУ по Геленджику, выросло до четырёх

Уполномоченный по правам ребёнка Мария Львова-Белова сообщила уточнённые данные о жертвах атаки украинского беспилотника на курортный посёлок Архипо-Осиповка. Об этом 4 августа она заявила журналистам

2026-08-04T17:32

2026-08-04T17:32

2026-08-04T17:32

новости

геленджик

украина

краснодарский край

мария львова-белова

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1b/1055301265_0:131:3072:1859_1920x0_80_0_0_6dcb31a02ffee7e3d53365992fd119dd.jpg

"Вновь агрессия Украины. В настоящий момент у нас данные по четырём погибшим детям. Трое ребят находятся в больнице, одного прооперировали. Всю необходимую помощь мы обязательно окажем детям и их семьям", — сказала омбудсмен.Накануне губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что противник целенаправленно нанёс удар по мирному населению. Всего в результате атаки погибли семь человек, 58 получили ранения.О террористическом ударе по Геленджику – в материале Жертвы ударов ВСУ в Геленджике и Белгородской области, ВС РФ атаковали Одессу и Чернигов. Новости СВО

геленджик

украина

краснодарский край

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, геленджик, украина, краснодарский край, мария львова-белова, вооруженные силы украины