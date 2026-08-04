Украинские БПЛА не долетели до Москвы, Fesco после атаки ВСУ сворачивает морские перевозки. Новости СВО - 04.08.2026 Украина.ру
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Украинские БПЛА не долетели до Москвы, Fesco после атаки ВСУ сворачивает морские перевозки. Новости СВО
Украинские БПЛА не долетели до Москвы, Fesco после атаки ВСУ сворачивает морские перевозки. Новости СВО - 04.08.2026 Украина.ру
Украинские БПЛА не долетели до Москвы, Fesco после атаки ВСУ сворачивает морские перевозки. Новости СВО
Защитники режима Зеленского не смогли защитить украинские города и преодолеть систему ПВО России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-08-04T18:51
2026-08-04T18:51
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🟥 До 11 возросло количество беспилотников ВСУ, уничтоженных с начала суток на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин;🟥 Подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены еще пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - констатировал губернатор.🟥 Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины;🟥 Сообщают о взрывах в районе Броваров Киевской области. Город атакуют "Герани";🟥 В июле ВС РФ нанесли по Украине рекордное количество ударов корректируемыми авиабомбами (КАБами). Об этом сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, за месяц сброшено более 8300 КАБов — это самый высокий показатель за весь период военного конфликта.🟦 Fesco после атаки Киева на судно "Янина" приостанавливает прием заявок на перевозки через Черное море, сообщает компания. Заявки не будут принимать до "выработки решений с учетом фактора риска", пояснили в пресс-службе;🟦 Одиннадцать членов экипажа турецкого судна, пострадавших в результате атаки в Черном море, продолжают лечение в больнице в России, угрозы пожара на судне больше нет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главное управление морского транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции.🟦 Аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация;Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украинские БПЛА не долетели до Москвы, Fesco после атаки ВСУ сворачивает морские перевозки. Новости СВО

18:51 04.08.2026
 
© Фото : Феско ЯнинаКонтейнеровоз "Янина" компании FESCO. Архивное фото
Контейнеровоз Янина компании FESCO. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.08.2026
© Фото : Феско Янина
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Защитники режима Зеленского не смогли защитить украинские города и преодолеть систему ПВО России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 До 11 возросло количество беспилотников ВСУ, уничтоженных с начала суток на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин;
🟥 Подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены еще пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.
"Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - констатировал губернатор.
🟥 Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины;
🟥 Сообщают о взрывах в районе Броваров Киевской области. Город атакуют "Герани";
🟥 В июле ВС РФ нанесли по Украине рекордное количество ударов корректируемыми авиабомбами (КАБами). Об этом сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, за месяц сброшено более 8300 КАБов — это самый высокий показатель за весь период военного конфликта.
🟦 Fesco после атаки Киева на судно "Янина" приостанавливает прием заявок на перевозки через Черное море, сообщает компания. Заявки не будут принимать до "выработки решений с учетом фактора риска", пояснили в пресс-службе;
🟦 Одиннадцать членов экипажа турецкого судна, пострадавших в результате атаки в Черном море, продолжают лечение в больнице в России, угрозы пожара на судне больше нет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главное управление морского транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции.
🟦 Аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация;
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августа
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