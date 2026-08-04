https://ukraina.ru/20260804/ukrainskie-bpla-ne-doleteli-do-moskvy-fesco-posle-ataki-vsu-svorachivaet-morskie-perevozki-novosti-1082164974.html

Украинские БПЛА не долетели до Москвы, Fesco после атаки ВСУ сворачивает морские перевозки. Новости СВО

Украинские БПЛА не долетели до Москвы, Fesco после атаки ВСУ сворачивает морские перевозки. Новости СВО - 04.08.2026 Украина.ру

Украинские БПЛА не долетели до Москвы, Fesco после атаки ВСУ сворачивает морские перевозки. Новости СВО

Защитники режима Зеленского не смогли защитить украинские города и преодолеть систему ПВО России. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 4 августа написал Телеграм-канал Украина.ру

2026-08-04T18:51

2026-08-04T18:51

2026-08-04T18:51

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🟥 До 11 возросло количество беспилотников ВСУ, уничтоженных с начала суток на подлете к Москве. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин;🟥 Подразделениями ПВО Минобороны РФ уничтожены еще пять украинских беспилотников, сообщил губернатор Дмитрий Миляев."Пострадавших нет. По предварительной информации, повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано", - констатировал губернатор.🟥 Воздушная тревога объявлена в Киеве и девяти областях Украины;🟥 Сообщают о взрывах в районе Броваров Киевской области. Город атакуют "Герани";🟥 В июле ВС РФ нанесли по Украине рекордное количество ударов корректируемыми авиабомбами (КАБами). Об этом сообщил Генштаб ВСУ. По его данным, за месяц сброшено более 8300 КАБов — это самый высокий показатель за весь период военного конфликта.🟦 Fesco после атаки Киева на судно "Янина" приостанавливает прием заявок на перевозки через Черное море, сообщает компания. Заявки не будут принимать до "выработки решений с учетом фактора риска", пояснили в пресс-службе;🟦 Одиннадцать членов экипажа турецкого судна, пострадавших в результате атаки в Черном море, продолжают лечение в больнице в России, угрозы пожара на судне больше нет. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главное управление морского транспорта министерства транспорта и инфраструктуры Турции.🟦 Аэропорт Домодедово принимает и выпускает рейсы по согласованию с соответствующими органами, сообщает Росавиация;Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Новые операции СБУ против России, приговор Бандере, освобождение Бакшеевки. Итоги 4 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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2026

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