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Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощи

Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощи - 03.08.2026 Украина.ру

Майкл Бом: Украина обошла США по дронам, а война Трампа с Ираном навсегда лишит Киев бесплатной помощи

Дональд Трамп встал на сторону Украины, надеясь, что удары дронами по России заставят Москву пойти на мир, заявил в интервью изданию Украина.ру американский журналист и политолог Майкл Бом

2026-08-03T19:30

2026-08-03T19:30

2026-08-03T19:30

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28 июля на встрече в Белом Доме Владимир Зеленский обратился к Дональду Трампу и другим американским чиновникам с просьбой помочь добиться согласия Илона Маска на использование спутниковой системы Starlink для наведения ударов по объектам в России. Американский лидер пообещал рассмотреть вопрос и поговорить с Маском, но не взял на себя никаких обязательств.— Майкл, продолжится ли при Трампе крен в сторону Украины? Что изменилось в его отношении к Зеленскому?— Крен в сторону Украины продолжится. Трамп тепло и уважительно встретил Зеленского: сначала на недавнем саммите НАТО, потом в Белом доме на прошлой неделе. Это сильно контрастирует с холодным, а то и враждебным приёмом в феврале 2025-го. Тогда Трамп пренебрежительно отнесся к Зеленскому, считая, что импульс и преимущества в военном конфликте на Украине находятся у России.Теперь, судя по всему, Трамп считает, что преимущество за Украиной, так как она наносит удары ракетами и дронами вглубь России. По его мнению, это способствует тому, чтобы обе стороны конфликта достигли мира или, как минимум, перемирия.Трампу также нравится, что Украина может выручить союзников США в Персидском заливе, если Киев передаст им свою технологию противодействия дронам, которую разработал в ходе военного конфликта с Россией и протестировал на поле боя.Как ни парадоксально, Украина в некотором смысле опережает США в области дронов. У США есть явное преимущество в разработке и производстве сверхдорогих и сложных видов оружия — например такого, как "Пэтриоты". Но Штаты отстают в области массового производства недорогих дронов в огромном количестве. Например, американская ReconCraft недавно подписала соглашение с украинской компанией о производстве в США морских дронов по украинскому дизайну. По сути, это значит, что США фактически купили лицензию у Украины, а не наоборот.Новое отношение Трампа к Украине — значимое развитие событий как для Зеленского, так и для страны в целом: отойти от репутации "халявщика" в глазах Трампа и подняться до уровня важного, технологически развитого и ценного партнера, который может делиться с Вашингтоном тем, что ему крайне нужно в войне с Ираном, и что необходимо ВС США в целом.Тем не менее, Трамп вряд ли даст Украине безвозмездную финансовую помощь или оружие. Возможностей у США для этого мало, ситуация явно стала хуже из-за продолжающейся войны в Иране. США надо в первую очередь пополнить собственный истощенный конфликтом арсенал.Это выгодно России в том смысле, что меньше американского оружия останется для его продажи через европейцев Украине.— Насколько реален проект по производству "Пэтриотов" на Украине по американской лицензии?— Несмотря на то, что Зеленский встретился с руководством Lockheed Martin, главным производителем "Пэтриотов", во время визита в Вашингтон на похороны Грэма*, маловероятно, что проект будет осуществлен. Причин много. Сам Трамп уже дает понять, что этот проект нереалистичен.Зато Германия, которая получила американскую лицензию на производство "Пэтриотов" в 2022 году, в 2027-м выпустит на своём заводе первые противоракеты. Это значит, что какое-то количество изготовленных в Германии "Пэтриотов" будет передано Украине — либо бесплатно, либо на коммерческой основе.Да, и Япония уже давно производит эти ракеты по американской лицензии, правда, в небольшом количестве — примерно 30 единиц в год. Но какое-то количество этих вооружений также может быть продано Украине.— Резюмируем: какие конкретные выгоды получит Украина?— Во-первых, как я сказал выше, совместные проекты США и Украины в области дронов.Во-вторых, теперь Украина в некотором выигрыше от того, что Трамп, видимо, окончательно отказался от "духа Анкориджа". Хотя, надо сказать, что этот дух изначально был мёртв — Украина отказалась выполнить требование Трампа вывести войска из Донецкой области (ДНР — ред.). Американский лидер, несмотря на все рычаги влияния на Зеленского, либо не смог, либо не так сильно хотел принудить его это сделать.Более того, не исключено, что США впредь будут помогать Украине в производстве дронов. С помощью американской технологии ИИ и программного обеспечения, а также услуг, оказанных компанией Palantir и другими фирмами, США могут еще сильнее повысить эффективность дронов Украины.Кроме того, США теоретически могут передать важные технологии, способные усовершенствовать украинское производство отечественных баллистических и крылатых ракет, например, "Фламинго".— Каковы сейчас цели Трампа по России и Украине в целом?— Поворотный момент наступил, когда Трамп сказал на саммите НАТО в Анкаре, что украинская военная эскалация на территории России хороша тем, что с её помощью можно принудить РФ к миру. То есть Трамп дал понять, что верит в ключевые концепции "мир через силу" и "эскалация ради деэскалации" — что таким образом можно заставить РФ остановить военные действия и заморозить конфликт по линии фронта.Но тут Трамп, объективно говоря, обольщается, явно упрощая ситуацию. Возможности "принудить Россию к миру" сильно ограничены. Трамп не очень хорошо понимает или недооценивает базовые цели и непримиримые условия, которые уже 4,5 года выдвигает Кремль.Бросается в глаза яркий пример его ошибочного подхода — Иран. Есть ли у Трампа какой-нибудь успех в попытке принудить Тегеран к миру? Нет, конечно! А удалось ли США принудить Афганистан к миру после 20 лет войны? Тоже нет! Тогда почему Трамп считает, что ему удастся сделать это с Россией?— Раз уж разговор зашёл об Иране... Какова главная цель Трампа там сейчас?— Открыть Ормузский пролив либо с помощью бомбардировок, либо посредством морской блокады танкеров, которые перевозят иранскую нефть. Трамп хотел добиться открытия Ормуза, когда подписал с Ираном пресловутый меморандум о взаимопонимании — в отчаянной попытке выкрутиться из серьёзной проблемы, которую сам создал, развязав эту войну.Он хотел с помощью меморандума создать для себя политическое прикрытие, при котором мог бы закончить боевые и преподнести договоренность с Ираном как "великую победу", как бы нелепо это ни звучало. Но Иран разбил в пух и прах все его планы.— Возможен ли выход из нынешнего тупика вокруг Ормузского пролива?— "Пока Ормузский пролив закрыт, война продолжится" — так объявили Трамп и Марко Рубио. Но контроль над проливом — главный козырь и рычаг давления Ирана на США. Поэтому Тегеран сделает всё возможное, чтобы он оставался под его полным контролем.В результате получается патовая и тупиковая ситуация для Трампа. И это при том, что иранское руководство в лице Корпуса стражей исламской революции и духовенства стало более радикализированным после начала войны.Значит, в результате будет затяжная война — фактически та самая "вечная война", которой Трамп так сильно хотел избежать, чего и обещал ранее всем американцам. При этом боевые действия не будут идти постоянно, но, скорее всего, мы увидим долгосрочный цикл эскалации и деэскалации: взаимные удары, потом их приостановка на определённое время с безуспешными попытками достичь перемирия — и снова бомбардировки. Если это продлится долго, можно ожидать дальнейшей дестабилизации системы мировой безопасности и негативного влияния на мировую экономику.— Как затягивание войны скажется на Трампе и американской политике?— Если война в Иране продолжится долго, рейтинги Трампа будут продолжать падать, а цена войны для США будет расти — как в финансовом выражении, так и с точки зрения увеличения потерь среди американских военнослужащих и серьёзного истощения американского военного арсенала.Кроме того, сильнее будут обостряться неадекватность и безрассудство Трампа — всё из-за бессилия и сплошных неудач, которые он испытывает в войне в Иране. Мы уже видели, как он истерично вышел из себя и назвал руководство Ирана “мразями и сволочами”. Не говоря уже о заявлении "стереть с лица земли всю иранскую цивилизацию".— Что сейчас является главной проблемой для Трампа во внутренней политике?— Высокие цены на бензин в Америке. Если цены на топливо и общая инфляция в США останутся высокими, Трамп рискует проиграть демократам обе палаты Конгресса на выборах в ноябре. Поэтому снизить цены на бензин — задача номер один для него. Тем более избиратели понимают, что именно безрассудная военная авантюра Трампа в Иране привели к такой ситуации.— Если демократы получат большинство в обеих палатах, что ждёт Трампа?— Ему предстоит выдержать самые неприятные два года жизни до конца его президентского срока. Демократы будут есть его поедом, многочисленными расследованиями — не только по “делу Эпштейна”, но и по поводу его явно коррупционных схем.Последняя схема, которую он недавно открыто афишировал, — предложение своим подписчикам в Truth Social платить 100 тысяч долларов в месяц за право раньше всех получать его эксклюзивные сообщения о том или ином ключевом финансовом, экономическом или политическом решении, которое он собирается принять. Это явно попытка Трампа продать подписчикам инсайдерскую информацию, благодаря которой они могут зарабатывать огромные деньги на фондовых биржах.Демократы смогут использовать публичные слушания, чтобы все фигуранты (включая Трампа, его друзей и родственников) отвечали под присягой на острые и неудобные вопросы по поводу всех коррупционных схем президента США. Конечно, Трамп может заранее амнистировать всех фигурантов, включая, возможно, себя. Но всё равно эта публичная "криминальная разборка" сильно ослабит и даже покалечит его второй президентский срок.— Грозит ли Трампу импичмент в случае поражения республиканцев на промежуточных выборах?— Не обязательно. Все-таки нужны две трети Сената, чтобы вынести обвинительный приговор Трампу, и, наверняка, он может рассчитывать на безоговорочную поддержку и лояльность большинства республиканцев, которые останутся в Конгрессе после выборов.* Внесён Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовУ России же сейчас есть и другие задачи: обнулить интеллектуальную собственность Запада и запустить аварийность в Европе. Об этом — в интервью Михаил Делягин: Почему "Джавелины" есть у ВСУ, но их нет у банд США? Пора бить врага его же методами.

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