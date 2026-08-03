https://ukraina.ru/20260803/nachprod-74-y-brigady-punkty-nakopleniya-pozvolyayut-sokratit-vremya-dostavki-na-peredovuyu--1082101759.html

Начпрод 74-й бригады: Пункты накопления позволяют сократить время доставки на передовую

Начпрод 74-й бригады: Пункты накопления позволяют сократить время доставки на передовую - 03.08.2026 Украина.ру

Начпрод 74-й бригады: Пункты накопления позволяют сократить время доставки на передовую

О работе полевых кухонь и пунктов накопления, способах приготовления и доставки еды на линию боестолкновения, а также о солдатском меню и многом другом... Украина.ру, 03.08.2026

2026-08-03T18:02

2026-08-03T18:02

2026-08-03T18:02

интервью

сво

спецоперация

полевые кухни

продовольствие

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О работе полевых кухонь и пунктов накопления, способах приготовления и доставки еды на линию боестолкновения, а также о солдатском меню и многом другом корреспонденту издания "Украина.ру" рассказал начальник продовольственной службы 74-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Центр" Тажутдин Магомедкеримов.- Тажутдин, мы с вами находимся на полевом пункте питания батальона материального обеспечения 74-й отдельной мотострелковой бригады. Расскажите, что это за место.- Пункт питания состоит из мест приготовления пищи, места для выпечки хлеба, мест для приема пищи и отдыха личного состава поваров, а также склада и мест для дегидрирования и вакуумирования отдельных видов продовольствия.В целом, пункт обеспечивает приготовление горячей пищи для личного состава, который находится в тыловых районах, а также подготовку отдельных наименований продовольствия для отправки личному составу на линию боестолкновения.- Как сегодня доставляют продольствие передовым отрядам с учётом "грязного неба"?- Доставка личному составу на линию боестолкновения осуществляется разными способами, в зависимости от места и ситуации. Это и доставка пешим порядком, и с использованием мотоциклов, квадроциклов и прочего малогабаритного транспорта. А также с помощью БПЛА и наземных роботизированных комплексов.- По мере продвижения наших войск тянется и логистическое плечо, а противник упорно старается нашу логистику "резать". Используете ли какие-то промежуточные пункты, накопители?- Да. Для доставки личному составу, который находится на ЛБС, уже на небольшом удалении у нас имеются места накопления материальных средств, откуда и осуществляется доставка. Это, помимо прочего, здорово помогает экономить время. Если запасы мест накопления пополнены, то доставка занимает считанные часы. В зависимости от расстояния она может занимать от получаса до двух.- Вы упомянули о местах для "дегидрирования и вакуумирования отдельных видов продовольствия". Расскажите об этом подробнее, пожалуйста.- Снабжение личного состава на дальних позициях осуществляется с помощью БПЛА, а одно из ограничений БПЛА, — это грузоподъемность. Соответственно, для уменьшения массы грузов мы применяем, к примеру, дегидратор для мяса. Это позволяет уменьшить вес продовольствия примерно в восемь-десять раз, сохранив его полезные свойства.Помимо этого осуществляем вакуумирование колбасы сырокопчёной и полукопчёной, сала. Кроме того, хлеб вакуумируем, различные мелкоштучные хлебобулочные изделия.Еще у нас подготовлены места для стерилизации первых и вторых обеденных блюд, но это больше, чтобы разнообразить питание личного состава. Чтобы ребята не питались одними и теми же рационами.Как это делается? С помощью автоклав стерилизуем первые и вторые блюда, и доставляем их личному составу.- То есть после дегидрирования мы получаем сушеное мясо, которые почти ничего не весит, отлично питает и даже может сойти за лакомство?- Да, используем дегидратор. Одна закладка готовится ориентировочно восемь часов. Объем мяса уменьшается, как уже говорил, в восемь-десять раз. А потом всё это вакуумируется. Использование этого оборудования, кстати, позволяет осуществить ребятам доставку не только отдельных рационов питания, но и других элементов продовольствия из общевойскового пайка.- А как и на чем вы здесь готовите?- Приготовление горячей пищи организовано с использованием технических средств продовольственной службы. В данном случае мы говорим о кухнях прицепных КП-125. Одна единица этой техники позволяет обеспечить приготовление горячей пищи на 125 военнослужащих. Приготовление горячей пищи организовано по Норме №1 общевойскового пайка, по варианту №2 "Свежие продукты". Также приготовление осуществляется согласно раскладке, утвержденной командиром бригады. В ходе приготовления наши повара пользуются технологическими картами.- Насколько я понимаю, у бойцов, которые находятся в тыловых районах, и у тех, что несут службу на боевых позициях, рацион отличается. Кастрюлю борща, условно говоря, на ЛБС затащишь едва ли. Сейчас даже на позиции артиллерии доставку горячих обедов трудно представить.- Исходя из условий размещения личного состава мы определяем, каким типом продовольствия их обеспечивать. В исходных районах, на небольшом удалении от линии боевого соприкосновения, обеспечиваются и по Варианту №3. Это продовольствие, которое не требует варки. В этом случае они организуют приготовление с использованием многотопливных горелок. А также по Варианту №2. Это консервированные продукты."Все мы тут нуждаемся в лечении". Бесконечное лето в Донецке

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Игорь Гомольский

Игорь Гомольский

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Игорь Гомольский

интервью, сво, спецоперация, полевые кухни, продовольствие