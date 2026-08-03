Жертвы атаки в Геленджике, поражены сухогрузы у побережья Украины. Новости СВО - 03.08.2026 Украина.ру
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Жертвы атаки в Геленджике, поражены сухогрузы у побережья Украины. Новости СВО
Жертвы атаки в Геленджике, поражены сухогрузы у побережья Украины. Новости СВО - 03.08.2026 Украина.ру
Жертвы атаки в Геленджике, поражены сухогрузы у побережья Украины. Новости СВО
Медики борются за жизни и здоровье жертв инцидента с беспилотником ВСУ в курортном Геленджике. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
2026-08-03T18:01
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🟥 После атаки БПЛА в Геленджике госпитализировали 21 человека, в том числе троих детей. 9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, по данным Минздрава;🟥 Численность погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке возросла до семи, сообщил оперштаб региона;🟥 "Мы фиксируем все факты и свидетельства, связанные с этим и аналогичными преступлениями киевского режима. Мир должен знать правду", - заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря об атаке ВСУ на Геленджик;🟦 Помощь семьям погибших при трагедии с БПЛА ВСУ в Геленджике предложила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян;🟥 ВС РФ в течение дня продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным ВСУ, сообщает Минобороны РФ. Поражены четыре сухогруза в порту Николаева и в акватории Черного моря;🟥 Взрывы зафиксированы в Днепропетровске;🟥 Поступают сообщения, что российская армия вошла в Матяшево на Добропольском направлении;🟥 Последствия удара РСЗО "Торнадо-С" по Черевковскому мосту через реку Казенный Торец в Славянске: один из пролетов обрушился полностью, второй же пока не пострадал. Это полностью заблокировало движение транспорта по трассе Н-20, связывающей Славянск с Краматорском. Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не БританияБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Жертвы атаки в Геленджике, поражены сухогрузы у побережья Украины. Новости СВО

18:01 03.08.2026
 
© REUTERS / Nina Liashonok
- РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Nina Liashonok
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Медики борются за жизни и здоровье жертв инцидента с беспилотником ВСУ в курортном Геленджике. Об этом и других новостях в ежедневной сводке произошедшего 3 августа написал Телеграм-канал Украина.ру
🟥 После атаки БПЛА в Геленджике госпитализировали 21 человека, в том числе троих детей. 9 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, по данным Минздрава;
🟥 Численность погибших из-за атаки БПЛА в Архипо-Осиповке возросла до семи, сообщил оперштаб региона;
🟥 "Мы фиксируем все факты и свидетельства, связанные с этим и аналогичными преступлениями киевского режима. Мир должен знать правду", - заявила РИА Новости уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, говоря об атаке ВСУ на Геленджик;
🟦 Помощь семьям погибших при трагедии с БПЛА ВСУ в Геленджике предложила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян;
🟥 ВС РФ в течение дня продолжили нанесение ударов по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным ВСУ, сообщает Минобороны РФ.
Поражены четыре сухогруза в порту Николаева и в акватории Черного моря;
🟥 Взрывы зафиксированы в Днепропетровске;
🟥 Поступают сообщения, что российская армия вошла в Матяшево на Добропольском направлении;
🟥 Последствия удара РСЗО "Торнадо-С" по Черевковскому мосту через реку Казенный Торец в Славянске: один из пролетов обрушился полностью, второй же пока не пострадал. Это полностью заблокировало движение транспорта по трассе Н-20, связывающей Славянск с Краматорском.
Актуальное интервью: Ростислав Ищенко: Если Одесса останется в составе Украины, контролировать ее будет Россия, а не Британия
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский назначил Умерова главой СВР, ВСУ нанесли террористический удар по Геленджику. Итоги 3 августа
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