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Тревога в Луганске, энергоснабжение ЗАЭС нарушено. Новости СВО

Тревога в Луганске, энергоснабжение ЗАЭС нарушено. Новости СВО - 04.08.2026 Украина.ру

Тревога в Луганске, энергоснабжение ЗАЭС нарушено. Новости СВО

Запорожская АЭС снова испытывает трудности внешнего воздействия. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-08-04T18:06

2026-08-04T18:06

2026-08-04T18:06

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Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, погибшего при ударе дрона ВСУ.Президент России также посмертно наградил медалью "За отвагу" замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиева, погибшего во время доставки гуманитарной помощи.Другие новости к этому часу: 🟥 В Луганске звучит сирена воздушной тревоги;🟥 Три летевших на Москву беспилотника уничтожены системой ПВО Минобороны РФ."Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.🟥 Внешнее энергоснабжение ЗАЭС снова оказалось временно нарушено, сообщает МАГАТЭ;🟥 Остекление многоквартирного дома повреждено Калуге в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Пострадавших нет", - уточнил губернатор.🟥 Дезертир ВСУ зарезал 17-летнюю девушку на глазах её брата в Киевской области. По данным полиции, злодей ранее был осуждён за убийство, освободился условно-досрочно и был мобилизован в армию;Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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