https://ukraina.ru/20260803/obmannyy-mir-pochemu-tramp-i-zelenskiy-pochti-sinkhronno-zakhoteli-miritsya-1082119437.html

Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться

Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться - 03.08.2026 Украина.ру

Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться

Мир опять забрезжил на планете. Причем с подачи тех, кто играется этим термином, как цыган солнцем, и врёт, как дышит. Два человека друг за другом вдруг захотели слиться в экстазе под сенью мелодии песни о мире

2026-08-03T18:48

2026-08-03T18:48

2026-08-03T18:48

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Сначала, 2 августа, тогу миротворца примерил на себя президент США Дональд Трамп, отказавшийся наносить удары по Ирану, хотя до этого в очередной раз грозился стереть его с лица земли. Под хохот иранцев, которых Трамп, по его словам, уже победил на корню уже раз сорок.А на следующий день буквально затрубил о мире Зеленский. На встрече с украинскими послами, которых ему заботливо подогнал в Киев глава МИД Украины Андрей Сибига, чтобы послушали, когда ждать мира. "Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело...", — сказал Зеленский. По его словам, такое решение конфликта в Украине должно стать результатом ударов Украины по российским тылам, на что ракеты и бомбы, беспилотники и прочие смертоносные штуки дадут Киеву добрые западные союзники. А укро-дипломаты вроде как обязаны "дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины". Другими словами, не один Зеленский в статусе "королевы попрошаек" должен шататься по миру, но и как бы дипломаты должны просить и унижаться.А советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона сразу объяснил, чего же хочет Зеленский: "Мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия, можно целый ряд форматов найти, плюс предлагается заморозка войны по линии фронта, чтобы дальше уже вести тяжелые переговоры".При этом, конечно, Зеленский привычно плюнул в адрес России. Чтобы, значит, не выглядеть таким уж миротворцем, которого заставили петь с чужого голоса, да ещё и чужие песни. И он нехотя завывает ненавидимые мотивчики.Как вы понимаете, Трамп и Зеленский не зря стоят в одном ряду. Они – яркое подтверждение тому, что ничто так на просветляет и не меняет желания, как стопроцентный и звонкий отлуп прямо в лоб.Так в эти дни и было: Зеленский, ломанувшись в США, наперегонки с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху припадал на колено и униженно просил, а Трамп сначала обещал подумать над просьбами, а потом нещадно и с оттяжечкой лупил Зеленского отказами.Вспомните, как Зеленский очень хотел получить у США ракеты Patriot и лицензии на их производство. И Трамп обещал, а потом передумал. Как пишет The New York Times, отказался передавать, сославшись на риски, связанные с передачей чувствительных военных технологий "варварам-недотёпам" (Россия в бою может захватить оборонные секреты сотрудничества Raytheon и Lockheed Martin). А также на то, что у самих США этих Patriot не хватает, так как идёт война на Ближнем Востоке, сжирающая прорву военных запасов.А насмотревшись на хозяина, закочевряжился и Нетаньяху. Как сообщила The Washington Post, заблокировал передачу Украине американо-израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол". Потому что, по данным издания, несмотря на участие США в производстве комплекса, окончательное право распоряжаться им остаётся за Израилем.А потому попытки Киева получить дополнительную поддержку в сфере ПВО, включая Patriot, фактически усилили конкуренцию Украины и Израиля за военные ресурсы Вашингтона. Особенно из-за войны на Ближнем Востоке.Но главное даже не это. Тогда же, 31 июля, госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил о намерении Вашингтона снова способствовать возобновлению переговоров между Россией и Украиной. "Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно чёткие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить их, мы не достигнем желаемого результата", — глубокомысленно произнёс Рубио. И сказал важное: Вашингтон в течение ближайших недель планирует предпринять попытки по возобновлению переговоров Москвы и Киева, над сближением которых ему нужно поработать. И что американская сторона предпримет дипломатические шаги, чтобы оценить возможность возвращения сторон за стол переговоров.Небыстро, но, похоже, обязательно в Киев прибудут спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Примерно к концу августа. А пока Зеленского будут и пугать (США), и теснить на фронте (Россия), что значительно продуктивнее влияет на изменение мнений.Что же случилось? Ничего необычного. США снова включили свой маятник пожеланий и обещаний, чтобы сбить с толку и оппонентов, и партнеров, навести тень на плетень, создать ширмы и обманки. С одной целью: в сложной ситуации попытаться выскочить из неё с минимальными потерями. Это обычная тактика США.Вот только ситуация для США сейчас плачевная: они не вывозят двух войн на двух фронтах. То есть в Европе (конфликт между Украиной и Россией при науськивании Европы) и на Ближнем Востоке (с Ираном, который всё никак не хочет побеждаться). А у Трампа – выборы в Конгресс, ему кровь из носу нужен мир хоть где-то, а лучше – вообще везде, чтобы подтвердить реноме миротворца.И Трамп с командой погнали за стол переговоров о мире сначала Зеленского и его неонацистов, а теперь и сам американский президент вроде как говорит о мире и о сделке с Ираном. Трампу нужно и с Ираном ситуацию стабилизировать, и в Европе как-то отвлечь Россию от побед над Украиной Зеленского.Поэтому миролюбивые рассказы снова станут, на какое-то время, главным дипломатическим трендом. Как думают в Вашингтоне, мирные переговоры или даже подготовка к ним станут удобной отвлекалочкой и тормозом военных действий. Провернуть такой трюк Штатам удавалось не раз. Вот они и не мудрствуют лукаво: уверены, что умнее одесского раввина и потому врут примитивно, рассчитанными на дурачка методами.Но Зеленский, видимо, услышал от Трампа и его нукеров ещё что-то такое, что не позволяет ему сыграть роль хвоста, вертящего собакой. Даже с учётом возможной поддержки Европы, которая явно недовольна миром. Он для неё смерти подобен, поскольку не позволит вооружаться и использовать свои ВПК для оживления экономики.Но Зеленский заговорил о мире. То ли его действительно пока прижали, то ли из тактических соображений, чтобы время потянуть и оглядеться, что там будет с ишаком и падишахом.Но о мире теперь все поговорят. И это, ясное дело, хорошо. Плохо другое: о мире поговорят и забудут, потому что главный тренд сегодня – война с Россией. А ещё с Ираном – за контроль над ресурсами и логистикой.Кроме того, война – это огромные деньги оружейных баронов и триггер для оживления экономики. Так что да здравствует Оруэлл с его знаменитыми "мир – это война", а "правда – это ложь". Пока миром заправляют фальшивые миротворцы, которые не "наелись" с военных заказов. Это главное, что нужно помнить.России же действительно нужен долгосрочный мир, а не перемирие. И на её условиях: чтобы были гарантированы её национальные интересы, освобождены её конституционные территории, чтобы Украины не лезла в НАТО и обеспечила право своих русскоязычных граждан – через демилитаризацию и денацификацию.И Россия, не уставая, это повторяет. И параллельно побеждает в СВО, что тоже стимулирует Зеленского сесть за мирный стол.

https://ukraina.ru/20260803/tramp-ne-dat-litsenzii-na-proizvodstvo-raket-dlya-patriot-i-eto-lish-nachalo-bed-zelenskogo-1082118885.html

https://ukraina.ru/20260731/a-vot-eto-tramp-zelenskomu-ne-prostit-nikogda-chistilschiki-uzhe-vyekhali-1082052933.html

https://ukraina.ru/20260728/dmitriy-krasnov-zelenskiy-v-ssha-vtyagivaet-trampa-v-avantyuru-ispolzuya-udary-po-rossii-kak-argument-1081940659.html

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мнения, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, the washington post, fox news, биньямин нетаньяху, впк