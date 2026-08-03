Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться - 03.08.2026 Украина.ру
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Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться
Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться - 03.08.2026 Украина.ру
Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться
Мир опять забрезжил на планете. Причем с подачи тех, кто играется этим термином, как цыган солнцем, и врёт, как дышит. Два человека друг за другом вдруг захотели слиться в экстазе под сенью мелодии песни о мире
2026-08-03T18:48
2026-08-03T18:48
мнения
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
the washington post
fox news
биньямин нетаньяху
впк
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Сначала, 2 августа, тогу миротворца примерил на себя президент США Дональд Трамп, отказавшийся наносить удары по Ирану, хотя до этого в очередной раз грозился стереть его с лица земли. Под хохот иранцев, которых Трамп, по его словам, уже победил на корню уже раз сорок.А на следующий день буквально затрубил о мире Зеленский. На встрече с украинскими послами, которых ему заботливо подогнал в Киев глава МИД Украины Андрей Сибига, чтобы послушали, когда ждать мира. "Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело...", — сказал Зеленский. По его словам, такое решение конфликта в Украине должно стать результатом ударов Украины по российским тылам, на что ракеты и бомбы, беспилотники и прочие смертоносные штуки дадут Киеву добрые западные союзники. А укро-дипломаты вроде как обязаны "дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины". Другими словами, не один Зеленский в статусе "королевы попрошаек" должен шататься по миру, но и как бы дипломаты должны просить и унижаться.А советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона сразу объяснил, чего же хочет Зеленский: "Мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия, можно целый ряд форматов найти, плюс предлагается заморозка войны по линии фронта, чтобы дальше уже вести тяжелые переговоры".При этом, конечно, Зеленский привычно плюнул в адрес России. Чтобы, значит, не выглядеть таким уж миротворцем, которого заставили петь с чужого голоса, да ещё и чужие песни. И он нехотя завывает ненавидимые мотивчики.Как вы понимаете, Трамп и Зеленский не зря стоят в одном ряду. Они – яркое подтверждение тому, что ничто так на просветляет и не меняет желания, как стопроцентный и звонкий отлуп прямо в лоб.Так в эти дни и было: Зеленский, ломанувшись в США, наперегонки с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху припадал на колено и униженно просил, а Трамп сначала обещал подумать над просьбами, а потом нещадно и с оттяжечкой лупил Зеленского отказами.Вспомните, как Зеленский очень хотел получить у США ракеты Patriot и лицензии на их производство. И Трамп обещал, а потом передумал. Как пишет The New York Times, отказался передавать, сославшись на риски, связанные с передачей чувствительных военных технологий "варварам-недотёпам" (Россия в бою может захватить оборонные секреты сотрудничества Raytheon и Lockheed Martin). А также на то, что у самих США этих Patriot не хватает, так как идёт война на Ближнем Востоке, сжирающая прорву военных запасов.А насмотревшись на хозяина, закочевряжился и Нетаньяху. Как сообщила The Washington Post, заблокировал передачу Украине американо-израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол". Потому что, по данным издания, несмотря на участие США в производстве комплекса, окончательное право распоряжаться им остаётся за Израилем.А потому попытки Киева получить дополнительную поддержку в сфере ПВО, включая Patriot, фактически усилили конкуренцию Украины и Израиля за военные ресурсы Вашингтона. Особенно из-за войны на Ближнем Востоке.Но главное даже не это. Тогда же, 31 июля, госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил о намерении Вашингтона снова способствовать возобновлению переговоров между Россией и Украиной. "Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно чёткие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить их, мы не достигнем желаемого результата", — глубокомысленно произнёс Рубио. И сказал важное: Вашингтон в течение ближайших недель планирует предпринять попытки по возобновлению переговоров Москвы и Киева, над сближением которых ему нужно поработать. И что американская сторона предпримет дипломатические шаги, чтобы оценить возможность возвращения сторон за стол переговоров.Небыстро, но, похоже, обязательно в Киев прибудут спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Примерно к концу августа. А пока Зеленского будут и пугать (США), и теснить на фронте (Россия), что значительно продуктивнее влияет на изменение мнений.Что же случилось? Ничего необычного. США снова включили свой маятник пожеланий и обещаний, чтобы сбить с толку и оппонентов, и партнеров, навести тень на плетень, создать ширмы и обманки. С одной целью: в сложной ситуации попытаться выскочить из неё с минимальными потерями. Это обычная тактика США.Вот только ситуация для США сейчас плачевная: они не вывозят двух войн на двух фронтах. То есть в Европе (конфликт между Украиной и Россией при науськивании Европы) и на Ближнем Востоке (с Ираном, который всё никак не хочет побеждаться). А у Трампа – выборы в Конгресс, ему кровь из носу нужен мир хоть где-то, а лучше – вообще везде, чтобы подтвердить реноме миротворца.И Трамп с командой погнали за стол переговоров о мире сначала Зеленского и его неонацистов, а теперь и сам американский президент вроде как говорит о мире и о сделке с Ираном. Трампу нужно и с Ираном ситуацию стабилизировать, и в Европе как-то отвлечь Россию от побед над Украиной Зеленского.Поэтому миролюбивые рассказы снова станут, на какое-то время, главным дипломатическим трендом. Как думают в Вашингтоне, мирные переговоры или даже подготовка к ним станут удобной отвлекалочкой и тормозом военных действий. Провернуть такой трюк Штатам удавалось не раз. Вот они и не мудрствуют лукаво: уверены, что умнее одесского раввина и потому врут примитивно, рассчитанными на дурачка методами.Но Зеленский, видимо, услышал от Трампа и его нукеров ещё что-то такое, что не позволяет ему сыграть роль хвоста, вертящего собакой. Даже с учётом возможной поддержки Европы, которая явно недовольна миром. Он для неё смерти подобен, поскольку не позволит вооружаться и использовать свои ВПК для оживления экономики.Но Зеленский заговорил о мире. То ли его действительно пока прижали, то ли из тактических соображений, чтобы время потянуть и оглядеться, что там будет с ишаком и падишахом.Но о мире теперь все поговорят. И это, ясное дело, хорошо. Плохо другое: о мире поговорят и забудут, потому что главный тренд сегодня – война с Россией. А ещё с Ираном – за контроль над ресурсами и логистикой.Кроме того, война – это огромные деньги оружейных баронов и триггер для оживления экономики. Так что да здравствует Оруэлл с его знаменитыми "мир – это война", а "правда – это ложь". Пока миром заправляют фальшивые миротворцы, которые не "наелись" с военных заказов. Это главное, что нужно помнить.России же действительно нужен долгосрочный мир, а не перемирие. И на её условиях: чтобы были гарантированы её национальные интересы, освобождены её конституционные территории, чтобы Украины не лезла в НАТО и обеспечила право своих русскоязычных граждан – через демилитаризацию и денацификацию.И Россия, не уставая, это повторяет. И параллельно побеждает в СВО, что тоже стимулирует Зеленского сесть за мирный стол.
https://ukraina.ru/20260803/tramp-ne-dat-litsenzii-na-proizvodstvo-raket-dlya-patriot-i-eto-lish-nachalo-bed-zelenskogo-1082118885.html
https://ukraina.ru/20260731/a-vot-eto-tramp-zelenskomu-ne-prostit-nikogda-chistilschiki-uzhe-vyekhali-1082052933.html
https://ukraina.ru/20260728/dmitriy-krasnov-zelenskiy-v-ssha-vtyagivaet-trampa-v-avantyuru-ispolzuya-udary-po-rossii-kak-argument-1081940659.html
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мнения, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, the washington post, fox news, биньямин нетаньяху, впк
Мнения, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, The Washington Post, Fox News, Биньямин Нетаньяху, ВПК

Обманный мир. Почему Трамп и Зеленский почти синхронно захотели мириться

18:48 03.08.2026
 
© Фото : news-kiev.ru
- РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : news-kiev.ru
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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Мир опять забрезжил на планете. Причем с подачи тех, кто играется этим термином, как цыган солнцем, и врёт, как дышит. Два человека друг за другом вдруг захотели слиться в экстазе под сенью мелодии песни о мире
Сначала, 2 августа, тогу миротворца примерил на себя президент США Дональд Трамп, отказавшийся наносить удары по Ирану, хотя до этого в очередной раз грозился стереть его с лица земли. Под хохот иранцев, которых Трамп, по его словам, уже победил на корню уже раз сорок.
А на следующий день буквально затрубил о мире Зеленский. На встрече с украинскими послами, которых ему заботливо подогнал в Киев глава МИД Украины Андрей Сибига, чтобы послушали, когда ждать мира.
"Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело...", — сказал Зеленский.
По его словам, такое решение конфликта в Украине должно стать результатом ударов Украины по российским тылам, на что ракеты и бомбы, беспилотники и прочие смертоносные штуки дадут Киеву добрые западные союзники. А укро-дипломаты вроде как обязаны "дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины".
Другими словами, не один Зеленский в статусе "королевы попрошаек" должен шататься по миру, но и как бы дипломаты должны просить и унижаться.
А советник главы Офиса президента (ОПУ) Михаил Подоляк в эфире украинского телемарафона сразу объяснил, чего же хочет Зеленский: "Мы предлагаем любые, президент об этом говорит, предлагает любые форматы и перемирия, и в воздухе, и энергетического перемирия, можно целый ряд форматов найти, плюс предлагается заморозка войны по линии фронта, чтобы дальше уже вести тяжелые переговоры".
При этом, конечно, Зеленский привычно плюнул в адрес России. Чтобы, значит, не выглядеть таким уж миротворцем, которого заставили петь с чужого голоса, да ещё и чужие песни. И он нехотя завывает ненавидимые мотивчики.
- РИА Новости, 1920, 03.08.2026
18:03
Трамп не даёт лицензии на производство ракет для Patriot. И это лишь начало бед ЗеленскогоТяжёлые времена настали для международных форматов и групп, курирующих поддержку Украины в противостоянии России. Причём у всех одновременно
Как вы понимаете, Трамп и Зеленский не зря стоят в одном ряду. Они – яркое подтверждение тому, что ничто так на просветляет и не меняет желания, как стопроцентный и звонкий отлуп прямо в лоб.
Так в эти дни и было: Зеленский, ломанувшись в США, наперегонки с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху припадал на колено и униженно просил, а Трамп сначала обещал подумать над просьбами, а потом нещадно и с оттяжечкой лупил Зеленского отказами.
Вспомните, как Зеленский очень хотел получить у США ракеты Patriot и лицензии на их производство. И Трамп обещал, а потом передумал. Как пишет The New York Times, отказался передавать, сославшись на риски, связанные с передачей чувствительных военных технологий "варварам-недотёпам" (Россия в бою может захватить оборонные секреты сотрудничества Raytheon и Lockheed Martin). А также на то, что у самих США этих Patriot не хватает, так как идёт война на Ближнем Востоке, сжирающая прорву военных запасов.
А насмотревшись на хозяина, закочевряжился и Нетаньяху. Как сообщила The Washington Post, заблокировал передачу Украине американо-израильской системы противовоздушной обороны "Железный купол". Потому что, по данным издания, несмотря на участие США в производстве комплекса, окончательное право распоряжаться им остаётся за Израилем.
А потому попытки Киева получить дополнительную поддержку в сфере ПВО, включая Patriot, фактически усилили конкуренцию Украины и Израиля за военные ресурсы Вашингтона. Особенно из-за войны на Ближнем Востоке.
Но главное даже не это. Тогда же, 31 июля, госсекретарь США Марко Рубио в интервью Fox News заявил о намерении Вашингтона снова способствовать возобновлению переговоров между Россией и Украиной.
"Мы также понимаем, что у обеих сторон есть достаточно чёткие "красные линии", и пока нам не удастся немного сблизить их, мы не достигнем желаемого результата", — глубокомысленно произнёс Рубио.
И сказал важное: Вашингтон в течение ближайших недель планирует предпринять попытки по возобновлению переговоров Москвы и Киева, над сближением которых ему нужно поработать. И что американская сторона предпримет дипломатические шаги, чтобы оценить возможность возвращения сторон за стол переговоров.
- РИА Новости, 1920, 31.07.2026
31 июля, 22:12
А вот это Трамп Зеленскому не простит никогда: чистильщики уже выехалиСегодня просто день зрады в квадрате, умноженной на тонну гонотьбы.
Небыстро, но, похоже, обязательно в Киев прибудут спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер. Примерно к концу августа. А пока Зеленского будут и пугать (США), и теснить на фронте (Россия), что значительно продуктивнее влияет на изменение мнений.
Что же случилось? Ничего необычного. США снова включили свой маятник пожеланий и обещаний, чтобы сбить с толку и оппонентов, и партнеров, навести тень на плетень, создать ширмы и обманки. С одной целью: в сложной ситуации попытаться выскочить из неё с минимальными потерями. Это обычная тактика США.
Вот только ситуация для США сейчас плачевная: они не вывозят двух войн на двух фронтах. То есть в Европе (конфликт между Украиной и Россией при науськивании Европы) и на Ближнем Востоке (с Ираном, который всё никак не хочет побеждаться). А у Трампа – выборы в Конгресс, ему кровь из носу нужен мир хоть где-то, а лучше – вообще везде, чтобы подтвердить реноме миротворца.
И Трамп с командой погнали за стол переговоров о мире сначала Зеленского и его неонацистов, а теперь и сам американский президент вроде как говорит о мире и о сделке с Ираном. Трампу нужно и с Ираном ситуацию стабилизировать, и в Европе как-то отвлечь Россию от побед над Украиной Зеленского.
Поэтому миролюбивые рассказы снова станут, на какое-то время, главным дипломатическим трендом. Как думают в Вашингтоне, мирные переговоры или даже подготовка к ним станут удобной отвлекалочкой и тормозом военных действий. Провернуть такой трюк Штатам удавалось не раз. Вот они и не мудрствуют лукаво: уверены, что умнее одесского раввина и потому врут примитивно, рассчитанными на дурачка методами.
Но Зеленский, видимо, услышал от Трампа и его нукеров ещё что-то такое, что не позволяет ему сыграть роль хвоста, вертящего собакой. Даже с учётом возможной поддержки Европы, которая явно недовольна миром. Он для неё смерти подобен, поскольку не позволит вооружаться и использовать свои ВПК для оживления экономики.
Но Зеленский заговорил о мире. То ли его действительно пока прижали, то ли из тактических соображений, чтобы время потянуть и оглядеться, что там будет с ишаком и падишахом.
Но о мире теперь все поговорят. И это, ясное дело, хорошо. Плохо другое: о мире поговорят и забудут, потому что главный тренд сегодня – война с Россией. А ещё с Ираном – за контроль над ресурсами и логистикой.
Дмитрий Краснов интервью - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
28 июля, 20:27
Дмитрий Краснов: Зеленский в США втягивает Трампа в авантюру, используя удары по России как аргументБоюсь, в этот раз громкая публичная риторика Трампа и Зеленского будет стоить дешевле перешептывания их команд в кулуарах – там, на втором плане будут решаться практические вопросы, от которых зависят и жизни тысяч людей, и ситуация на поле боя, и геополитические расклады.
Кроме того, война – это огромные деньги оружейных баронов и триггер для оживления экономики. Так что да здравствует Оруэлл с его знаменитыми "мир – это война", а "правда – это ложь". Пока миром заправляют фальшивые миротворцы, которые не "наелись" с военных заказов. Это главное, что нужно помнить.
России же действительно нужен долгосрочный мир, а не перемирие. И на её условиях: чтобы были гарантированы её национальные интересы, освобождены её конституционные территории, чтобы Украины не лезла в НАТО и обеспечила право своих русскоязычных граждан – через демилитаризацию и денацификацию.
И Россия, не уставая, это повторяет. И параллельно побеждает в СВО, что тоже стимулирует Зеленского сесть за мирный стол.
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