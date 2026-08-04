Тревога в Луганске, энергоснабжение ЗАЭС нарушено. Новости СВО - 04.08.2026 Украина.ру
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Тревога в Луганске, энергоснабжение ЗАЭС нарушено. Новости СВО
Тревога в Луганске, энергоснабжение ЗАЭС нарушено. Новости СВО - 04.08.2026 Украина.ру
Тревога в Луганске, энергоснабжение ЗАЭС нарушено. Новости СВО
Запорожская АЭС снова испытывает трудности внешнего воздействия. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-08-04T18:06
2026-08-04T18:06
спецоперация
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Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, погибшего при ударе дрона ВСУ.Президент России также посмертно наградил медалью "За отвагу" замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиева, погибшего во время доставки гуманитарной помощи.Другие новости к этому часу: 🟥 В Луганске звучит сирена воздушной тревоги;🟥 Три летевших на Москву беспилотника уничтожены системой ПВО Минобороны РФ."Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.🟥 Внешнее энергоснабжение ЗАЭС снова оказалось временно нарушено, сообщает МАГАТЭ;🟥 Остекление многоквартирного дома повреждено Калуге в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владислав Шапша."Пострадавших нет", - уточнил губернатор.🟥 Дезертир ВСУ зарезал 17-летнюю девушку на глазах её брата в Киевской области. По данным полиции, злодей ранее был осуждён за убийство, освободился условно-досрочно и был мобилизован в армию;Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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спецоперация, сво, новости сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, луганск, владимир путин, александр яковлев, магатэ, награда, запорожская аэс
Спецоперация, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Луганск, Владимир Путин, Александр Яковлев, МАГАТЭ, награда, Запорожская АЭС

Тревога в Луганске, энергоснабжение ЗАЭС нарушено. Новости СВО

18:06 04.08.2026
 
© Фото : ЗАЭС. Официально / TelegramЗапорожская АЭС
Запорожская АЭС - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : ЗАЭС. Официально / Telegram
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Запорожская АЭС снова испытывает трудности внешнего воздействия. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
Президент России Владимир Путин посмертно наградил Орденом Мужества главного инженера ЗАЭС Александра Яковлева, погибшего при ударе дрона ВСУ.
Президент России также посмертно наградил медалью "За отвагу" замглавы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиева, погибшего во время доставки гуманитарной помощи.
Другие новости к этому часу:
🟥 В Луганске звучит сирена воздушной тревоги;
🟥 Три летевших на Москву беспилотника уничтожены системой ПВО Минобороны РФ.
"Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков", - сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.
🟥 Внешнее энергоснабжение ЗАЭС снова оказалось временно нарушено, сообщает МАГАТЭ;
🟥 Остекление многоквартирного дома повреждено Калуге в результате атаки БПЛА, сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"Пострадавших нет", - уточнил губернатор.
🟥 Дезертир ВСУ зарезал 17-летнюю девушку на глазах её брата в Киевской области. По данным полиции, злодей ранее был осуждён за убийство, освободился условно-досрочно и был мобилизован в армию;
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августа
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